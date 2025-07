7 vodenih sprehodov ob Blatnem jezeru, ki vas vabijo na nepozabne dogodivščine v juliju

Če želite na svoje počitnice ob Blatnem jezeru vnesti vznemirjenje in nepozabne trenutke ter odkriti skrivnosti madžarskega morja med dvema pljuskoma, vam ponujamo sedem vodenih sprehodov, kjer vam zagotovo ne bo dolgčas.

Biblioterapija z družino Festetic | Keszthely

Po sončnem zahodu na Blatnem jezeru, ki je kot iz filma, vas ekipa long-step.járunk? vabi na poseben večerni program. Zvečer 4. in 17. julija, ko bo grad Festetics zaprl svoja vrata, se lahko v okviru vodenega sprehoda podate na vznemirljivo pot odkrivanja. V okviru programa lahko skozi skrivna vrata vstopite v knjižnico Festetics, vdihnete vonj starih knjig in odkrijete nedotaknjen zaklad preteklosti, ki nam je ostal. Knjižnica je zaradi nenavadnih zgodovinskih preobratov nepoškodovana preživela pretrese 20. stoletja.

Datumi sprehoda: 4. in 17. julij 2025

Ogled zavetišča in pustolovščina okoli gradu | Veszprém

Ekipa Visit Veszprém bo 5. julija ponovno organizirala svoj priljubljeni sprehod, kjer si lahko ogled znamenitosti polepšate z ogledom zavetišča. Med 120-minutnim vodenim sprehodom se lahko seznanite z zgodovino mesta, njegovo kulturno dediščino, ki nam je ostala, ter z gradom Veszprém in njegovimi skrivnostmi. Po ogledu gradu udeležence čaka potovanje v realnem času, in sicer v zavetišče Benedek-hegy iz druge svetovne vojne. Zbiranje na Óváros tér.

Datum sprehoda: 5. julij 2025

Razstava vil | Balatonalmádi

8. in 29. julija vas ekipi Balatonalmádi in Túrajó vabita na prijeten poletni večerni sprehod in razstavo vil. Med vodenim sprehodom se lahko nekaj časa prepustite očarljivosti vil z lesenimi strehami, odkrijete pa lahko tudi vse majhne skrivnosti o kulskih počitniških hišicah naselja. Med potovanjem skozi čas se lahko seveda poglobite tudi v preteklost mesta, kako so vinogradi, sadovnjaki in stiskalnice postali počitniško mesto, a številne čudovite družinske zgodbe bodo v okviru vznemirljivega programa razkrile svoje skrivnosti.

Datumi sprehoda: 8. julij 2025

V Inoti je bil vrhunec

Le streljaj od Blatnega jezera bo termoelektrarna v Inoti 12. in 13. julija odprla svoja vrata obiskovalcem kot ekskluzivni sprehod. Zahvaljujoč ekipi Túrajó si lahko počitnice ob Blatnem jezeru popestrite s posebno izkušnjo, saj obisk industrijskega mesta ni kar nekakšna izkušnja. Med sprehodom boste imeli priložnost obiskati tudi ikonično filmsko lokacijo, kotlovnico, a tudi kulturni center Béka, hladilni stolpi in kontrolna soba ne bodo ostali neodkriti.

Datumi pohoda: 12. in 13. julij 2025

Ogled samostana Salföld

19. julija se lahko pod vodstvom turističnega vodnika seznanite s skrivnostmi ruševin pavlinskega samostana v Salföldu. Na večernem pohodu, ki ga organizira Tourinform Badacsony, lahko izveste, kdo so bili pavlinski menihi, kaj so počeli in kakšno vlogo so imeli v madžarski zgodovini. Na 6 km dolgem, približno 3,5-urnem lahkem pohodu lahko do ruševin samostana pridete z železniške postaje Ábrahámhegy, mimo potoka Burnót.

Datumi pohoda: 19. julij 2025

Sprehod skozi zgodovino kopališča | Hévíz

29. julija se lahko na lahkem, vodenem pohodu bolje seznanite z upravičeno priljubljenim mestom Hévíz. Seveda ogled mesta ne bo minil brez zanimivih legend in zgodb: izveste lahko, kako je močvirno območje, znano kot hévízsko blato, postalo mednarodno priznano kopališče. Med sprehodom boste izvedeli, zakaj se je prva kopel imenovala zrcalna kopel, kakšne so bile cene vstopnic za Jezersko kopel in ali je obstajala posebna kopalniška rutina?

Datum sprehoda: 29. julij 2025.

Zeliščni sprehod ob sončnem zahodu | Tihany

Vsak petek v juliju in avgustu boste imeli priložnost spoznati zdravilna zelišča na obali Notranjega jezera Tihany v svetlobi zahajajočega sonca. Med 1,5-urnim, približno 2 km dolgim sprehodom boste pridobili neprecenljivo znanje od prepoznavanja zdravilnih zelišč do njihove uporabe, ki ga boste kasneje lahko uporabili doma. Polotok Tihany je izjemno raznolik glede geografije in zdravilnih rastlin, na sprehodu pa lahko pričakujete timijan, sivko, žajbelj, suličasti trpotec in volovski rep. Dobimo se na terasi kave Kotyogós.

Datum sprehoda: vsak petek