Svoboda, zabava in narava se srečajo v prostočasni citadeli Római-part

Če iščete poletni obraz Budimpešte, ne iščite v središču mesta! Doživite doživetja, ki jih ponuja Római-part, v objemu narave, stran od mestnega hrupa. Miamor Rómaim – ali kot ga mnogi poznajo, Miamor – je kraj, kjer lahko ponovno začutite okus svobode, medtem ko uživate v najlepših poletnih trenutkih s prijatelji ali družino na bregovih Donave.

Miamor verjame, da se najboljša doživetja vedno rodijo v naravi. Naj bo to prijetno popoldne ob skupnih obrokih ali skupni žar na obali, raj Római-part ne le sprošča, ampak tudi združuje ljudi različnih starosti. Senčna drevesa, prostorni prostori in mirno okolje – to je svet Miamorja.

A Miamor je še več kot to. Donavska čudežna dežela ponuja zabavo za vsakogar: nogometno igrišče zagotavlja športna doživetja, igrišče za odbojko na mivki zagotavlja poletno vzdušje, minigolf čaka tiste, ki imajo radi igrive izzive, ninja poligon za pustolovce in varno, vznemirljivo igrišče za najmlajše. Tukaj se lahko vsakdo loti svoje najljubše dejavnosti!

Miamor je odlična izbira, ne glede na to, ali praznujete rojstni dan, organizirate team building za podjetje ali pa si preprosto želite spontanega piknika. Tukaj niste le gostje: skupaj lahko pišete poletne zgodbe, o katerih se boste še dolgo pogovarjali.

Pridite, preizkusite in izkusite, zakaj Miamor imenujejo prostočasna citadela rimskega dela!

1031 Budimpešta, 47. del rimskega dela | +3630/013-7607