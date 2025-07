8 briljantnih krajev v Budimpešti, kjer si lahko privoščite osvežilno matcho

Pijača, ki je v zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena, ali japonsko »zeleno zlato«, matcha, je prevzela tudi prestolnico. Odkrijte lokale in kavarne s tematiko matche v Budimpešti, kjer je penasta, svetlo zelena pijača zagotovo glavni lik, pa naj gre za klasični matcha latte, kreativne sladice ali osvežilne poletne specialitete!

Matcha Tsuki

Če iščete tradicionalno japonsko čajno izkušnjo, je Matcha Tsuki lahko odlična izbira, kjer pristno japonsko vzdušje oživi, odeto v moderno obleko. Široka ponudba matcha specialitet, ki jih ponuja ta matcha bar in kavarna, ki je bila odprta leta 2020, vključuje različne pijače, torte in sladoled z okusom matche. Matcha Tsuki trdno verjame, da matcha ni le pijača, ampak tudi način življenja, ki v vsakdanje življenje prinaša harmonijo. Ta duh in ravnovesje se odražata v notranjosti lokala, ponudbo pa prežema tudi prizadevanje za ravnovesje.

1053 Budimpešta, Kálvin tér 2.

Cécha Matcha

Trgovina z matcha čajem, ki je v zadnjem času postala skoraj viralna, se je sredi junija preselila na novo lokacijo in znova ponuja različne pisane, penaste čudeže pijač. Cécho sta zasnovala in vodila dva mlada Vietnamca, ki uporabljata čaj najboljše kakovosti in ga skrbno pripravljata v različnih vznemirljivih različicah. Preprostost lokala je v popolnem ravnovesju z ekstravaganco svetlo obarvanih pijač, ki so – na zahtevo – okrašene tudi s peno, ki spominja na lahkotnost oblakov. Osvežilne pijače lahko naročite z alternativnim mlekom, za kar ni doplačila, ali pa matcho začinite z okusom jagode ali sivke.

1061 Budimpešta Paulay Ede út 37.

Otok Matcha Budimpešta

Skrit v zabaviščnem okrožju, otok Matcha deluje kot nekakšna zelena oaza, v nekoliko nekonvencionalnem smislu. V lokalu strežejo pijače, ki se lesketajo v različnih odtenkih zelene, in uporabljajo čaj v celoti organskega izvora, kar zagotavlja najčistejšo in najbolj izjemno kakovost. Vzdušje in barvna shema lokala sta v harmoniji s ponudbo, ki vključuje klasični matcha čaj in matcha latte, sezonske specialitete, torte in mehak, kremast sladoled.

1074 Budimpešta, Dohány utca 37.

Kavarna Flatty

Kavarna Flatty zdaj s svojima dvema lokaloma popestri budimpeštansko kulturo matcha. S seboj vzamete Flatty na bulvarju Vámház, ki se je odprl leta 2023, in je postala velika priljubljenost mnogih, zato pred njo pogosto vidite vijugaste vrste, a izjemno priljubljena je tudi njena predhodnica na ulici Sas. To ni presenetljivo, saj se lokal s svojo vznemirljivo ponudbo zlahka prikrade v srce vsakogar. Prava gastronomska specialiteta je ledeni latte “matchamisu”, ki v osvežilni, ledeni obliki prikliče okuse italijanskih sladic. Te pijače z matcho so lahko odlična alternativa sladicam po kosilu, saj zaradi vsebnosti matche niso le božansko okusne, ampak tudi prispevajo k vašemu zdravju.

1051 Budimpešta, Sas út 11. | 1053 Budimpešta, Vámház körút 8.

MIYU Matcha

MIYU Matcha Bar je prava sveža točka barve v središču mesta za vse, ki iščejo kakovostno izkušnjo matche. Japonska ceremonialna matcha se pripravlja na kraju samem s tradicionalnimi orodji, zato je vsak požirek penaste pijače zavestno upočasnitev in introspekcija. Bar ne ponuja le posebnih pijač, bogatih z matcho, temveč ponuja tudi najčistejše praške in pristna orodja za njihovo pripravo za domačo uporabo. Kraj, kjer uživanje matche ni trend, temveč življenjski slog in zavestna pozornost.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 8.

Zhao Zhou

Zhao Zhou v Budi ni le čajnica, temveč čajno svetišče, kjer je matcha deležna posebne pozornosti. Živahno obarvana, svilnato teksturirana pijača je sveže pripravljena na kraju samem, vsak trenutek izkušnje pa vas vabi, da ste zavestno prisotni. Ponudba vključuje tudi matcha praške latte kakovosti in ročno izbrana japonska orodja, tako da se lahko prefinjene čajne ceremonije Zhao Zhouja spomnite tudi doma. Njihova ponudba matcha obljublja pristno orientalsko potovanje in združuje zdravstveno ozaveščenost z vznemirljivimi okusi.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 5.

Kávépűszek

Čeprav ne govorimo o kraju z izrecnim poudarkom na matchi, kavarna Kávépűszek še vedno z veliko predanostjo pripravlja nebeške matcha pijače na svojem meniju pijač, ki jih radi mešajo s sadjem – na primer z jabolkom ali malino. Zeleni eliksir življenja, ki krepi imunski sistem, se dodaja na meni pijač v vse več kavarnah in dobiva vse bolj vidno mesto. Kávépűszek je pred kratkim uvedel novo tradicijo, ki koristi ljubiteljem matche, saj lahko ob ponedeljkih dobite svojo najljubšo vrhunsko japonsko pijačo matcha z 20 % popustom.

1139 Budimpešta, Gömb utca 2/a

Kavarna Yaku

Kavarna Yaku je prijetna budimpeštanska kavarna v središču mesta, kjer lahko uživate v sproščenem vzdušju in posebnih pijačah. Njihova izjemna ponudba vključuje tudi kreativne pijače z matcho. Na primer, ledena borovničeva zemlja ali jagodni matcha latte, ki sta idealna za ljubitelje matche. Kavarna je odličen kraj za učenje ali prijetno druženje s prijatelji.

1052 Budimpešta, Károly körút 22.