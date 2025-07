7 koncertov klasične glasbe, ki jih glasbeni pustolovci ne smejo zamuditi v juliju

Največje operne klasike in koncerti klasične glasbe nas bodo julija popeljali v plesne dvorane, starodavna mesta in neprimerljiv sijaj, seveda v izvedbi velikih mojstrov žanra. Madžarska državna opera, Budimpeštanska filharmonična družba, Letno gledališče Margaret Island in številni umetniki bodo poskrbeli, da poletje ne bo minilo brez klasičnih glasbenih dogodivščin!

Nabucco // Letno gledališče Margaret Island (24. in 26. julij 2025)

Ena Verdijevih najbolj znanih, čustveno nabitih oper je vreden dodatek k poletnemu repertoarju Letnega gledališča Margaret Island. V veliki operni premieri Nabucca, naslovnega lika babilonskega kralja, igra Mihály Kálmándy, operni pevec, dobitnik Kossuthove nagrade, in vseživljenjski član Družbe nesmrtnih. Zvesto tradiciji gledališča na prostem je povabilo tudi več tujih opernih pevcev, da bi izvedli ikonične vloge: Abigél igra Oksana Dyka, zvezda Metropolitanskega opernega gledališča, Ismaela igra mladi tenorist, rojen v Benetkah, Riccardo Gatto, Feneno pa Elmina Hasan. Legendarno »Va, pensiero…« bosta izvedla Kodályjev filharmonični orkester in Kodályjev zbor Debrecen! 24. in 26. julija bosta poletno noč napolnila neugasljiva ljubezen do svobode, čiste zlate misli in biseri glasbene literature pod taktirko dirigenta Istvána Dénesa in v režiji Teodóre Bán.

Maškarada // Madžarska državna opera (10., 12. in 15. julij 2025)

Karnevalska sezona se je začela v Operni hiši: julija bo impozantna institucija predstavila Verdijevo klasiko Maškarada. Drama ljubosumja, političnega umora, prepletena s številnimi spletkami, vse skupaj z barvitimi, takrat natančnimi kostumi in scenografijo, v izvedbi velikega mojstra italijanske opere Giuseppeja Verdija na odru Madžarske državne opere – še trikrat v juliju, z začetkom ob 18.30! Neprimerljivo zasedbo krepi dirigent Gergely Kesselyák, ki bo po skoraj 20 letih ponovno dirigiral Ples v maskah.

Z Beethovom na prostem // Grad Brunszvik, Martonvásár (12. in 19. julij 2025)

Kje drugje bi se lahko bolj elegantno potopili v Beethovnove simfonije kot v čudovitem vrtu gradu Brunszvik! Nemški skladatelj je Martonvásár obiskal že večkrat – tokrat bo njegova dela obudil Nacionalni filharmonični orkester, poleti pa še dvakrat. 12. julija bo dirigiral glavni glasbeni direktor orkestra György Vashegyi, 19. julija pa bo dirigiral Róbert Farkas. Doživite čudovit zvok glasbe, ki lebdi nad listjem senčnih dreves parka!

Šostakovič en dan // Glasbena akademija (20. julij 2025)

Jubilejni program 10. festivala Akademija Budimpešta bo obogaten s pravo glasbeno zanimivostjo: 20. julija bo v impozantnih zidovih Glasbene akademije cel dan vse v znamenju Šostakoviča. Umetnost svetovno znanega skladatelja si bomo lahko ogledali skozi odličnosti madžarskega in mednarodnega glasbenega življenja. Poleg koncertov se bomo lahko seznanili tudi z umetnikovimi pismi in spomini – podrobnosti iz njegove avtobiografije z naslovom Šostakovičeva pisma in oporoka bodo oživele v branju Pála Mácsaija. Tako lahko za fantastičnimi glasbenimi deli odkrijemo človeški obraz Šostakoviča, skupaj z vsemi njegovimi dvomi in pogumom.

Popoldne z družino Brunszvik // Grad Brunszvik, Martonvásár (26. julij 2025)

Konec julija bo grad Brunszvik v Martonvásárju gostil glasbenozgodovinsko uvodno uprizoritev. Med posebnim popoldnevom – ki je del programske serije Brunszvik Teréz 250 – se bodo mladi in stari družine lahko sprostili ob kakovostnih programih in hkrati poglobili svoje znanje o svetu melodij. Ob 16. uri bo najmlajše čakala interaktivna glasbena otroška dejavnost, nato pa se bo od 17. ure dalje začel nenavaden zgodovinski sprehod po grajskem obzidju in onkraj. Dan bo kronal komorni koncert v kombinaciji s plesno predstavo, ki ga je organizirala Budimpeštanska filharmonična družba, vodil pa ga bo izjemno mladi, a še bolj priljubljen glasbeni zgodovinar Dániel Mona.

Zvon // Nacionalna turneja Madžarske državne opere

To poletje lahko uživamo v Donizettijevi priljubljeni komično operi na 18 prizoriščih po vsej državi, zahvaljujoč seriji Kotalijoča se opera Madžarske državne opere. Zvon ponuja odlično zabavo za vse starosti, zdaj pa jo lahko uživamo tudi v madžarščini, v resnično edinstveni izvedbi: oder za skladbo bo “odmevajoči voz 21. stoletja”, torej polpriklopnik, zasnovan za ta namen in pretvorljiv v oder. In kaj storiti, če zvon zazvoni sredi ljubezenske noči? Donizettijeva enodejanka, prežeta z iskrivim humorjem, bo to razkrila na še 10 prizoriščih v juliju!

Koncertna serija z naslovom Mozart Planet želi čarobnost žive glasbe prinesti tudi v najmanjša mesta. Poleg Mozartovih mojstrovin bodo na koncertih zvenela tudi dela za komorne ansamble, ki so jih napisali Haydn, Mendelssohn, Bach, Beethoven, Schubert, Vivaldi, Bartók in Kodály.