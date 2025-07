Popoln poletni dan v Szentendreju: Priporočamo najboljše kraje in programe v mestu ob Donavi

Pisane hiše, tlakovane ulice, čudovit breg Donave in dobrote ter stvari za odkrivanje na vsakem vogalu. Tukaj je nekaj programskih točk in lokacij, ki bodo izlet v Szentendre poleti 2025 naredile resnično smiseln in prijeten.

Prihod z ladjo Mahart

Čeprav je majhno mesto ob bregu Donave enostavno dostopno z HÉV in avtomobilom, če želite, da bo izlet tja resnično nepozaben, izberite jutranji let Mahart! Vsaj enkrat poleti se splača doživeti križarjenje po Donavi, kar je odlična priložnost, da se občudujemo veličastnih stavbah, med katerimi se vsak dan sprehajamo v prestolnici. Ob prihodu iz območja Budimpešte veličastne stavbe zamenja nič manj čudovita pokrajina. Popolna izkušnja pobega: ob bujnih zelenih obalah se sprehaja le nekaj vodnih ptic in izkušenih kajakašev. Po urniku prispemo v čarobni Szentendre do poldneva.

Umetnostna galerija Szentendre

V majhnem mestu, znanem po bogati vizualni umetniški sceni, je število muzejev na prebivalca neverjetno veliko – začeli bi z umetnostno galerijo Szentendre, ki spada pod Muzejski center Ferenczy. V notranjosti nekdanje trgovske hiše, ki je že videla boljše čase, razstave sijejo v svoji stari patini: izbiramo lahko med vedno bolj vznemirljivimi začasnimi razstavami. Nazadnje smo imeli srečo obiskati razstavo plakatov v secesijskem slogu, ki ponuja vznemirljiv vpogled v “zlato dobo”, ko je oglaševanje še vedno imelo pomemben ugled v vizualni umetnosti. Pred nami oživijo izložbe Pariza s preloma stoletja, lahko pa se seznanimo tudi z deli umetnikov iz Szentendreja.

2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

Razstava in delavnica marcipana Szamos

Na stalni razstavi Szamos nas vabi prava zanimivost: tukaj je vse narejeno iz marcipana. No, med izjemno humornim ogledom izvemo, da trepalnice ženske figure v naravni velikosti v ospredju in kozarec vode, ki ga drži, niso. Posamezni prostori skrivajo različne teme: srečamo se z našimi najljubšimi pravljičnimi junaki, ikonami pop kulture, tihožitji in znanimi umetniki – vsi so oblikovani iz slastnih sladkarij.

To je neverjetno delo. Na koncu ogleda si lahko v živo ogledamo, kako nastajajo marcipanove vrtnice, ki so zaščitni znak Szamósa – in se tehnike lahko celo sami naučimo na delavnici.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 12.

Muzejska slaščičarna

Seveda bo izkušnja resnično sladka, če jo kronamo z majhno torto v »soseski« – torej prečkamo pot iz muzeja v oddelek s slaščicami. V poletni vročini so osvežilne limonade fantastične, nato pa je čas za delo: Szamósove dobrote. Glede na vreme smo v klimatizirani notranjosti poskusili jedilnik, ki vključuje dve nacionalni sladici zadnjih let. Naš favorit – v veliki konkurenci – je nebeška slivova torta s cmoki.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 14.

Bogastvo znamenitosti

Seveda še zdaleč ni dovolj, da bi v enem samem članku predstavili bogato kulturno življenje in znamenitosti Szentendreja – tako kot en dan ni dovolj, da bi jih obiskali vse. Izberimo enega ali dva, ki sta nam všeč, in se vrnimo kdaj drugič!

Slavni muzej na prostem Szentendre in očarljiv majhen živalski vrt ob njem sta vredna daljšega sprehoda, a lepa sta tudi staro mestno jedro Szamárhegy in grška pravoslavna cerkev. Za ljubitelje slikanja so tu muzeji Kmetty, Ferenczy in Czóbel, takrat pa še ni bilo omembe Centra retro oblikovanja, kjer so razstavljeni stari madžarski avtomobili in pohištvo, ali Muzeja javnega prevoza …

Plaža Postás

V poletni vročini si vsekakor vzamemo čas za eno najbolj atmosferskih brezplačnih plaž na Donavskem ovinku, saj je osvežitev na peščeni obali pravo doživetje – ne bomo zgrešili, če se zadovoljimo s senco, ki jo nudijo ogromna drevesa, nič pa ni narobe tudi s čofotanjem v reki. Voda je na tem odseku precej bistra in se nam ni treba ukvarjati z posebej močnimi tokovi, zato je varno za otroke, idealna – in seveda brezplačna – destinacija pa je Postás-strand, kjer so klopi, primerne za počitek.

Raj hrane in pijače

Szentendre je zelo močan tudi v gastronomiji, zato se vsekakor splača v svoj izlet vključiti vsaj en glavni obrok. Za klasično restavracijsko izkušnjo priporočamo restavracijo Aranysárkány, za prigrizke v mediteranskem slogu kavarno in gastrobar Karnevál, za noro pecivo lokalni Panificio il Basilico, in ni naključje, da so pred Duna-parti Fantázia Lángos skoraj vedno dolge vrste. In če želimo ostati zvečer, je odlična izbira Ritka Borbisztró, ki se je odprla lani, kjer lahko poleg dobrih pijač poskusite tudi okusne prigrizke.