Namesto avtobusov prihajajo in odhajajo knjige na čudovito prenovljeni avtobusni postaji.

Érd je bil obogaten z novo kulturno točko: nekdanja avtobusna postaja na ulici Velencei út je bila popolnoma prenovljena in se zdaj imenuje Könyvmegálló Érd.

Zapuščena, dotrajana avtobusna postaja Velencei út se je po zaslugi dela prebivalcev Érda preoblikovala v barvito, veselo in brezplačno mini knjižnico – nekakšno »kulturno počivališče«, kjer se lahko vsakdo sprosti z dobro knjigo med vrvežem.

Še več, lahko domov odnesete karkoli želite. Knjižna polica je obložena z obveznim branjem, kriminalnimi romani, pesmimi, leposlovjem in neleposlovjem, prazna mesta pa redno zapolnjuje neprofitna organizacija Könyvkerék.

Moč sodelovanja v skupnosti

Projekt je bil izveden s sodelovanjem v skupnosti: pri izvedbi so sodelovali civilna družba, strokovnjaki, mestni upravitelj in županov urad ter neprofitna organizacija Book Wheel.

Postajališče je bilo prenovljeno znotraj in zunaj: pobarvali so ga študenti slikanja v sobi Kós Technikum, zunanje grafite pa je ustvaril László Varga. Stene krasijo barviti okvirji za slike in fotografije, ki jih je priskrbela ekipa XL Poster.

Organizatorji obljubljajo, da če bodo domačini poskrbeli za Knjižno postajališče in ga imeli radi, bodo lahko prenovljena tudi druga zapuščena postajališča. Medtem je vredno spremljati Facebook stran projekta.