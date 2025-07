12 brezplačnih programov v Budimpešti v juliju, ki bodo to poletje naredili nepozabno

Čakajo vas boljši plesni, glasbeni in umetniški programi kot kdaj koli prej, zato je čas, da se potopite v budimpeštansko poletje. Predstavljamo vam dvanajst najbolj vznemirljivih dogodkov, ki jih lahko brezplačno uživate v juliju 2025.

Koncerti Tér-Zene na Kossuthovem trgu (3., 10., 17., 24., 31. julij 2025)

Ljubitelji glasbe bi morali vsak teden obiskati parlament, saj se nadaljuje serija brezplačnih koncertov Tér-Zene. V okviru priljubljenega programa bodo slišati ne le domače, temveč tudi svetovne glasbene bisere: poleg koncertov Budimpeštanske filharmonije lahko poletimo tudi v Južno Ameriko in na Japonsko zahvaljujoč gostujočim programom Zenélő Budapest. Pripnite si varnostne pasove, vsak četrtek v juliju ob 17. uri se odpravite na Kossuthov trg!

Ritmični koraki // Viadukt Bár (6. julij 2025)

To poletje lahko tudi mi izkusimo občutek svobode, ki ga zaprti Rakpart daje tisočim prebivalcem prestolnice. 6. julija bo Viadukt Bár pripeljal tudi vznemirljive izvajalce, da bomo lahko uživali v ritmičnih melodijah do pozne noči – seveda bo bar poskrbel za hladilne pijače za sprostitev in osvežitev.

Locsolakoma // park Pünkösdfürdő (6. julij 2025)

Vročina postaja vse močnejša in ne čutimo jo le mi, ampak tudi rastline. Zato je občina Budimpešta – v sodelovanju s strokovnimi organizacijami – začela zalivalne zabave Locsolakoma. V seriji programov skupnosti lahko podjetni »prostovoljni zalivalci« vsako nedeljo skrbijo za rastline v drugem parku v prestolnici, nato pa se sprostijo z vodnimi igrami in skupnim prigrizkom. 6. julija lahko okoljevarstveniki pomagajo rastlinam v parku Pünkösfürdő.

Prost vstop v Park železniške zgodovine (6. julij 2025)

Največji evropski muzej železniških doživetij ponuja navdušencem nad vlaki brezplačen vstop in vrtljivo ploščad v nedeljo, 6. julija. Na edinstveni lokaciji si lahko na 70.000 kvadratnih metrih ogledamo 100 zanimivosti železniških vozil, se peljemo po vrtni železnici, preizkusimo občutek voznika vlaka in si celo ogledamo notranjost lokomotiv iz prejšnjega stoletja.

Kraljev dan na ulici Király (7. julij 2025)

Kraljev dan oziroma najslavnejši dan najlepše ulice v Pešti se bo začel 7. julija popoldne. Ulica v središču mesta bo na ta dan polna nastopajočih, tako da se bodo mladi in stari iz Terézvárosa, Erzsébetvárosa in tisti, ki prihajajo od drugod, lahko skupaj zabavali ob svojih najljubših uspešnicah. Voditelj bo Csaba Abaházi, poleg retro uspešnic pa bodo na voljo tudi bobnarska izkušnja, obrtniški sejem in seveda Zoltán Bereczki v mestni kavalkadi.

Festival italijanske hrane // Giulia (8.–10. julij 2025)

Najljubši okusi Italije se to poletje selijo v Budim! Tokrat bo gastro festival predstavil italijanske dobrote, med 8. in 10. julijem pa bomo lahko na vrtu Giulie doživeli pristen italijanski način življenja – z brezplačnim vstopom. Pica iz pečice, Aperol in vse, kar je dolce vita!

JAM & JUICE – Oti Acoustic // Fröccterasz (8. julij 2025)

Tudi med tednom so poleti bolj zabavni, in kje drugje bi to bolje vedeli kot pri Fröccteraszu. Serija JAM & JUICE ikonične restavracije bo 8. julija poletni večer napolnila z lahkotno glasbo, tokrat z založbo Oti Acoustic. Vokalno-kitarski duo bo torkov večer okronal z edinstvenimi aranžmaji, občutljivimi kitarskimi soli in nežno jazz glasbo.

Najboljše od diplome // Hungarian Art & Business (10. julij 2025)

Na naše veliko veselje je postala tradicija, da se poleti predstavljajo najnovejše zvezde sodobne umetnosti. Letos si lahko nenavadno ogledamo razstavo Najboljše od diplome Madžarske univerze za likovno umetnost (MKE) ne na univerzi, temveč v zidovih Hungarian Art & Business. Izbor vključuje diplomska dela najbolj nadarjenih, nedavno diplomiranih umetnikov, ki bodo v center sodobne umetnosti HAB vnesli nove barve.

Jam session večeri – Nagy Noémi Quartet // Budapest Jazz Club (12. julij 2025)

Budimpeštanski jazz klub številka ena vabi ljubitelje glasbe na posebno potovanje 12. julija: predrzno mlad, a še bolj nadarjen Nagy Noémi Quartet nas popelje v svet swinga in bebopa prejšnjega stoletja. Noémi Nagy, Balázs Horváth, Gézu Jónás in Fülöp Jónás v Újlipótváros, za občinstvo budimpeštanskega jazz kluba, prinašajo jazzovske standarde in lastne skladbe s prefinjenim občutkom za slog, ki je značilen za to formacijo.

Ulični ples // Francoski inštitut (12. julij 2025)

Bonjour, Bal de Rue! Kot je že tradicija, bo ulični ples ponovno zavzel trg pred Francoskim inštitutom, tokrat 12. julija. Poletno kavalkado bodo obogatili številni brezplačni programi: preizkusili se bomo lahko v francoskih igrah, Mothers Back bo prišel z ustvarjalnim plesom in skupinsko koreografijo, v prvem okrožju pa bo odmeval celo nežen glas francoske pevke Anaïs Rosso. V avli inštituta bodo plesne udeležence Bal de Rue pričakale pristne francoske dobrote.

Plesna hiša na prostem // Madžarska glasbena hiša (17. in 31. julij 2025)

To poletje se lahko brezplačno odpravimo v plesno hišo v Madžarski glasbeni hiši, kjer poleg plesnih tečajev potekajo tudi odlični koncerti. 17. in 31. julija bo nastopil Bence Pálházi s svojo skupino, programska serija pa bo zagotavljala brezmejno sprostitev vse do septembra.

Salsa v parku // Madžarska glasbena hiša (26. julij 2025)

Poleg ljudske glasbe bo na zunanjem odru Madžarske glasbene hiše pomembno vlogo igrala tudi latinska glasba! Interaktivni programi, skupine in DJ-ji bodo med zelo uspešnim brezplačnim programskim nizom v srce Budimpešte prinesli karibsko vzdušje. 26. julija bo za latinske ritme poskrbela svetovno znana skupina Son tres, Bea pa bo poskrbela, da bodo vsi obvladali najbolj vroče plesne gibe. Poudarek je na salsi, večje zabave tisto noč ne boste našli!