Budakeszijev nov prostor za srečanja se odpira z božanskimi sladicami in nebeškimi jedmi

Budakeszi je bil obogaten z novim gastronomskim biserom, kjer lahko brez pretiravanja rečemo, da bo vsakdo našel sladico, osvežilno pijačo, okusen zajtrk ali lahko, poletno kosilo, primerno za srečanje.

Po rimski obali je tokrat slaščičarna Cziniel odprla svojo novo enoto v ikonični stavbi Gesztenyéskert v Budakesziju, kjer so ponudba kavarne, prostor za goste blizu narave in prijazna gostoljubnost oživili nov prostor za srečanja.

Edinstvene Czinielove torte, osvežilni sladoledi, osvežilne limonade in nedeljsko družinsko kosilo, ki ga lahko uživate v senci kostanjev, zagotavljajo, da je vsak pogovor, vsak trenutek, preživet tukaj, resnično nepozaben.

Tako so ponovno oživeli dobro znani prostori, kjer se raznolikost ponudbe popolnoma ujema z vsakim srečanjem. Torej, ne glede na to, ali gre za zajtrk za začetek dneva, okusen pozni zajtrk, lahko kosilo, popoldanski prigrizek ali srečanje v zgodnjih večernih urah – slaščičarna in kavarna Cziniel Budakeszi svoje goste pričakuje z odprtimi vrati, nebeškimi jedmi in običajno gostoljubnostjo v nekdanjem kostanjevem vrtu.

Slaščičarna in kavarna Cziniel

2092 Budakeszi, Fő utca 1.