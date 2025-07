6 afriških restavracij in barov v Budimpešti za ljubitelje eksotičnih okusov

Madžarska prestolnica bo poleti 2025 vroča – kaj drugega lahko storimo? Temu se prilagajamo v vseh pogledih. Zbrali smo kraje v Budimpešti, kjer lahko poskusite specialitete afriške kuhinje.

Oriental Bar

Oriental Bar vas na dveh lokacijah pričakuje s kavalkado okusov Bližnjega vzhoda. Na ulici Ráday lahko uživate v falafelu ali nacionalni jedi Egipta, košar, kot ulični hrani, na ulici Alpár pa lahko v restavracijskem okolju uživate v posebnih jedeh iz ene jedi, egiptovskem čaju ali njihovem posebnem mlečnem pudingu, sahlabu.

1076 Budimpešta, Alpár utca 5. | 1092 Budimpešta, Ráday utca 39.

Oliviks Kitchen

Družinsko podjetje, odprto namesto kubanskega bifeja na Rákóczi tér, vodita Olivia in njen mož, ki je na Madžarsko prišel kot univerzitetni študent, ponuja nigerijske dobrote. Majhen prostor je poln specialitet – na primer, vredno je poskusiti eno od gostih, eksotičnih juh, ki jih spremlja porcijo fufuja.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 9.

Afriški bife in bar

Razmerje afriških restavracij na prebivalca na območju Rákóczi tér je presenetljivo visoko: le nekaj korakov od Oliviks Kitchen je naš naslednji cilj, ki od zunaj daje vtis preprostega majhnega kotnega bifeja – nasprotno pa ponujajo okuse iz številnih različnih afriških držav. Imeli smo srečo, da smo poskusili tanzanijski ragu – lahko ga samo priporočamo.

1084 Budimpešta, Bérkocsis utca 21.

Kingson svoje goste pričakuje od ponedeljka do sobote, med 16.30 in polnočjo, na ulici Wesselényi utca, kjer pogosto potekajo tematski dogodki. Tudi tukaj so okusi Nigerije v središču pozornosti na jedilniku: lahko poskusimo eksotične jedi, kot sta nkwobi ali egusi – tudi z naročilom na dom.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 59.

Jouri Budimpešta

Prva maroška restavracija v mestu se nahaja na ulici Semmelweis utca, kjer lahko uživamo v raznoliki in bogati večerji v vrhunskem okolju. Na jedilniku v izobilju ne najdemo le maroških, temveč tudi libanonskih in drugih bližnjevzhodnih jedi – tukaj se združujejo okusi arabskega sveta. Še posebej priporočamo tažine!

1052 Budimpešta, Semmelweis utca 4.

Lagos Afrika Büfé

Ta bife, ki se nahaja v enem najbolj večkulturnih predelov Budimpešte, na ulici Népszínház utca, je poimenovan po največjem nigerijskem mestu in streže predvsem klasične jedi iz regije. Seveda so na jedilniku tudi nekatere nenavadne jedi, a ena najbolj priljubljenih jedi je riž jollof, ki madžarskemu želodcu ni preveč tuj.

1081 Budimpešta, Népszínház utca 42.