7 poživljajočih tečajev joge v Budimpešti, ki vas vabijo na najbolj edinstvene lokacije v mestu

Če iščete najboljši način za ponovno polnjenje telesa in duha, to poletje preskočite telovadnico: raje vzemite svojo podlogo in doživite posebno čarobnost tečajev joge na prostem! Ne glede na to, ali redno prakticirate to vznemirljivo obliko vadbe ali jo šele spoznavate, vas narava in njen svet pričakata z odprtimi rokami. Tako lahko jesen začnete bolj gladko kot kdaj koli prej!

Noč Óbudai jog // Dvorišče dežnikov (12. julij 2025)

Prihaja, prihaja, prihaja: 12. julija bodo prebivalci Óbude gostili pravo veselo praznovanje Óbudai jog, Noč Óbudai jog! Med brezplačnim dogodkom si lahko napolnite baterije v bleščečem vrtu Esernyos, obsijanem s svetlobo luči, z živo glasbo in najljubšimi inštruktorji joge v okrožju. Poseben program traja od 18. ure dalje. do polnoči, da lahko razgibate utrujene ude.

Bohemska joga – Tulum Vibes // Szitakökötő Népsziget (12. julij 2025)

Prelomni dogodek v Népszigetu 12. julija ni le preprost tečaj joge: to je potovanje samospoznavanja, prava seansa, vse skupaj pa je začinjeno z mehiškim vzdušjem. Poleg tečaja flow joge Tauber Kinga na prizorišču ob Donavi so na voljo tudi poslikava telesa, kakavova slovesnost, posebni vonji, glasba in množica rož – boemsko vzdušje je zagotovljeno!

Joga pozni zajtrk // Normafa Hotel & Retreat (13., 20., 27. julij 2025)

Hotel Normafa vas pričakuje z ekskluzivno izkušnjo v objemu Budimskih gričev: vsako soboto zjutraj lahko vikend začnete z zdravim poznim zajtrkom in jogo. Popoln začetek dneva je nebeški vegetarijanski in veganski obrok, ki mu predhodijo vroča joga in pilates, lahkoten joga flow in energizirajoče ure kundalini joge, ki ustvarjajo ravnovesje med telesom in dušo. Udeleženci lahko uporabijo tudi hotelski wellness oddelek, da začnejo dan sproščeni od glave do pet.

Joga ob sončnem zahodu na najzelenejši strešni terasi v mestu // Hotel Continental (15., 22., 29. julij 2025)

Žarki zahajajočega sonca, vaša podloga za jogo in travnata strešna terasa hotela Continental: skrivnost popolne sprostitve! Ob torkih v juliju lahko uživate v vsem tem nad mestom, nasproti Citadele, prepletenem z ritmičnimi melodijami. Vsak tečaj je drugačen, zato lahko okusite užitke tekočega pretoka mobilnosti, prostega pretoka ali celo razstrupljevalne serije joge. Jogiji praznujejo skupno vadbo z osvežilnimi pijačami, hribi Buda pa ponujajo osupljiv razgled ob zlatih sončnih žarkih.

Spinalna joga na prostem // Vrt filozofov (17. julij 2025)

17. julija vas bo pričakala inštruktorica joge Viktória Pusztafi z nežnim, začetnikom prijaznim tečajem ob najljubših budimpeštanskih kipih. Zahvaljujoč nežnim, zavestnim gibom, osredotočenim na hrbtenico, si lahko vaše telo povrne moč, in kakšen boljši kraj za meditacijo kot Vrt filozofov!

Joga za sproščanje stresa ob sončnem zahodu nad mestom // Zasebna streha (17. julij 2025)

Začnite svoj vikend v četrtek s tečajem jin joge za sproščanje stresa! Strešna terasa zasebne strehe vas čaka v osrčju mestnega parka, kjer se lahko sprostite od stresa tedna s sproščujočimi asanami, sproščanjem v zvočni kopeli, na bleščeči lokaciji in ob nežnih melodijah. Sprostitev ob sončnem zahodu se začne ob 19.30, lahko pa pridete prej, da v celoti izkoristite osvežilno izkušnjo strešnega bazena.

Margit, pojdi naprej! // Park Mechwart (19. julij 2025)

Zahvaljujoč velikemu uspehu bodo to poletje najboljši mojstri joge iz okrožja Margit brezplačno izvedli svoje posebne tečaje na glavnem trgu okrožja, v parku Mechwart. 19. julija bomo dan začeli z Zsuzsi Hídváry, nato pa bo ob 18. uri sledil tečaj hatha/yin joge, ki ga bo vodila Gabriella Hámori, igralka gledališča Örkény István in inštruktorica studia Mantra Yoga. Harmoničen dan bo kronal tečaj funkcionalne joge Emese Michtiov, ki se bo začel ob 19. uri.