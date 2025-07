7 koncertov klasične glasbe v Budimpešti in okolici, v katerih lahko uživate na osupljivih prizoriščih

Ljubitelji klasične glasbe poleti ne bodo ostali brez nečesa za poslušati, čudovite melodije pa bodo slišati na še lepših lokacijah. Naj bo to nežno naročje narave ali peneče bogastvo prestolnice, zagotovo se je vredno potopiti v množico glasbenih dogodivščin tudi v vročih mesecih.

Koncerti Tér-Zene // Kossuthov trg (julij – avgust 2025)

Ljubitelji glasbe bi morali vsak teden obiskati parlament, saj se nadaljuje brezplačna koncertna serija Tér-Zene. V okviru priljubljenega programa bodo slišani ne le domači, temveč tudi svetovni glasbeni biseri: poleg koncertov Budimpeštanske filharmonije lahko zahvaljujoč gostujočim programom Zenélő Budapest poletimo celo v Južno Ameriko in na Japonsko. Pripnite si varnostne pasove, ob četrtkih v juliju in avgustu ob 17. uri se odpravite na Kossuthov trg!

Poletni večerni koncerti v parku Svetega Istvána (6., 20. julij, 3. in 17. avgust 2025)

Vsako nedeljo od 19. ure dalje bo kultura v središču dogajanja v parku Svetega Istvána: na brezplačnih poletnih večernih koncertih bodo najboljši umetniki stopili na oder in napolnili priljubljeni park 13. okrožja z lahkotnimi, vznemirljivimi ali celo romantičnimi melodijami. Zahvaljujoč Anni T. Szabó, Eszter Csákányi, Stevenu Hajdúju, Komornemu orkestru Liszt Ferenc ter Krisztiánu Grecsóju in Zoliju Becku bosta poezija in proza glasbeno začinili vroče poletne mesece.

TV proti kinu – Koncert filmske glasbe // MOMkult (19. julij 2025)

Spomin na stare filme in serije morda prepiše neverjetna ponudba pretočnih storitev, a melodije, posnete še pred desetletji, nam še vedno odmevajo v ušesih. 19. julija bodo med glasbenim potovanjem skozi čas, ki bo predstavljeno na filmskem glasbenem koncertu Danubia, skupaj predstavljene klasike, kot sta Vonj po ženski in Bilo je nekoč na Divjem zahodu, Dallas in glasba iz Zvezdnih stez. Program, ki ga morajo videti ljubitelji retro glasbe in filmske glasbe!

Gozdni koncert Komornega orkestra Kollár Klemencz // Szentendre (26. julij 2025)

Komorni orkester Kollár Klemencz bo mladim in starim, ljubiteljem glasbe in narave, ponudil nepozabno doživetje. 26. julija ob 19. uri bomo lahko uživali v koncertu skupine v Szentendreju, ležeč na odejah in ob tabornem ognju. Svež zrak, dobra družba, privlačne melodije – doživetje dopolnjujejo številni slastni prigrizki Dömörkapuja! Najboljše pa je, da organizatorji seveda pozdravljajo naše štirinožne prijatelje.

SERENATA – Koncert ob svečah pod zvezdami // Benczúrov vrt (11. avgust 2025)

Naša najljubša dela bodo zazvenela med tisoči sveč, ki jih bosta oživela kitara in violončelo v Benczúrovem vrtu. Mlada umetnika, Dorottya Dénes in Bence Szigeti, se lotita nič manjše naloge, kot da na novo zamislita najbolj ikonične ljubezenske izpovedi v glasbeni literaturi in jih približata našim ušesom. SERENATA se osredotoča na Vivaldijeve Štiri letne čase, del nepozabnega večera 11. avgusta pa so tudi Labodje jezero in celo ognjene melodije Andaluzije.

Koncert filmske glasbe v muzeju na prostem Szentendre (22. avgust 2025)

Filmoljubi, pozor: 22. avgusta bo muzej na prostem Szentendre poln tudi najsvetlejših hollywoodskih glasbenih zvezd! Na tem nepozabnem večeru, ki se začne ob 20. uri, bomo lahko poslušali privlačne melodije naših najljubših filmov v izvedbi Donavskega simfoničnega orkestra pod taktirko dirigenta Gáborja Horvátha. Zazvenele bodo ikonične tematske pesmi iz filmov Boter, Aladin, Spider-Man, Harry Potter, Schindlerjev seznam in še veliko drugih uspešnic – namesto v kino se odpravimo v Szentendre!

Nebesno-gorska-glasba // Svábhegyi Csillagvizsgáló (29. avgust 2025)

Kje drugje bi lahko bolj dostojno obeležili astronomsko in glasbeno delo Williama Herschela kot na Svábhegyi Csillagvizsgáló! 29. avgusta bo občinstvo Simfoničnega orkestra Vass Lajos očaralo ne le sijoče zvezde, temveč tudi fascinantne melodije iz klasicistične kupole. Simfonije astronoma, ki je odkril tudi Uran, zagotavljajo popolno kuliso za sprostitev ob sončnem zahodu ob koncu poletja – eterično doživetje zagotovljeno!