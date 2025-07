6 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti v juliju, kjer lahko odkrijete skrivnosti prestolnice

Sprehodi, ki raziskujejo prestolnico, pravzaprav ne počivajo niti poleti! Tako tistim, ki prihajajo v prestolnico, kot tistim, ki tukaj živijo, bodo pokazali bolj vznemirljiv in zanimiv del Budimpešte.

Palače, zgodbe – Magnificat pripoveduje zgodbo

Knjižnica Szabó Ervin v prestolnici vabi radovedneže na vznemirljiv sprehod po stavbah, kjer se lahko v okviru vodenega programa pobliže seznanimo z Magnificatom. Med sprehodom lahko med drugim odkrijete čudovito palačo Wenckheim, izveste, kje je nekoč stal Pacsirtaměző, od kod izvira ime Mágnásfertály, lahko pa odkrijete tudi skrivnosti preteklosti in palače Pálffy z brskanjem po spominih prestolnice. Za sprehode je potrebna predhodna prijava na csoportvezetes@fszek.hu.

Sprehod se začne ob vnaprej dogovorjeni uri.

Čipka in čokolada z Viktorjem Klemom

Ekipa Buda Castle Walks vas 4., 11. in 25. julija vabi na ekskluzivni 120-minutni sprehod, ki obljublja nepozabnost. Tokrat je priljubljen tematski sprehod predstavljen v posebni izdaji in bo udeležencem v nekaj prizorih ponudil gledališko izkušnjo. V okviru programa doživetij z izjemnimi damami Buda Castlea 20. stoletja in zahvaljujoč sodelovanju igralca Viktorja Klema bodo tokrat oživeli tudi moški, ki so imeli vlogo v življenju teh čudovitih dam.

Datumi sprehoda: 4., 11. in 25. julij 2025

Legetmesék – voden sprehod za otroke

Igriv in čudovit sprehod, ki ga organizira Millennium House v mestnem parku, ponuja vznemirljivo sprostitev tako za mlade kot stare. Med 60-minutnim sprehodom, ki je privlačen za otroke, zlasti tiste, stare od 6 do 12 let, oživijo zgodbe, skrite pod drevesi, in udeležence dogodka povabijo na posebno pustolovščino. Med potjo odkrivanja se lahko naučite več o zgodovini Hiše tisočletja, skrivnostih njenih krilatih levov in številnih drugih vznemirljivih zgodbah.

Datum sprehoda: 5. julij 2019

Od ribe do ribe v Budimpešti

12. julija in 30. avgusta se lahko skupaj z ekipo Imagine podate po stopinjah nekdanjih ribiških mojstrov Ferencvárosa na povsem novem gastronomskem sprehodu. V spremstvu turističnega vodnika se lahko sprehodite po nekdanji budimpeštanski žitnici in poiščete sledi nekoč cvetočega čolnarstva v imenih ulic, kamnitih kipih in stojnicah tržnice Fővám tér. Sprehod ne bi bil vreden nič brez degustacije: posebni prigrizki v prijetni restavraciji Port de Budapest bodo zagotovili nepozabne spomine.

Datum sprehoda: 12. julij 2025

Skrivnosti čudovitega gradu Vajdahunyad

Grad Vajdahunyad, vreden razglednic, je nepozabna točka v prestolnici. Ni ga človeka, ki ga ne bi videl, toda ali poznamo njegove skrivnosti? 12. julija bo voden dogodek Pestbuda Walks razkril številne skrivnosti: srečen kip, skritega meniha in celo Drakulo. Ena najlepših stavb v Mestnem parku bo med tem 120-minutnim sprehodom ponudila svoje prej varovane skrivnosti na pladnju, po katerem bodo udeleženci sprehoda zagotovo pogledali ikonično trdnjavo z drugačnimi očmi.

Datum sprehoda: 12. julij 2025

Čudovita dvorišča, okrašene palače

V soboto, 26. julija, lahko skupaj z ekipo Korzózz Velünk! odkrijete arhitekturne zaklade palač na Velikem bulvarju. Med 2,5–3-urnim vodenim sprehodom oživijo zgodbe veličastnih stavb, z vstopom skozi njihova vrata pa lahko odkrijete vzdušje preteklih dob, ki jih prikličejo notranja dvorišča. Fasade okrašenih stavb si lahko ogledate s strokovnim očesom, od koder vilinci z nahrbtniki, kače, ki se ovijajo na palicah, in nimfe nenehno opazujejo vrvež mesta.

Datum sprehoda: 26. julij 2025