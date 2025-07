5 odličnih tržnic v Budimpešti, kjer lahko poleg okusne hrane uživate tudi v skupnostni izkušnji

Poletje je tu in z vročo sezono sta končno prispela tudi naša najljubša zelenjava in sadje. Greh bi bil zamuditi obisk tržnice, še posebej ker je pet posebnih tržnic spodaj veliko več kot le kraji za nakupovanje. Medtem ko polnimo svoje košare z lokalnimi dobrotami, lahko imamo tudi skupnostno izkušnjo, v nekaterih primerih pa lahko celo podpremo pomembne cilje. Naj se ogled tržnice začne!

Biokultura Ökopiac

Vsako soboto nas Biokultura Ökopiac, edina preverjena ekološka tržnica na Madžarskem, čaka, da napolnimo svoje košare – ali platnene vrečke – s trajnostnimi dobrotami. Organska tržnica poleg MomKulta ponuja raznovrstno ekološko zelenjavo in sadje, sveže meso, nebeške mlečne izdelke, med s kmetije, naravno kozmetiko, organske alkohole in ročne izdelke tistim, ki jim je mar za to, kakšen planet bomo poleg svežine pustili za svojimi vnuki. Tržnica ekoloških pridelkov, ki deluje pod okriljem Madžarskega združenja za biokulturo, vsako soboto med 6.30 in 13.00 v osrčju regije Hegyvidék pričakuje svoje stranke, ki poznajo zeleni življenjski slog, in tiste, ki se z njim šele spogledujejo.

1124 Budimpešta, Csörsz utca 18.

Tržnica pridelovalcev Czakó

Kupite najboljše dobrote pridelovalcev, popijte osvežilno kavo, zajtrkujte ali celo kosite v najstarejši hiši v Tabánu! Na tržnici Czakó boste našli vse, kar potrebujete za popolno tržno izkušnjo. Na otoku zakladov prvega okrožja lahko vsako soboto med 8. in 14. uro iščete kakovostno, lokalno hrano in celo specialitete, ki jih ne boste našli na policah trgovin: gozdne gobe, 100-odstotno sadno pulpo, žižulo in celo madžarske limone. Na tržnici Czakó trdno verjamejo, da je mogoče kakovostne izdelke pridelovati le etično. Zato pri sodelovanju s proizvajalci upoštevajo stroga načela, da zagotovijo, da v naših košarah končajo trajnostni, okolju prijazni in živalim prijazni izdelki.

1016 Budimpešta, Tigris utca 62.

Tržnica Szimpla

Domače dobrote in skupnostna doživetja v središču mesta? Da, v Szimpla! Vsako nedeljo med 9. in 14. uro lahko odkrijemo povsem nov obraz ikoničnega prostora: izdelki proizvajalcev, glasbene skupine, otroške dejavnosti in delavnice bodo napolnile ulico Kazinczy 14. Še več, nad kmečko tržnico v pritličju, zgoraj, lahko sodelujemo tudi v edinstvenem dobrodelnem programu. Zahvaljujoč programu Közös Lábos ima civilna organizacija vsak teden priložnost ustvariti mesno in vegetarijansko jed iz dobrot, ki so na voljo na tržnici. Te lahko tudi poskusite v zameno za donacijo, ki bo podprla predano delo prisotne organizacije. Tako lahko med obiskom tržnice pomagate tudi dobremu cilju!

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 14.

Pancs gastronomski trg

Pancs gastronomski trg v devetem okrožju je pravzaprav posebna potujoča tržnica: dvakrat mesečno poteka v Élestőház na ulici Tűzoltó in še dvakrat na trgu Ferenc tér. Med drugim bodo navdušene obiskovalce tržnice v Ferencvárosu pričakali med drugim medeno sladko sadje, domač sladoled, vznemirljiva mikrozelenjava, domači in mednarodni artisanski siri, fermentirane dobrote, čudovito cvetje in domače meso – celo ena najljubših budimpeštanskih pekarn, Panificio il Basilico, bo odprla svojo trgovino s svojimi čudeži iz kislega testa. Medtem ko starši iščejo zaklade, se lahko otroci prepustijo domišljiji pri ustvarjalni dejavnosti, tako da reciklirani materiali ponovno oživijo kot barviti predmeti v duhu pristopa nič odpadkov.

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22. | 1094 Budimpešta, Ferenc tér

Tržnica Római-parti

Popoln kraj za poletno tržnico je tržnica Római-parti, ki vsako soboto med 8. in 13. uro na dvorišču Nánási pričakuje ljubitelje domačih dobrot. Njihov moto ni naključje: »Kakovostna hrana v lepem okolju«. Hladno stiskano olje iz semen Őrség, sveži kürtőskalács, grški jogurt iz ovčjega mleka, »lenjótt kracarcs«, domači nakit, pistacijeva babka, antipasti, rodovitno limonino drevo, cvetlična voda in seveda množica pisane zelenjave in sadja so prav tako del fantastične ponudbe. Tržnica Római-parti ponuja tudi priložnost civilnim organizacijam iz 3. okrožja, da si ustvarijo trgovino in pokažejo svoje ideje in delovanje – v upanju, da bo čim več udeležencev na tržnici podprlo dobre namene.

1031 Budimpešta, Nánási út 47–49.