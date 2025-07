Sanjska plesna produkcija na Várkert Bazárju

Pravi čudež bo 13. julija na odprtem odru Várkert Bazárja zaživel: sodobnoplesna produkcija z naslovom Čudež predstavlja vznemirljivo temo teles in povezav z edinstvene perspektive. (x)

Koreografinja produkcije, Réka Oberfrank, si je že dolgo želela, da bi predstavo, ki je bila predstavljena pred štirimi leti, prinesla na odprti oder Várkert Bazárja. Te sanje se bodo uresničile naslednjo nedeljo.

Praznovanje raznolikosti in plesa

In kaj dela Čudež resnično poseben? Sodobni ples ni omejen s strogimi pravili, pušča čustvom prosto pot, vodilno vlogo pa igrata samoizražanje in doživljanje glasbe.

Réka Oberfrank je ponosna, da izkušeni plesalci, ki razmišljajo kot soustvarjalci, na oder prinašajo posebno koreografijo. Nič ne dokazuje uspeha Čudeža bolje kot dejstvo, da je bila predstava že izvedena v Dresdnu – in seveda aplavz ni izostal niti tam.

Koreografinja je poseben poudarek namenila predstavi, ki odraža raznolikost, ki je značilna za človeško telo. Posledično lahko občinstvo na odru vidi sedem likov z različnimi telesnimi oblikami. »V vsakem telesu je lepota, ne glede na obliko! Moja koreografija sporoča tudi, da ples ustreza vsem, kar pomeni, da je vredno ponovno premisliti o strogih predsodkih in se umetnosti gibanja lotiti bolj odprto,« poudarja umetnik.

Dodal je, da kakovost plesne produkcije ni povezana z velikostjo obleke, temveč z močjo, inteligenco, manipulacijo telesa, prefinjenostjo, natančnostjo, performansom, vloženim delom in pozornostjo. Pastelno obarvani, perilu podobni kostumi plesalcev naredijo njihove mišice vidne in poudarijo njihove gibe.

Neprimerljiva glasba, ki očara vsakogar

Kar zadeva glasbo, je elektronska glasbena podlaga, ki jo je napisal Áron Porteleki, obarvana z improvizacijami – to je tisto, zaradi česar je vsaka predstava Miracle resnično edinstvena. Sodobni abstraktni svet idej občinstvo vedno dobro sprejme, na koncu predstave pogosto postavlja vprašanja, še naprej razmišlja o tem, kar je videlo, in tako postane produkcija popolna.

»Moje velike sanje so bile, da bi to delo lahko uprizorili tudi v bazarju Várkert – velika čast mi je igrati na tako kultnem mestu, kjer se srečata preteklost in sedanjost,« je dejala Réka, ki pri ustvarjanju sanjskega sveta računa tudi na nas, občinstvo!

Vstopnice za predstavo, ki je ne smete zamuditi, lahko kupite na spletni strani bazarja Várkert na tej povezavi.