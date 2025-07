Natakar prinaša lososove lángos – nova restavracija se odpira poleg Parlamenta

Retro Lángos Budapest je odprl novo restavracijo – le nekaj korakov od Parlamenta, na ulici Vécsey, lahko naročite naše najljubše in nekaj novih jedi. Poskusili smo najokusnejše jedi na jedilniku.

Zvezda nekoč kultne male pekarne vztrajno vzhaja: poleg ulice Bajcsy-Zsilinszky lahko zdaj v bližini Parlamenta najdemo tudi Retro Lángos Budapest lángosózó. Lokacija je omogočila, da je to enota z nekoliko bolj ekskluzivnim profilom – na ulici Vécsey poleg kakovostnih okusov ulične hrane dobimo pravo restavracijsko izkušnjo.

Usedemo se na prijetno teraso, kjer natakar sprejme naša naročila – to za lángosózó ni vsakdanja stvar. Čeprav zaradi lepega vremena zdaj vsi sedijo za zunanjimi mizami, je tudi dvonadstropna notranjost izjemno lepa in prostorna, za piko na i pa je na voljo celo igralni avtomat. Mortal Kombat je odlično kosilo!

Če je na jedilniku golažna juha – navsezadnje vsak lángoszózó posredno predstavlja madžarsko gastronomijo – jo poskusimo tudi nekaj žlic kot predjed in nismo razočarani. Juha je očitno narejena iz kakovostnega mesa, ki ve vse, kar mora znati dober golaž. Pekoče paprike lahko prilagodimo svojemu okusu.

Majhen preobrat, ampak kakšen preobrat!

Ker imajo naši želodci omejeno kapaciteto, hitro preidemo na glavno atrakcijo kosila – in restavracije –: široko izbiro lángosósov. Odločimo se, da bomo tokrat preskočili klasično različico s sirom in kislo smetano ter se odločili za nekaj bolj drznega. Začnimo s kozjim sirom!

Morda se ne zdi velika razlika, da je znanim prelivom dodan še en mlečni izdelek, a kmalu spoznamo, kako dobro smo se odločili. Mehki kozji sir se čudovito ujema z naribanim trapistom, sveži obročki mlade čebule pa odlično preoblikujejo celoten učinek.

Tradicija in inovacija

Vendar sem ob prvih grižljajih presenečen – na pozitiven način. Morda zaradi številnih domiselnih dodatkov, med katerimi lahko izbiram, pričakujem, da bo v testu za langoš kakšen »trik«, drzna gastronomska inovacija. Tega ni. Zunaj je hrustljav, znotraj pa luskast – tako kot so nas učili stari starši. In resnica je, da si ne morem predstavljati boljšega recepta od tega.

Vendar spoštovanje tradicije ne pomeni, da na jedilniku ni različic, ki se Madžarom zdijo nenavadne. Takšen je izdelek meseca, lososov langoš. Kremni sir s koprom, svetlo zelena rukola, ognjeno rdeči češnjevi paradižniki, svetlo rumen rez limone in slastno rožnato meso dimljenega lososa … Ne le, da je barvna shema sveža: nepozabni so tudi posebni, mediteranski okusi.

Brezglutenski in polnjeni langosi na ulici Vécsey

Ne samo, da je lokacija nova, ampak je bil razširjen tudi jedilnik: v restavraciji na ulici Vécsey lahko edinstveno naročimo brezglutenske langose, pripravljene v ločeni kuhinji (imamo tudi več možnosti za vegane), okusimo pa lahko tudi posebne, na videz cordon bleu podobne polnjene langose, ki jih postrežemo z okusnim prelivom in omako za pomakanje.

Poskusimo najbolj krepko BBQ pujsonovo meso po načelu »če imaš gos, naj bo debela«, in čeprav se običajno izogibam polnjenju težjega mesa v ne tako lahke testenine, je tokrat vredno narediti izjemo: ta pujsovka skoraj govori na krožniku. Ampak le skoraj, saj jo požrem bliskovito hitro – prvič v življenju z nožem in vilicami.

Prijatelji so mi priporočili tudi dušene zeljne polnjene langose, ki so vreden zaključek glavnih jedi. Zavitki, ki spominjajo na zelje, polnjeno s kislo smetano, prelito po njih, ponujajo izjemno madžarsko in novo gastronomsko izkušnjo. Če bi lahko priporočil samo eno specialiteto iz Retro Lángos Budapest, bi verjetno izbral to, tako kot moji prijatelji.

Razširila se je tudi izbira sladic

Čeprav so bile na jedilniku ob našem obisku samo palačinke, so nam povedali, da bosta od tistega dne naprej v izboru sladic vključeni tudi Somlói galuska in sadni lonček. Ne obžalujemo, da smo rekli da: tudi te ponujajo običajne okuse v absolutni slaščičarski kakovosti.

Po kosilu naročimo osvežilno pijačo – nekaj sadne limonade, nekaj Aperol Spritz – in se še pol ure udobno nasedemo na senčno teraso. Nismo edini: tudi turisti in madžarski gostje, ki sedijo za sosednjimi mizami, uživajo v opazovanju vrveža prijetne peš ulice.

Retro Lángos Budapest

Budimpešta, Vécsey utca 3

+36 30 110 7000



https://www.facebook.com/retrolangos