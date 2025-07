Najveličastnejše prizorišče v Gödöllőu vas julija vabi na posebno glasbeno potovanje skozi čas

raljevi dvorec v Gödöllőu vas vabi na posebno glasbeno potovanje skozi čas, in to ne kar tako: baročna palača ponuja dostojno prizorišče za praznovanje ne enega, temveč štirih pomembnih glasbenih mejnikov poleti.

Tudi nekdanji dom družine Grassalkovich to poletje z dvema edinstvenima večeroma čaka velike zaslužneže. Opereta gala v okviru koncertne serije z naslovom »Vilinska kraljica, bodi moja ljubica« 15. julija obeležuje trem jubilejnim obletnicam hkrati: 150 let od rojstva Jenőja Huszke in 200 let od rojstva Móra Jókaija in Johanna Straussa. Nič ni bolj naravnega kot nepozaben večer, ko v Díszudvaranu kraljevega dvorca v Gödöllőu oživijo mojstrovine teh treh mojstrov – v dih jemajočih nastopih solistov, ki predstavljajo tri generacije.

V prvi polovici operetnega gala programa bodo zbrani odlomki iz Huszkinih najboljših del, vključno s Princem Bobom, Baronico Lili in Svobodo, ljubeznijo. Večer bo kronal Straussov Ciganski baron, čigar romantična zgodba je bila navdihnjena z Jókaijevim delom Szaffi.

Noč bo balzamirala glasba saksofona

17. julija bomo zapluli v povsem druge vode: prispel bo Hot Jazz Band, nagrajen s Kossuthovo nagrado, ki praznuje 40. obletnico delovanja! Skupina bo v Díszudvar v Gödöllőu prinesla duh Amerike prejšnjega stoletja, v nepozabnem večeru pa bosta saksofonist Zoltán Mátrai in zvezdniški gost Orsi Kozma obujala tudi zlato dobo jazza. Zagotovo si bo ta koncert tako skupina kot občinstvo zapomnili še dolgo!

