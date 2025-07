8 dnevnih zabav v Budimpešti, če se želite julija čez dan zabavati na ves glas

Dnevne zabave prinašajo vzdušje zabave tudi tistim, ki niso del tabora nočnih ptic, a vseeno ne želijo zamuditi poletnih zabav. Mamljivo sonce, utripajoče melodije, okusna pijača v roki in sploh vam ni treba čakati na noč, da pridete domov – kaj več bi si lahko želeli?

Sabrina Carpenter 100% zabava na čolnu na prostem // A38 (5. julij 2025)

Zabava na čolnu, kjer se predvajajo samo uspešnice Sabrine Carpenter? Če izvajalko spoštujete tudi kot kraljico popa, je strešna terasa čolna A38 5. julija pravi kraj za vas! Med 17. in 22. uro lahko po enournem ogrevanju ure in ure plešete ob najbolj privlačnih pesmih Sabrine Carpenter. Na nepozabni dnevni zabavi bo slišati samo glasbo pop dive: prinesite svoje pete in šminko ter ne pozabite povedati svojim prijateljicam! Najboljše pri vsem tem pa je, da naslednje jutro ne boste potrebovali niti espressa, da bi vstali iz postelje.

Vogue x Zsiráf Buda (5. julij 2025)

Zsiráf Buda, redna točka za milenijarce, čez dan ne pusti nikogar brez zabave. Po velikem uspehu lanskoletne zabave bodo tudi letos priredili skupni dogodek z Vogue Events, kjer zagotovo ne bo manjkalo nebeških pijač, funky in retro melodij. Izvajali bodo največje uspešnice izpred 2000-ih, celo najbolj vroče skladbe s preloma stoletja pa bodo predvajane v novih preoblekah. Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Anastacia, Jamiroquai, Kylie Minogue, Robbie Williams in še bi lahko naštevali – torej recept za popolno zabavo, po kateri boste zagotovo zdržali naslednji dan.

Skica. // umetniška četrt budimpešta (5. julij 2025)

Če vam srce bije najglasneje ob utripajočih house ritmih, je umetniška četrt budimpešta 5. julija pravo mesto za vas. Najljubše umetniško središče Nagytétényja tokrat prihaja z nepozabno dnevno zabavo, ki vas čaka na strešni terasi med 17. in 22. uro. Program krepijo tri imena: Fury, Daniel Moritz in Ante bodo vsi tam, da vam in vašim prijateljem pomagajo, da se sprostite kot še nikoli. »Pridite zgodaj, ostanite ves čas!« – priporočajo organizatorji. Zagotovo vas ne bodo razočarali!

KLIC SONCA // Zsiráf Pest (12. julij 2025)

Od pomladi do jeseni se peštanska podružnica Zsiráfa enkrat na mesec spremeni v pravo elektronsko svetišče, prizorišče v središču mesta čaka tiste, ki so željni zabave z ogromno DJ kabino in najbolj vročimi kapljicami. Julija bo gost sončne programske serije Calling the Sun Undercatt, ki na Eifflov trg prinaša najboljše melodične house skladbe naravnost iz Italije. Skoraj zagotovo se boste lahko ob sončnem zahodu zabavali ob njegovi skupni pesmi z Adriatique, Horizon, medtem ko boste srkali Zsiráfove koktajl specialitete. In če menite, da vam je še ostalo energije za ples vso noč, vas Justice, Lucien in Ezra čakajo z dogodkom After the Sun od 23.30.

CORONITA Dnevna // Romkert (12. julij 2025)

Kje drugje lahko uživamo v sončnem zahodu in znamenitostih Budimpešte med zabavo kot v Romkertu? Nočni klub ob vznožju Tabána že leta prinaša najbolj kul poletne zabave, 12. julija pa je na vrsti Coronitina. Purebeat, Steve Judge, Andrewboy, Chriss Jay, Chrstphr, Manic N, Goldsound, Miamisoul in Pølevaya se bodo prav tako poklonili pri DJ-jevem pultu ikoničnega prizorišča za zabave med 17.00 in 22.30. Čaka vas plesišče na bregu Donave in vaša najljubša pijača!

SunDance – Dnevna pojedina // Lido Beach (19. julij 2025)

SunDance bo osvojil tudi Lido Beach: popoldne 19. julija bodo v romski del prispeli najbolj vroči in vzhajajoči house DJ-ji. Wild Boar Project je že večkrat dokazal, da pozna skrivnost popolne zabave: sončni zahod, glasba, vaša družba in sploh ni treba plačati vstopnine. Nora zabava se začne ob 16. uri, a koliko časa bo trajala, je še vedno vprašanje … Po načrtih bo trajala do 22. ure, lahko pa tudi do zore! Skočite noter, doživite občutek SunDancea in ostanite, kolikor dolgo želite. Božanska izbira koktajlov in pic na plaži Lido je le pika na i.

Marea Daytime // Spíler Buda (19. julij 2025)

Vroči ritmi, poletni vetrič in barvita koktajl zabava: to vas čaka, če 19. julija obiščete podružnico Spílerja v Budi! Prvi dogodek serije zabav Marea Daytime se bo začel ob 14. uri v impresivni restavraciji MOM Park. Za glasbo skrbi ekipa Pure Lust, ki bo za DJ-pultom pripeljala Daniela Bana in Daniela Santiaga – z najbolj vročimi skladbami poletja. Vstop je prost, a z rezervacijo lahko uživate tudi v dnevnem vzdušju zabave in osvežilnih pijačah Spílerja za VIP mizo.

KASSA terasa S1 // KASSA ladja (od srede do nedelje)

Poletni program zabavne ladje, zasidrane na bregovih Donave, je obvezen za ljubitelje elektronske glasbe! KASSA pričakuje tiste, ki so žejni zabavnega vzdušja, z brezplačnimi dnevnimi dogodki od srede do nedelje med 16. in 22. uro. In kdo bo na pomol prinesel največje kapljice? Ta teden, Beyond The Notes, uh! Tribal Seance, Low Contrast // Shelby // TRANEL – trenutni razpored lahko vedno najdete na Kassini Facebook strani!