6 osvežilnih jezerskih kopališč v okolici Budimpešte za soparne poletne dni

Kot da je poletna vročina v prestolnici še bolj soparna, zato je vredno izkoristiti vsako priložnost za osvežitev. Za tiste, ki se želijo okopati v hladni vodi v okolici Budimpešte, priporočamo jezerska kopališča, ki se nahajajo le streljaj od prestolnice in ponujajo neprimerljivo plažno izkušnjo na vroč poletni dan.

Plaža Lupa, Budakalász

Premium plaža jezera Lupa je prava luksuzna lokacija, podobna plaži, z belo peščeno obalo in zasajenimi palmami. Je idealno stičišče za sprostitev, saj je na voljo veliko možnosti za hrano in pijačo, ljubitelji ekstremnih športov se lahko preizkusijo v potapljanju ali električnem jadranju na deski, na voljo pa so tudi jadralna baza, igrišča za odbojko na mivki in rokomet ter fitnes center na plaži za aktivno sprostitev. Ikonični modro-beli ležalniki z baldahini zagotavljajo popolno udobje, tako da lahko preprosto pustite resničnost za seboj in se v svoji duši znajdete na Maldivih.

Dnevna vstopnica za odrasle: 6.000 HUF

Dnevna vstopnica za študente: 4.500 HUF

Dnevna vstopnica za upokojence: 4.200 HUF

Dnevna vstopnica za otroke: 1.500 HUF

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Jezersko kopališče Gyömrői

Cenovno ugodno jezersko kopališče Gyömrői je oddaljeno le eno uro od Budimpešte in je ena najboljših izbir za preživetje vročinskega vala. Ekskluzivna sončna terasa, prekrita z morskim peskom in travo, ponuja vrhunske ležalnike in senčnike za sprostitev. Za tiste, ki prihajajo z otroki, je na voljo tudi igrišče, senčen peskovnik ob vodi, plitev otroški bazen in soba za dojenčke in mame. Daleč od hrupa prestolnice, zahvaljujoč čisti vodi jezera in objemu listnatih dreves, ki ga obdajajo, lahko vsakdo tukaj najde svoj mir vsaj za en dan.

Dnevna vstopnica za odrasle: 2.800 HUF

Dnevna vstopnica za študente in upokojence: 2.000 HUF

Dnevna vstopnica za otroke: 1.800 HUF

2230 Gyömrő, Munkás utca 18.

Jezersko kopališče Pázsit, Pócsmegyer

Na robu Pócsmegyerja, v objemu otoka Szentendre, leži čarobno lepo jezero Pázsit, ki vse poletje privablja ljubitelje kopanja in narave. Jezersko kopališče je najboljša izbira, če iščete manj gneče na plaži v bližini Budimpešte. Voda v jezeru se prijetno hladi in postopoma poglablja, pisana ponudba bifeja, ki se nahaja tam, služi za potešitev lakote, barviti pedaline in čolni za najem pa zagotavljajo samouničevalno zabavo. Je odlično zatočišče pred vročino z otroki, najmlajše čaka igrišče, starejše pa igrišče za odbojko in nogomet.

Vstopnica za odrasle: 1.800 HUF

Študentska vstopnica: 1.300 HUF

Seniorska vstopnica: 1.100 HUF

Otroška vstopnica: 900 HUF

2017 Pócsmegyer, Kossuth út 32.

Plaža D, Domonyvölgy

Posebno vzdušje in del plaže D v Domonyvölgyju, ki spominja na peščeno plažo, sta idealna izbira za družine z majhnimi otroki, vendar je obisk primeren za vse starosti. Na obali so brezplačni senčniki, za dodatno udobje pa si lahko izposodite ležalnike. Nič ni boljšega kot srkati osvežilno limonado, medtem ko se ohladite pod senčnimi drevesi, ki obdajajo jezero, ali pa preizkusite bifeje na obali. Jezerska kopel občasno ponuja tudi vznemirljive programe, pa naj bo to ognjena bachata ali romantičen izlet z ladjo.

Dnevna vstopnica za odrasle: 3.500 HUF

Dnevna vstopnica s popustom (otrok do 14 let, družina min. 3 osebe): 3.000 HUF

2182 Domonyvölgy, Fenyő utca 47.

Jezero Rukkel, Taksony

Jezero Rukkel priporočamo tistim, ki imajo radi bolj ekstremna vodna doživetja, saj ima jezero tudi park s tobogani, prilagojen različnim potrebam, od otroških toboganov do toboganov s kačami in kamikazami za bolj pustolovske. Ponudba zabave je skoraj neskončna, saj vodno igrišče na jezeru še poveča ekstazo, ki jo povzročajo tobogani. Za uporabo toboganov in vodnega igrišča se poleg dnevnih vstopnic doplača, vendar se jih vsekakor splača preizkusiti za nepozaben dan. Restavracija ob jezeru ponuja tradicionalne, a okusne jedi iz samopostrežnega bifeja, kar ustvarja pristno vzdušje plaže v tem ne tako običajnem kraju.

Dnevna vstopnica za odrasle: 4.000 HUF

Dnevna vstopnica za študente in upokojence: 3.000 HUF

Dnevna vstopnica za otroke: 2.000 HUF

2335 Taksony, Strand utca 1.

Palatinsko jezero, Esztergom

Palatinsko jezero je rudarsko jezero, ki se nahaja med dvema naseljema, zato njegova nedavno prenovljena uradna plaža pripada Esztergom-Kertvárosu, druga pa Dorogu. To je morda jezersko kopališče, ki je nekoliko dlje od Budimpešte, vendar je vsekakor vredno obiska zaradi izvrstno oblikovanega okolja in čudovitega razgleda na majhne, pisane počitniške hišice, ki uokvirjajo jezero. Stran Kertváros priporočamo tistim, ki bi radi prišli z majhnimi otroki zaradi postopno globlje vode, travnate obale, široke izbire bifejev in tobogana. Na strani Doroga peščena plaža, igrišče za odbojko na mivki in senca dreves na glasbeni plaži Öböl zagotavljajo prijetno sprostitev.

Vstopnica za odrasle: 800 HUF

Vstopnica za otroke: 400 HUF

2509 Esztergom-Kertváros, Pataksor alsó 1.

Esztergom-Kertváros, Dorog, jezersko kopališče