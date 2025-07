5 navdihujočih knjig za poletje, ki vam bodo pomagale na poti sprememb

Vsi se želimo spremeniti, rasti in najti sebe, vendar ne vemo vedno, kje ali kako začeti. Naslednjih pet knjig o življenjskem slogu ne le ponuja navdih za spremembe, temveč tudi oprijemljiv vodnik za iskanje fizičnega in duševnega ravnovesja.

Joy Kenward: Veselje čuječega pisanja

Knjiga Joy Kenward vključuje vaje za ustvarjalno pisanje in tehnike meditacije, ki olajšajo, da zavestna prisotnost, potrebna za ustvarjanje, postane del našega vsakdanjega življenja. Ne glede na to, ali je cilj narediti končno delo prodajno in uspešno, najti nove načine za izboljšanje našega pisanja ali preprosto bolj tekoče izražanje, nam bo zavesten, radosten pristop k pisanju zagotovo pomagal.

Krisztina Vrábel: 160-gramska ogljikovohidratna dieta – žar in cvrtnik

Končno prava, »dekliška« knjiga o žaru, v kateri glavni junaki niso krepki zrezki, temveč lažje meso, raznolika zelenjava, solate na žaru, pa tudi priloge in omake. Najnovejši del zelo uspešne serije 160-gramska ogljikohidratna dieta se ukvarja z žarom, v katerem lahko uživamo v vseh letnih časih, saj lahko pečemo na žaru ne le na vrtu, ampak celo v kuhinji. Recepti v knjigi sledijo osnovnim načelom ogljikohidratne diete, predpisane za diabetike in ljudi, odporne na inzulin, in kot smo pričakovali od avtorja, so okusni, spektakularni ter tudi hitri in enostavni za pripravo.

Zsófia Andrási-Riha in Imre Limpár: Kako biti sam/a?

Misli in vaje za samospoznavanje teden za tednom

Srečanje in soočanje s samim seboj in drugimi zagotovo ni sončen oddih na plaži, temveč pot, polna razcepov in slepih ulic. Vendar to niso ovire, temveč priložnosti za boljše spoznavanje samega sebe. Ta srečanja lahko najprej razvijejo samozavedanje, nato pa globino samospoznavanja. Kaj lahko storimo zase v vsakdanjem življenju? Kateri vir hrani našo vero vase in katere samouresničujoče se prerokbe omejujejo naša življenja? Medtem, kakšen vir nam lahko da moč umetnosti in kulturnega prostora? To sta glavni vprašanji knjige. Avtorja knjige, Zsófia Andrási-Riha, terapevtka življenjskega sloga, in Imre Limpár, svetovalni psiholog, v svoji pogovorni knjigi raziskujeta temo samospoznavanja. Njune misli in vaje na koncu knjige lahko bralcu pomagajo odkriti lastne poti, da lahko na koncu ustvari boljše ravnovesje v svojem življenjskem slogu.

Russell Ramsayjev delovni zvezek za odrasle z ADHD in anksioznostjo

Ali se pogosto počutite, kot da imate težave z izpolnjevanjem rokov, reševanjem odnosov, soočanjem s kritiko – in na splošno z občutkom, da je z vami »nekaj narobe«? Če imate ADHD in se vsak dan soočate s tovrstnimi neuspehi, razočaranji in frustracijami, verjetno doživljate tesnobo, ki dvakrat pogosteje prizadene ljudi z ADHD. V tem prelomnem delovnem zvezku psiholog in strokovnjak za ADHD Russell Ramsay ponuja celovit pristop k reševanju težav in zapletov povezave med ADHD in anksioznostjo. Z uporabo preverjene metodologije kognitivno-vedenjske terapije – trenutno najučinkovitejšega orodja za zdravljenje tesnobe – lahko tudi vi odkrijete in razvijete veščine, ki jih potrebujete za obvladovanje simptomov in ponovno pridobitev duševnega miru.

Brianna Wiest: 101 misel, ki vam bo spremenila življenje

Kako biti mentalno močan in čustveno uravnotežen

Pot do srečnega življenja je le redko ravna, a izzivi in težave, s katerimi se soočamo, nam ponujajo priložnosti za spremembo mišljenja in razvoj. V svoji novi knjigi Brianna Wiest, avtorica uspešnice Ti si gora, opozarja na škodljive vzorce razmišljanja in nam odpira oči. Z odličnim človeškim znanjem in psihološkim vpogledom razkriva vse, kar moramo slišati, a ne želimo slišati. Kar že vemo, a potlačimo. Naj gre za naše odnose, lastno življenje ali komunikacijo z našimi bližnjimi, bo 101 misel, ki vam bo spremenila življenje, odgovorila na vaša vprašanja in bo dragocen spremljevalec na poti do novega začetka in sreče.