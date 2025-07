7 zunanjih gledališč po vsej državi, kjer so za poletje pripravili posebne predstave

Nič ni boljšega kot končati vroč poletni dan s potopom v dvorano zunanjega gledališča in prepuščanjem svetlobi odra ter večernim zvezdam. Še bolje je, če kulturno izkušnjo združimo z majhnim pobegom: pokažemo vam 7 zunanjih gledališč po vsej državi, kjer je poletna večerna sprostitev zagotovljena.

Osrednje poletje na dvorišču gradu Szigliget

Na srečo lahko poleti uživamo tudi v zelo uspešnih predstavah Osrednjega gledališča: dve predstavi se bosta avgusta za 14 večerov preselili na Blatno jezero. Med 5. in 10. avgustom si lahko ogledamo lanskosezonsko najljubšo predstavo občinstva, predstavo Játék a kástélyban, v kateri igrajo Róbert Alföldi, Zsolt László, Eszter Balla in Samu Puskás, v režiji Tamása Puskása. Nato si bo med 13. in 20. avgustom občinstvo lahko ogledalo novo produkcijo budimpeštanskega gledališča, Telesni stražar. Za brezplačno zabavo bodo poskrbeli glavni junaki Móni Balsai, Zoltán Schmied, Anna Györgyi in Gergő Kaszás, komedijo Ferenca Molnárja Ujj Mészáros pa je režiral Károly Ujj Mészáros.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. (Szigligeti Várudvar)

Vodno gledališče Szarvas

Mesto Békés poleti ustvari kulturno čudežno deželo, Vodno gledališče se pojavi kot prava Venera v Szarvasu. Kot že ime pove, gledališče ni samo na prostem, ampak se nahaja tudi nad vodo. Videz avditorija s tisoč sedeži obuja svet klasičnega grškega gledališča s sodobnim pridihom, oder pa je edinstveno umeščen na gladino vode. V repertoarju so komedije, drame in operete: Vesela vdova, Čehov Medved, uspešnica Játékszín, Zlata svatba in celo cirkuška predstava, ki si jo lahko ogledate v nenavadnem okolju.

5540 Szarvas, Petőfi utca 7.

Poletno gledališče Zsámbéki

Gledalske predstave in literarni večeri, vse v zgodovinskem okolju, v nežnem naročju narave: Poletno gledališče Zsámbéki je letos odprlo svojo sezono! Mesto ima dolgo zgodovino poletnega gledališča, senčno dvorišče gradu Zichy, zgrajenega na ruševinah srednjeveškega gradu, že desetletja zasedajo ljubitelji gledališča – pravzaprav letos tudi cerkev v ruševinah čaka velikega igralca. Poletno gledališče Zsámbék ob koncih tedna pripravlja visokokakovostne produkcije: Miklós H. Vecsei in Balázs Szabó se vračata z nadaljnjimi 10 pesmimi Cseha Tamása, v slikovitem okolju pa si lahko ogledamo tudi Pasijon Jánosa Háya in solo večer Szabolcsa Thuróczyja.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3. (Grad Zichy)

Letno gledališče Szeged

Szeged je citadela letnega gledališča: okrajno središče z mediteranskim vzdušjem se ponaša z največjim letnim gledališčem v naši državi, ki poleti v avditorij privabi skoraj 70 tisoč obiskovalcev. Julija letos se bo čarobni svet Ezeregyja z besedili Péterja Gesztija preselil na deske Dómskega trga, nato pa bo oder prevzela muzikal-večnozelena Rebecca. V povsem novi priredbi, v kateri sodelujeta Márk Ember in Bence Brasch, si lahko na festivalu Szeged Open Air Festival 2025 ogledamo muzikal Trije telesni stražarji, pa tudi veselo zgodbo o Hippolytu, lakaju, in Woody Allenovo Brooklynsko zgodbo.

6720 Szeged, Dóm tér

Gyulai Várszínház

Najstarejše grajsko gledališče v naši državi bo to poletje skoraj vsak dan navduševalo velike na posebnem jezerskem odru na dvorišču opečnega gradu v Gyuli in na številnih drugih lokacijah po mestu. Repertoar programa, ki je namenjen izključno umetnosti, poleg lastnih produkcij bogatijo tudi visokokakovostne gostujoče produkcije. Tevje prihaja naravnost iz Transilvanije, tako da bodo v Gyuli zazvenele uspešnice Goslača na strehi, ogledali pa si bomo lahko tudi Molièrovega Namišljenega pacienta, Sinove moža s kamnitim srcem in Knjigo o džungli. Zahvaljujoč komediji Ministrovega spodrsljaja bo tudi to poletje noč v Gyuli polna glasnega smeha.

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 13.

Gradsko gledališče Kőszeg

Poleti grad Jurisics obiskovalcem gradskega gledališča Kőszeg ponuja nepozabne večere s pisano kavalkado svetlobe, proznih iger, pa tudi oper, operet, koncertov klasične glasbe, uličnih gledaliških predstav, plesnih predstav in folklornih programov. Lia Pokorny (skoraj) razkrije recept za popolno srečo občinstvu v svoji monodrami Hyppolit, lakaj, ki jo gostita Artúr Kálid in Piroska Molnár, konec julija pa bo Sándor Csányi skupaj z Barno Bányai-Kelemen in Andrásom Pálom v “mesto junakov” prinesel svojo svežo produkcijo z naslovom 21 v enem s pridihom norosti in veliko humorja.

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.

Kraljevi grad Gödöllő

Sijaj najbolj priljubljene turistične destinacije v Gödöllőu, kraljevega gradu Gödöllő, bo to poletje obogatil niz predstav. Težko si je predstavljati lepše prizorišče od Díszudvarja, saj se nahaja med glavnima kriloma dih jemajočega gradu v baročnem slogu, poleg tega pa si lahko ogledate celo pravljični angleški vrt! Poleg povsem novih iger Poletnega gledališča Sisi si lahko v slikoviti okolici ogledate tudi gostujoče predstave. Andrea Szulák in Dénes Kocsis bosta v glasbenem večeru obudila spomin na Zsuzso Cserháti in Péterja Mátéja, s svojim živahnim koncertnim nastopom pa bodo prišli tudi DÍVÁK oziroma Enikő Détár, Nelly Fésős in Judit Ladinek. Bálint Adorjáni, Ferenc Elek, Iván Fenyő in Sándor Nagy bodo med številnimi drugimi komedijami poskrbeli za smeh z iskricami komedije Apád füle.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich