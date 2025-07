Gastronomski ogled s panoramskim razgledom na Kisehegy: 5 vinarn, kjer vas čakajo odlična vina in odlični okusi

Vodilna vinorodna regija na južni obali Blatnega jezera se ponaša s tisočletno kulturo grozdja, kjer se srečujejo vinarne, ki obljubljajo slikovite panorame in božanski sok. Pridružite se nam in odkrijte Kisehegy!

Hiša Zelenih vrat

Sredi idiličnega vinograda se nahaja Hiša Zelenih vrat, kjer se lahko skozi okno potopimo v nežno valovita pobočja severne obale, medtem ko se nam za trenutek pred očmi ob pogledu na dolge vrste vinogradov pojavi Toskana. Motor družinskega podjetja, ki deluje kot hotel in vinarna, sta Anett Fárbás in njena hči, ki si prizadevata vsak dan ustvariti odlično izkušnjo za goste. Ponujata peneče vino, italijanski rizling, chardonnay in modro franko. Ob nebeški pijači lahko poskusite tudi hladne in sirove krožnike.

8638 Balatonlelle, Kishegy telep 0107/27.

Hegyi Borterasz

V Hegyi Borterasz bi lahko prišli celo na lov za sončnim zahodom, kjer se težko naveličate razgleda na madžarsko morje. Tukaj nas čaka pravo mediteransko okolje, kjer se lahko celo vkrcamo na retro vlak s starodavnimi krušnimi jedmi. Na vinski terasi se lahko prepustimo predvsem madžarskim okusom, lahko pa razvajamo tudi svoje brbončice z nenavadnimi specialitetami. Gastronomski spa lahko okronamo z domačimi sirupi in odličnimi vini regije.

8638 Balatonlelle-Kishegy 0107/31 ur.

Kletarnica, vinski bistro in gostišče Pócz

Skriti dragulj južne obale se ne baha, ampak se harmonično zliva z okolico, tako kot skriti dragulj. V vinarstvu Pócz sijeta strast in znanje več generacij, kar je v središču zgodovine vinarne že od leta 1991. Družina Pócz nas v Kishegyju pričakuje že od leta 2007 z najboljšimi vini, njihova restavracija pa je bila odprta pred 7 leti, kjer madžarski in mediteranski okusi očarajo naše brbončice. Doživetja, ki sežejo v našo dušo, pa lahko uživamo s terase s pogledom na Blatno jezero in severne opornike.

8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6.

Vinarstvo Konyári

V dolini v Kishegyju, Balatonlelle, se nahaja družinsko vinarstvo Konyári, kjer nas pozdravlja pravi mediteranski raj. Na 30 hektarjih površine obirajo predvsem rdeče grozdje za vina, ki jih lahko vsakdo okusi na degustaciji vin. Če bi se v draguljniku južne obale zadržali dlje, bi si lahko odpočili glave v gostišču, ki prikliče vzdušje italijanskih poletnih hiš na vrhu hriba.

8638 Balatonlelle, 0113 7 ur.

Vinarna Majthényi Présház

Družinsko posestvo Konyári krasi tudi stiskalnica ob kapeli sv. Donata, kjer v vinski kleti, zgrajeni leta 1784, strežejo izjemno kakovostne madžarske klasične jedi. V kleti pod stavbo se v barrique sodih starajo najboljša rdeča vina družine Konyári. In seveda, veličastnega razgleda ne smete zamuditi, medtem ko uživate v grižljajih pod zobmi, tako da se s terase stiskalnice pred nami odpre bleščeča linija madžarskega morja od Keszthelyja do Balatonfüreda.

8638 Balatonlelle-Kishegy, Kishegy-telep, Panoráma utca