10 sproščenih poletnih festivalov v Budimpešti, ki bodo popestrili vroče poletne mesece

Poletje resnično pokaže, zakaj je Budimpešta tako ljubko in raznoliko mesto: programski koledar je poln možnosti za zabavo. Poglejmo, na katere dogodke na prostem lahko naletimo julija in avgusta!

HallerFeszt // Ferencváros (1., 8. in 15. julij 2025)

Tudi letos priljubljeni HallerFeszt ne bo manjkal v poletnem programskem koledarju Ferencvárosa. Prizorišče skupnostnega mini festivala je park Haller v osrčju okrožja, ki ga je vredno obiskati trikrat v okviru serije dogodkov, 1., 8. in 15. julija. Čakajo vas vznemirljivi koncerti (Chicos Futuros, Tindia, Catatumbo, Gentry Sultan), plesna dvorana, tekmovanje v hip-hopu na odprtem mikrofonu, barviti spremljevalni programi (joga, živa knjižnica) in številni otroški programi. Podroben program najdete na Facebook strani dogodka.

Romazuri // Kristály Színtér (4.–6. julij 2025)

Med 4. in 6. julijem bo potekal prvi festival romske umetnosti na Margaretinem otoku, Romazuri. Ta konec tedna bodo v središču pozornosti največji romski talenti, pa naj bo to glasba, ples, gledališče, likovna umetnost, moda, poezija ali gastronomija. Med drugim bo koncert priredil Ferenc Snétberger in njegovi učenci, razstavljena bodo dela romskih slikarjev, lastnik prve romske restavracije v državi, Géza Ásós, pa bo gostil kuharsko predstavo. Gostiteljica dogodka bo igralka, dobitnica nagrade Príma, Lídia Danis.

Festival Katlan // Arzenál (11.–13. julij 2025)

Eden najvidnejših dogodkov underground elektronske glasbe v letu, festival Katlan, bo potekal na novem prizorišču v budimpeštanskem Arzenálu. Festival se prihodnje leto vrača v svoj prvotni dom, Tárnoki Kőfejtő, in obljublja nepozabno doživetje med 11. in 13. julijem s posebnim vizualnim okoljem in morda najbolj vznemirljivo zasedbo nastopajočih v zadnjih letih. K temu prispeva tudi začasna lokacija, kjer je nekoč delovala tovarna orožja. Na tridnevnem maratonu zabav bodo zagotovo nastopili: Afem Syko, Cassie Raptor Dyen, Kobosil, Trym in mnogi drugi.

Festival komedije Pesterzsébet // Csili Udvar (12.–13. julij 2025)

12. in 13. julija bodo spektakularni, lahkotni in zabavni programi privabili obiskovalce festivala komedije Pesterzsébet, ki bo potekal v Csili Udvar. Festival je bil ustvarjen z namenom, da bi opozoril na različne žanre uličnega gledališča. Med nastopajočimi skupinami bodo nastopile profesionalne in amaterske skupine, kot so čarovniki, hoduljarji, pantomime, umetniki in žonglerji z ognjem. Otroški program bo obogaten s koncertom ansambla Lóca, lutkovno predstavo Helytelenek Társulat in Egyszervolt Mesezenekar, odrasle pa čakajo gledališke predstave.

Dobrodelnost. MiniFeszt // Kulturni center Turbina (17. julij 2025)

Po lanskoletnem razprodanem večeru bo dobrodelni MiniFeszt 17. julija potekal drugič v Kulturnem centru Turbina. Kot že ime pove, je dobrodelnost bistveni del dogodka, zato lahko letos vsak, ki kupi vstopnico, podpre fundacijo Fogadjörökbe, ki ji je mar za usodo brezdomnih živali. V zameno bodo udeleženci deležni akustičnih koncertov, ustvarjalnih delavnic, obrtnega sejma in razstav. Na dogodku bodo nastopili Doggos, Arcosok Klubja, Lovas Juci in Frász ter drugi odlični izvajalci.

Festival Monolit // Dürer Kert (1. avgust 2025)

Avgust v Dürer Kertu ni kar kar kateri koli letni čas. Med festivalom Monolit se prva dva dni v mesecu sprostijo posebne energije: v Budimpešto prihajajo sodobne skupine, ki potujejo v progresivnem metalu, metalcoreu, hardcoreu, noiseu, industrialu in eksperimentalnih žanrih. Priljubljeno prizorišče bo gostilo na primer norveške Shining, ameriške The Browning in njihove rojake Between the Buried and Me, madžarske Rivers Ablaze ter prav tako madžarska Orion Dawn in Heedless Elegance. Dnevne vstopnice najdete na spletni strani tixa.hu.

Kašmirski festival // Népszínház utca (9.–10. avgust 2025)

Népszínház utca bo že petič gostila svoj tridnevni gastro-kulturni dogodek Kašmirski festival, med katerim vas bodo posebne glasbene in plesne produkcije, ki predstavljajo večkulturni značaj območja, in nebeška kavalkada okusov popeljale v eksotične dežele brez nakupa letalske vozovnice. 9. in 10. avgusta bodo na voljo brezplačni koncerti, indijski in pakistanski plesni nastopi ter programi za družine. Za popolno doživetje bodo vzdušje daljnih dežel pričarale pristne ulične dobrote.

Noč na letališču // Letalski muzej Aeropark (16. avgust 2025)

Letos je naše največje letališče praznovalo svoj 75. rojstni dan, ki bo, čeprav se od leta 2011 imenuje po skladatelju Ferencu Lisztu, za mnoge verjetno za vedno ostal Ferihegy. 16. avgusta lahko vsakdo postane del praznovanja tega obdobja, ki traja več desetletij, z obiskom Aeroparka. Zainteresirani lahko pogledajo v zakulisje vznemirljivega sveta letalstva: posebna letališka vozila, osvetljene pilotske kabine, zagoni motorjev, predstavitve pilotov, nočni obisk letališča in pogovorna oddaja o letalstvu zagotavljajo nepozabne trenutke.

Mednarodni kulturni festival Summerfest // Szigetszentmiklós (16.–20. avgust 2025)

Ne v prestolnici, ampak le streljaj stran, bo od 16. do 20. avgusta v Szigetszentmiklósu potekal petdnevni festival Summerfest. Ljudski plesalci z vsega sveta bodo s spektakularnimi nastopi praznovali kulturno raznolikost, a seznam programov se s tem ne konča. Poleg avtentičnih plesnih produkcij Táncpanorame bo v vrtnem kinu Sarok skupni ogled filma, nastopila bosta Parno Graszt in A GRUND, organizirana pa bo tudi razstava z naslovom Halasi Csipke. Tudi otrokom ne bo dolgčas, saj organizatorji pripravljajo igrive programe.

Kiscelli Feszt // Kulturno-izobraževalni center Kiscelli (30. avgust 2025)

30. avgusta vas Kiscelli Feszt vabi na glasbeno potovanje okoli sveta. Dogodek Kulturno-izobraževalnega centra Kiscelli bo vključeval demonstracije instrumentov, delavnice, družinske programe in neverjetno raznolik glasbeni program, v katerem se dobro prepletajo drum&bass, mainstream in indijska glasba. Spremljevalni programi vključujejo predstave za otroke, poslikavo obrazov, tržnico začimb in razstavo knjig, kar vse prispeva k vzdušju festivala, ki poteka v naravnem okolju, in k izkušnji skupnosti.