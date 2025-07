6 senčnih gozdnih poti v Budimpešti in okolici za poletni izlet

Poletno vročino je pogosto mogoče premagati le z izbiro sence, ki prinaša nekaj olajšanja. Za tiste, ki kljub toplejšemu vremenu želijo poleti aktivno preživeti čas v pohodništvu, smo zbrali 6 čarobnih gozdnih poti v Budimpešti in okolici.

Dolina Apátkúti, Višegrad

Dolina Apátkúti, ki velja za enega najlepših krajev v Donavskem ovinku in Piliszu, se razteza med Višegradom in Pilisszentlászlójem. Po njej se lahko sprehodite po ozki, skoraj 8-kilometrski turistični poti, ki sledi strugi potoka in vodi tiste, ki bežijo pred vročino, skozi izjemno raznoliko pokrajino. Izlet si lahko popestrite z različnimi postanki, kot sta Bertényi Miklós Füvészkert ali priljubljena gozdna restavracija Ördögmalom, da boste lahko pot nadaljevali spočiti.

Učna pot Hárs-hegyi, Budimpešta

Za tiste, ki si želijo lažjega pohoda v vročini, a se vseeno želijo izogniti vrvežu velikega mesta in se sprehoditi po senčni gozdni poti, je učna pot Hárs-hegyi odlična izbira. Približno 5 kilometrov dolga učna pot je označena z rdečimi srčki iz bolnišnice Szent Ferenc, saj je bila pot ustvarjena predvsem za ljudi s srčno-žilnimi boleznimi. Pohodniška pot zajema Kis- in Nagy-Hárs Hegy, vendar se splača narediti tudi ovinek do razgledne točke Kaán Károly, s katere lahko uživate v čudovitem razgledu na Budimpešto in Budimsko hribovje.

Dolina Jegenye, Solymár

Le 40 minut od Budimpešte se nahaja slikovita pot v dolini Jegenye v Solymárju, ki je kot majhna zakladnica, saj skriva številne naravne čudeže in znamenitosti. Na krajši, približno 5-kilometrski turi se lahko sprehodite ob potoku Paprikás, občudujete najvišji slap v Budimskih hribih, slap v dolini Jegenye ter obiščete izvir Rózsika in grad Solymár. Na gozdnati poti se lahko ohladite na številnih točkah, saj klopi uokvirjajo pot na vsakem koraku.

Razgledna točka Julianus, Nagymaros

Stolp Julianus, ki se nahaja na 482 metrov visokem vrhu Hegyes-tető, ponuja neprimerljivo panoramo Donave, Višegradskega hribovja in Börzsönyja. Ne glede na to, ali nas pot do Hegyes-tető vodi iz Nagymarosa ali pa se do razgledne točke približamo iz Zebegényja, približno 4-kilometrski pohod vodi pod listnato drevje gozda, ki ne prepušča vročih sončnih žarkov, zato je ta gozdna pot lahko še posebej dobra izbira poleti, če se vam dolgočasi preživljanje popoldnevov na obali.

Učna pot Gyadai, Vác

Učno pot Gyadai, ki se nahaja na obrobju Szendehelyja in je obdana s senčnimi drevesi, je mogoče prehoditi v približno treh urah in obljublja čarobne gozdne dogodivščine, ki so lahko vznemirljive tako za mlade kot stare. Med hojo po poti lahko prečkate velikanski viseči most, na močvirnatejših območjih pa vam pri prečkanju pomagajo lesene deske, medtem ko vas obdaja čudovita narava v vsakem letnem času in vas svež zrak napolni z energijo. Učna pot Gyada velja za eno najbolj družinam prijaznih gozdnih poti, saj se lahko ne le sprehajate po raznoliki poti, ampak imate tudi dobro opremljeno igrišče za najmlajše.

Slap Dömörkapu, Szentendre

Na obrobju Szentendreja se lahko odpravite na pravljični gozdni sprehod, katerega končni cilj je voda potoka Bükkös, ki pada po osupljivo lepih kamnitih stopnicah kot majhen slap. Ob potoku sledite zeleni trikotni tabli pod senčnimi krošnjami dreves in po krajšem pohodu, ko zagledate lesen most, ste lahko prepričani, da ste na pravem mestu. Ko se spustite po kamnitih stopnicah, si lahko od blizu ogledate slap, kjer se splača malo spočiti in se prepustiti pomirjujočemu šumenju padajoče vode.

