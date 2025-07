7 nepozabnih programov in atrakcij v Balatonlelleju za smiselne poletne počitnice

Tudi to poletje je v Balatonlelleju življenje živahno. Dolgčas nam ne bo niti po raziskovanju pravljične regije in občudovanju bogate panorame.

Kapela sv. Donata

Kapela je bila prvič pisno omenjena pred več kot dvesto leti, sedanjo obliko pa je dobila leta 2014, ko je bila popolnoma prenovljena, vključno z novo leseno skodlasto streho. Stavba v kmečkem baročnem slogu, zgrajena na čudovitih vinorodnih pobočjih, je zaščitena kot zgodovinski spomenik.

8638 Balatonlelle, Kis-hegy

Razgledna točka Kishegyi

Do 20 kvadratnih metrov velike, pahljačaste razgledne terase na Kishegyju, ki je visoka skoraj 300 metrov, lahko pridete po poti, ki se začne od kapele sv. Donata. Pred nami se odpre osupljiva panorama z loki Badacsonyja, Tóti-hegyja in Gulácsa ter razgledom na južno obalo. V Parku Gozd lahko najdemo tudi otroško igrišče in kamin.

Vrtni kino

Kultni vrtni kino v Balatonlelle ima kljub retro vzdušju izjemno moderno multipleks projekcijsko in zvočno tehnologijo, zahvaljujoč pokriti dvorani pa snemanja ne morete zamuditi niti v slabem vremenu. Program se izmenjuje med svežimi produkcijami in preverjenimi priljubljenimi filmi občinstva.

Madžarski nacionalni cirkus (1. julij 2025 – 28. avgust 2025)

Južne obale Blatnega jezera poleti ne obiščejo kar kateri koli gostje, saj bodo umetniki Madžarskega nacionalnega cirkusa med 1. julijem in 28. avgustom, torej skoraj dva polna meseca, taborili v Balatonlelle. Seveda pa v vas skupaj s prikolico prispejo tudi posebne živali. Zanje se splača plačati!

Vlak Vili

Če želite dobiti celovito sliko mesta, se popeljite na prijeten turistični vlak! Vozilo, ki vozi po voznem redu, odpelje iz Móló Sétányja, polnega odličnih restavracij, nato pa se pelje mimo šole Lellei in se odpravi v Kisegy, ki ponuja čudovit razgled, od koder se po 10-minutnem počitku vrne nazaj.

Zabaviščni park Balatonlelle

Zabaviščni park Balatonlelle, upravičeno ponosen na naziv največjega zabaviščnega parka ob Blatnem jezeru, ponuja neomejena doživetja z eno samo zapestnico. Igre so všeč tako najmlajšim kot najpogumnejšim, pravzaprav bo imel vsak član družine priložnost, da se skupaj sprosti in nabere nepozabne izkušnje.

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 350.

Oder na prostem

Če iščete glasbeni oddih, bodo letos v Balatonlelleju odlične zabavali Magdi Rúzsa, Péter Geszti in Hooligans. Zvesto tradiciji se bodo na odlično opremljenem odru na prostem odvijale tudi odlične gledališke predstave – na programu sta med drugim The Attic in The Boys from Pál Street.

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.