5 najbolj osvežilnih koktajlov poletja (x)

Ko se začne vročina, se začnejo pojavljati tudi lahke, ledene pijače. Božanski koktajl ne le osveži, ampak tudi poživi trenutek – pa naj bo to popoldne ob vodi, klepet s prijatelji ali sproščena poletna večerja.

Spodaj predstavljamo pet klasičnih poletnih koktajlov, ki so spektakularni in enostavni za pripravo, poleg tega pa ponujajo točno tisto, kar iščemo v vročini: osvežitev, popolne okuse in lahkotno poletno vzdušje.

Katere so najbolj priljubljene sestavine koktajlov v poletni vročini?

Skrivnost poletnih koktajlov se skriva v osvežilnih, enostavno kombiniranih sestavinah. Te niso le dobre v vročini, ampak v kozarec prinesejo tudi vznemirljive okuse – pa naj gre za prenovo klasičnega recepta ali preprosto domačo pijačo.

Najpogostejše poletne sestavine:

Citrus (limeta, limona, pomaranča, grenivka): kisli, dišeči in osvežilni, prisotni so v skoraj vsakem poletnem koktajlu.

Gazirana pijača in tonik: pijači, alkoholni ali brezalkoholni, dodata lahkotnost in mehurček. Sveža zelišča (meta, bazilika, rožmarin): poživijo okuse in s svojim vonjem izboljšajo koktajl. Sadje (jagode, melone, jagodičevje): sezonsko, sladko, spektakularno, odlično za dolge pijače in ledene napitke. Led ali zdrobljen led: ne le ohladi, ampak tudi doda teksturo – bistvenega pomena za skoraj vsak poletni recept. Lahke žgane pijače (beli rum, gin, prosecco): pijače ne obtežijo, ampak dodajo značilen okus, popoln za poletno razpoloženje.

5 koktajlov, ki jih morate imeti za vroče dni

Obstajajo pijače, ki se poleti vračajo iz leta v leto, ker preprosto delujejo. So lahke, osvežilne in nenazadnje: okusne. Ne potrebujejo veliko sestavin, a imajo nekaj, zaradi česar so nepozabne. Hitro jih lahko pripravite doma, najdete pa jih tudi na meniju pijač katerega koli bara.

1. Mojito – klasika z meto in limeto

Mojito je eden najbolj priljubljenih poletnih koktajlov in to ni čudno. Sveža limeta, meta, beli rum, trsni sladkor in soda: preproste sestavine, ki se odlično dopolnjujejo. Pijača je sladka, citrusna in metina – osvežilna, a ne preveč intenzivna. Mnogi jo imajo radi v kozarcu, napolnjenem z ledom, ko jo počasi srkajo, pa naj bo to na poletni večerni terasi, na plaži ali na žaru s prijatelji.

2. Aperol Spritz – lahek, grenak in vedno dobra ideja

Aperol Spritz je ena največjih poletnih uspešnic zadnjih let. Aperol, prosecco in malo sode: to je osnova, a rezultat je vseeno popoln. Rahlo grenak, pomarančen, gaziran in osvežujoč. Ni sladek, ni vsiljiv, zato je idealen za popoldanske nazdravke, pitje na terasi ali preprosto za zaključek lenobnega, toplega dne.

3. Gin tonik – grenak, karakteren, osvežujoč

Gin tonik je že dolgo stalna poletna priljubljenost. Njegova osnova je gin tonik, a skoraj vse ga lahko popestri: kumara, grenivka, poper, rožmarin ali celo sivka. Grenak, osvežujoč okus se odlično poda k vročim dnevom, hkrati pa je eleganten, zadržan in nenazadnje: vedno osvežujoč. Je preprost, a prav to ga dela učinkovitega.

4. Hugo – cvetlična, lahka alternativa

Hugo je za tiste, ki ne iščejo običajnih okusov, a se ne bi odpovedali niti svežini. Narejen je iz bezgovega sirupa, prosecca, sode, limete in mete. Je cvetličen, saden, a ne preveč sladek. Še posebej dober je poleti, je spektakularen in lahek.

5. Negroni – ko so grenčice dobre

Negroni ni »množična pijača« in prav to je pri njem dobro. Je čist, sestavljen iz treh sestavin: gina, camparija in rdečega vermuta. Pa vendar je karakteren in kompleksen. Mnogi ljudje začnejo resnično ceniti grenak okus poleti, ko si zaželijo nekaj močnega, a osvežilnega. Najboljši je z ledom in rezino pomaranče, ki jo srkamo počasi.

Bi radi tudi vi mešali božanske koktajle?

Če se vam zdi, da te pijače ne želite samo srkati, ampak jih tudi pripravljati, je čas, da se preizkusite v pripravi koktajlov!

Na tečaju mešanja v šoli Bestmixer se lahko naučite vseh osnovnih in naprednih veščin, od klasičnih koktajlov do sodobnih različic. Med tečajem lahko pijače pripravljate in okušate sami, medtem ko se učite od profesionalnih inštruktorjev.

Ne glede na to, ali gostite goste doma ali sanjate o karieri v gostinstvu, to znanje zagotovo ne bo ostalo neizkoriščeno!