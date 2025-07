Burger restavracija leta se še naprej širi, kjer lahko okusimo tudi vzdušje avstralske oceanske obale

Burger Project, ki je na vrhu prestižne lestvice, še naprej širi svojo mrežo: kmalu bodo imeli tri restavracije in načrtujejo odprtje več novih enot do konca leta 2026.

Prejeli so nagrado Burger restavracija leta

Že to je čast biti vključen v publikacije gastronomskega portala Street Kitchen – torej takoj odpreti (kuhinjska) vrata s prestižno nagrado. To je storil Burger Project, ki prihaja z avstralskim pridihom plaže, in leta 2025 debitiral na prvem mestu v kategoriji burgerjev.

Nagrado Burger restavracija leta je podelila ekipa strokovnjakov, ki je eno leto potovala po državi, da bi našla najbolj izjemne gastronomske kraje – od največjih mest do najbolj oddaljenih vasi.

Podelitev nagrad je potekala na festivalu Foodora Selection x Street Kitchen, kjer je Burger Project cel vikend predstavljal »življenjski slog projekta« s svojim tovornjakom s hrano – izkušnja pa ni prinesla le novih impulzov in profesionalnih povezav, temveč je odprla tudi možnost takojšnje širitve.

Kot da bi bili na avstralski obali

Tehnika »razbijanja burgerjev« postaja vse bolj priljubljena po vsem svetu, vendar ekipa Burger Projecta k temi pristopa z nekoliko drugačnim pristopom. Tukaj žemljice niso napolnjene le z eno ali dvema sestavinama – nasprotno, lahko eksperimentiramo s še posebej široko (in včasih radikalno) paleto kombinacij okusov.

Poleg neverjetno okusnega, visokokakovostnega mesa Angus in domačih omak vsak recept za burger vsebuje drzne sestavine, kot sta narezana račja krača sous vide ali domača marmelada iz slanine – tisti, ki pa si želijo bolj tradicionalnega burgerja, pa ne bodo zgrešili z »osnovami«, kot sta marmelada iz rdeče čebule ali karamelizirana čebula.

Vse to spremlja avstralski obalni življenjski slog, ki se odraža v vzdušju, dekoraciji in seveda okusih Burger Projecta – kar ni naključje, saj je eden od ustanoviteljev prej desetletje preživel v Avstraliji, kjer je bil globoko navdihnjen.

Naslednja postaja: Kálvin tér

Blagovna znamka je zdaj videla čas za širitev svoje mreže v večjih korakih – njihov cilj je to storiti v duhu trajnostne rasti. In seveda ohraniti kakovost in pozitivno, mladostno energijo restavracij na ulicah István út in Viza utca na lokaciji Kálvin tér, ki bo kmalu odprta.

Kálvin trg je le prva nova lokacija: po načrtih podjetja se bo rast v prihodnjem obdobju pospešila in morda se bo pojavilo več novih restavracij Burger Projecta, najprej v Budimpešti, možno pa je, da se bodo sčasoma pojavile tudi v drugih delih države.

Spektakularen je tudi digitalni razvoj: po pregledni in čisti spletni strani je prispela lastna aplikacija restavracije, ki nadomešča papirnato, žigosano kartico zvestobe in zdaj ponuja resnejše popuste in ugodnosti za redne stranke.