Dih jemajoči geoturi po državi: 5 geoloških zakladov, ki vas bodo navdušili

Regije naše države, bogate z geološkimi zakladi, vsakega pustolovca čakajo z dih jemajočimi razgledi. Štetje geoloških znamenitosti je nemogoč izziv, zato si oglejte naš seznam, ki ni izčrpen, a želi omeniti le najlepše.

Kamniti plaz in andezitni nasip, Bér

2,5 km od majhne, idilične vasi v južnem delu gorovja Cserhát leži Nagy-hegy, kjer so pred 13–15 milijoni let na tem območju prevladovali razpokani vulkani, ki so bruhali vročo staljeno kamnino. Zahvaljujoč temu in kasnejšim kamnolomskim dejavnostim lahko zdaj vidimo kamnine, strjene v želodcu nekdanjega vulkana, ki veljajo za edinstvene ne le v Evropi, ampak tudi v svetu.

Fascinantne geološke zaklade lahko odkrijemo iz središča Béra, pri zeleni oznaki +, nato pa sledimo zeleni oznaki od vznožja gore. Najprej si lahko v spomin ujamemo pogled na neverjeten andezitni plaz, ki ga je oblikovala narava. Nato se, ko pustimo za seboj nahajališče andezita, odpravimo na vrh Nagy-hegyja, medtem ko nam morje z mahom poraslega, sivega kamna spet odvzame noge. Končno, na vrhu našega pohoda, na vrhu Nagy-hegyja, se nam za vztrajnost odpre prizor, vreden slikarskega platna.

Prazgodovinski kras Úrkúti, Ajka

V objemu pobočij Bakonyja, komaj 10 km od Ajke, se pred našimi očmi odpre mednarodno edinstvena geološka redkost, prazgodovinski kras Úrkúti. Njegove trdne, 100 milijonov let stare stene, ki obujajo svet velikanov, oživljajo dobo dinozavrov. Zahvaljujoč edinstveni mikroklimi lahko v okolju, ki je nekaj stopinj Celzija hladnejše, dejansko najdemo številne rastlinske vrste, ki prenašajo senco. V divje romantično džunglo se lahko spustimo po učni poti Csárda-hegy, ki se 1 km vije okoli monumentalne geološke formacije.

Jakab-hegy, Mecsek

Pohodniška pot na Jakab-hegyju ohranja izjemne kulturno-zgodovinske in geološke čudesa ter si zasluženo zasluži mesto najlepše v Mecseku. Od zelene turistične oznake, ki se začne v čarobni regiji Éger-völgy, ki spominja na nebeški svet, lahko odkrijemo zaklade te gore. Med potjo nam bosta pomagala rdeča trikotna in nato modra oznaka.

Naše dogodivščine na Jakab-hegyju najprej začini Babás-serkövek, obdan z legendami. Po pravljici, ko za seboj pustimo družino, ki se je spremenila v kamen, najdemo tudi obzidje nekdanjega zemeljskega gradu. Vse dokler ne pridemo do kamna Zsongor, ki ohranja spomin na Zsomborja, ki je s svojo ljubeznijo galopiral v globine. Tukaj se je vredno za trenutek ustaviti in preprosto uživati v tem, kar se odvija pred našimi očmi, preden se spustimo nazaj v prav tako dih jemajočo dolino Éger.

Učna pot Bazaltne orgle, Szent György-hegy

Vulkanizmu Tapolške kotline se lahko zahvalimo, da danes globine Szent György-hegyja krasi vrsta bazaltnih orgel, ki segajo 30 metrov v višino in do metra in pol v širino. Te impresivne naravne zaklade lahko odkrijemo na 4 km dolgi učni poti, ki se začne v rudniku Raposkai.

Med našim vulkanskim ogledom, ki vas popelje nazaj v čas, vas bodo očarale modre vode našega madžarskega morja in pobočja bližnjih opornikov, medtem ko bomo vzpenjali po divje romantičnih gozdnih poteh in strmih pečinah, bomo prispeli do geološkega čudesa Szent György-hegyja. Po izletu bi bil greh, če bi si odrekli še nadaljnjih užitkov, zato sta vsekakor vredna ogleda kapela Lengyel in saško posestvo.

Tündér-szikla, Budimpešta

Gorovje nad našo prestolnico se je razvilo pred več milijoni let, v miocenu, medtem ko so zaradi erozijskih procesov nastale raznolike skalne formacije. Eden najlepših zakladov teh geoloških sprememb je Tündér-szikla, do katerega lahko pridete z majhnim odcepom iz atmosferskega gozda Normafa.

Območje skale je nekoč delovalo kot kamnolom, od leta 1977 pa je naravni rezervat, danes pa sije kot 383 metrov visoka dolomitna skala, ki ponuja nepozabne razglede. Do Vilinske skale in izjemne flore in favne območja se najlažje pride z avtobusom številka 22 s trga Széll Kálmán, 2 km od Normafe in 10 minut hoje od postaje Libegő Zugliget.