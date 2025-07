Gesztov prenovljeni grad ponuja izjemno sprostitev v slikovitem okolju

Grad Tisza v Gesztu je 5. junija 2024 ponovno odprl svoja vrata, zahvaljujoč celovitemu, nacionalno pomembnemu turističnemu razvoju. Kompleks, ki deluje tudi kot interaktivni razstavni prostor, prizorišče dogodkov in rekreacijski center, ponuja tudi izjemno nastanitev. (x)

Aristokratska veličina in čudovito okolje

Zgodovina gradu sega v leto 1772. Nekoč je bil dom družine Tisza, med drugim sta v njem živela Kálmán Tisza in István Tisza, ki sta imela odločilno vlogo v političnem življenju Madžarske. Zgodbe, ki se prepletajo skozi grad, vas popeljejo nazaj v obdobje dualizma, prenovljena stavba pa obiskovalce čaka z interaktivnimi razstavami, notranjostjo iz tistega obdobja in digitalnimi vsebinami.

Pri razvoju je bila posebna pozornost namenjena tudi ženskam iz družine Tisza, ki so bile s svojimi filantropskimi dejavnostmi in vlogo pri gradnji skupnosti pomembne del družbenega življenja tistega obdobja. Impresivni grad obdaja obsežen, 19 hektarjev velik zgodovinski vrt in park, ki si ga lahko ogledate brezplačno.

Elegantna namestitev ob gradu

Če se želite sprostiti med raziskovanjem okolice v namestitvi, vredni čudovite okolice, je penzion Arany János, ki je neposredno povezan z grajsko stavbo, odlična izbira, saj ponuja skupno 29 prijetnih sob v dveh nadstropjih.

V pritličju je 20 dvoposteljnih sob, v prvem nadstropju 8 troposteljnih sob in petoseben apartma, ki vse predstavljajo sodoben in čist slog. Sobe brez televizije izžarevajo maksimalno spokojnost in zagotavljajo okolje, primerno za umiritev.

Popolno sprostitveno izkušnjo pa dopolnjujejo vikend programi, v katerih lahko uživate le nekaj korakov stran, v gradu ali na terasi kavarne.

Grad Tisza

5734 Geszt, Arany János utca 1.