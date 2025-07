Tudi to poletje bo Budimpešta dom vzdušja največjega francoskega praznika

14. julija 2025 bo v Pavillon de Paris potekal dan Bastilje: klasična francoska hrana in pijača čakajo goste ves večer na čudovitem vrtu.

Ob največjem francoskem prazniku Pavillon de Paris vabi goste na večer, poln šampanjca, vina in klasičnih francoskih jedi, ter na DJ set v živo.

Najbolj romantična francoska restavracija v Budimpešti je prava mala skrinjica z dragulji, katere vrt, posejan z velikanskimi lipami in zimzelenimi rastlinami, je vsekakor vreden obiska za ljubitelje francoske kulture in gastronomije – tematski dogodek 14. julija pa ponuja odlično priložnost za to.

Kaj je dan Bastilje?

Praznik obeležuje 14. julij 1789, ko so Parižani zavzeli Bastiljo, takratno kraljevo zaporniško trdnjavo. Dogodek je simboliziral začetek francoske revolucije in postal simbol boja proti tiraniji, pa tudi idealov svobode, enakosti in bratstva.

Poleg idej ne bo manjkalo okusov: za prijetno vzdušje se splača obiskati spletno stran restavracije, kjer lahko celo rezervirate mizo prek spleta. Dogodek Pavillon de Paris ima tudi dogodek na Facebooku.

Glasbe ne bo manjkalo vse poletje: od tega tedna naprej restavracija načrtuje DJ-sete in akustične glasbene večere ob četrtkih in/ali petkih, da bi popestrila vzdušje na vrtu.