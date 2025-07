9 odličnih restavracij v Budimpešti in okolici, če si želite doživetja ob vodi

Osvežilnega doživetja ob vodi, ki je neločljivo povezano s poletjem, se vam ni treba odpovedati, niti za odlično kosilo ali romantično večerjo! Nič ni boljšega kot dve odlični jedi, dva nazdravljanja in potopitev v pogled na počasi valovajoče valove.

Restavracija Vasmacska Terasz

V pristanišču Budafok, na bregovih Donave, kjer so vrata restavracije Vasmacska Terasz na stežaj odprta, je že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja delovala restavracija. Prostorna terasa in klimatizirana notranjost restavracije Vasmacska sta v vročem poletnem dnevu prav tako mamljivi kot raznolike ribje jedi in osvežilni koktajli. Poletni meni restavracije Vasmacska Terasz vključuje široko paleto ribjih in vegetarijanskih jedi, pa tudi dobrote, ki jih ni mogoče okusiti nikjer drugje, kot so hrustljava somova klobasa iz Abudafoka, puding iz zdroba, postrežen s slivovo marmelado in cimetovim sladoledom, ali nova pikantno-sladka sladica tega poletja.

1222 Budimpešta, Fékező utca 1.

Pristanišče Budapešta

Pristanišče Budapešta pričakuje svoje goste z razgledom, ki spominja na vzdušje ob morju, osvežilnimi recepti za koktajle in barsko hrano, kot nekakšna oaza v središču mesta. Vzdušje na strehi in panorama Donave ga s svetlobno hitrostjo dvigneta med 10 najboljših barov na prostem in seveda si ne bi zaslužilo te prestižne uvrstitve, če ponudba ne bi bila vsaj tako privlačna kot lokacija. Na meniju pijač je več koktajlov, navdihnjenih s simboli Budimpešte, vključno s koktajlom Liberty in Lisa, poimenovanima po mostovih Liberty in Elizabete, ki v vsakem požirku prenašata občutek življenja na Donavi.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 23.

VakVarjú Csónakház

V VakVarjú Csónakház v Pesterzsébetu, ugnezdenem v objemu narave, se vzdušje prejšnjega stoletja sreča z ustvarjalnostjo sodobne gastronomije. Edinstveno vzdušje čolnarne ob obali je čarobno zaradi Donave, ki teče tik ob njej, in mirnega, zelenega okolja. Kuharje navdihujejo tudi številni obrazi narave: na jedilniku so najokusnejše jedi mednarodne kuhinje, pa tudi ribje jedi, ki kronajo doživetje ob obali. Zvečer je terasa osvetljena s svečami, v ozadju pa igra klavir v živo, medtem ko lahko uživamo v zahajajočem soncu s kozarcem jabolčnika Etyek v rokah.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18.

Restavracija in hotel Duna Garden

Restavracija in hotel Duna Garden, ki se nahaja v mirnejšem kotičku prestolnice, ob naši največji reki pričakuje svoje goste. Sobe in prostori za goste so udobno opremljeni z elegantnim pohištvom v naravnih barvah, tako da bodo tudi tisti, ki sicer v hotelsko restavracijo prihajajo le na okusno kosilo ali večerjo, želeli prenočiti ali dve. DODO’s Kitchen je odgovorna za kulinarične dobrote, njihov jedilnik pa večinoma vključuje nebeške italijanske jedi, vključno s picami iz krušne peči in nekaj madžarskih klasik, v katerih lahko uživate s panoramskim razgledom na Donavo.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18.

Miamor Rómaim

Priljubljen in edinstven center hrane in prostega časa v rimskem delu mesta, Miamor Rómaim, ponuja nepozabno osvežitev vsak dan v tednu v bližini obale. Zasluženo priljubljena destinacija za tiste, ki iščejo gastronomsko osvežitev, bo od tega poletja v rimski del vabila tudi lačne ljudi ob petkih in vikend dopoldnevih. Zahvaljujoč novi ponudbi bruncha v Miamor Rómaim, ki se odpre ob 9.30, lahko dan začnete na dostojen način, zahvaljujoč številnim doživetjem in možnostim za prosti čas ter igrišču in napihljivim gradovom pa se otrokom med pripravo okusnih zajtrkov ne bo dolgčas.

1031 Budimpešta, Római del 47/A

Restavracija Nádas, Vasad

V restavraciji Nádas v parku Nádas Pihenőpark se vam niti za trenutek ni treba odpovedati doživetjem ob vodi. Upravičeno priljubljeno prizorišče za družinske dogodke in poroke ljubiteljem gastronomskih doživetij ponuja neprimerljivo izkušnjo blizu narave in očarljivo panoramo s pogledom na jezero. Jedilnik restavracije vključuje mednarodne kulinarične dobrote in madžarske specialitete, ki gostom ponujajo majhno gastronomsko potovanje okusov. Navdihnjene z izkušnjo ob jezeru so ribje jedi vsekakor vredne ogleda, to pa velja tudi za jedi z azijskim navdihom in nebeške sladice.

2211 Vasad, Monori út 100.

Kopaszikert

V osrčju Kopaszi-gáta, ki ga Donava objema z desne in leve, se Kopaszikert nahaja v senci dreves, blagoslovljen z nenavadnim okoljem. Na vrtu, ki upravičeno nosi naziv zelena oaza, zagotovo ne boste ostali lačni ali žejni, saj lahko izbirate med neštetimi jedmi ulične hrane in pijačami za potešitev žeje. Na vrtu, ki s svojimi dogodki in programi privablja vso družino, lahko uživate tudi v ocvrtem mesu, sveže ocvrtem belgijskem krompirčku, domačem, začinjenem osliču, še vedno vročih langoših in hamburgerjih, skupaj s sveže točenim, ledeno hladnim pivom in hrustljavim fröccsom.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 6-8.

Szigakötő

Sigakötő, gastronomsko in kulturno talilno središče divje romantičnega Népszigeta, je to poletje nepogrešljiva točka za tiste, ki želijo pobegniti vrvežu prestolnice. Na tem mestu ob sončnem zahodu, znanem tudi kot pristanišče ulične hrane, le streljaj od počasi valovite Donave, lahko uživamo v osvežilni izkušnji neapeljskih pic, pripravljenih v krušni peči z italijanskimi sestavinami, osvežilnih špricerjih, gin toniku in koktajlih ter ledeno mrzlih limonadah. Poleg neapeljskih pic so popolni tudi slastni burgerji in dobrote z žara, ki so neločljivo povezane s poletjem.

1138 Budimpešta, Népsziget út 727.

Za Guttmanna

Guttmann, znan tudi kot Újhegyi-tó, se nahaja v osrčju stanovanjskega naselja Újhegyi v Kőbányi in je lahko del ne le obmorske, temveč tudi gastronomske izkušnje. Guttmannhoz, ki obljublja sprostitev ob vodi, ponuja sveže točena češka piva iz majhnih pivovarn in pivske specialitete, pa tudi obilne jedi in pivske rolete, ki se odlično podajo k njim, da bi potešili lakoto in žejo svojih gostov. Ko sedite na obali jezera in opazujete večerne luči, ki se odsevajo na jezerski vodi, si ne želite ničesar bolj kot dobre družbe, s katero lahko veselo nazdravite bežnemu trenutku, ki se ustavi.

1108 Budimpešta, Újhegyi út 8-12.