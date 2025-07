5 očarljivih plaž ob Blatnem jezeru, kjer bo čofotanje nepozabno doživetje

Večina nas se ob obisku plaž ob Blatnem jezeru spomni prijetnega otroškega spomina, ki ga je vredno vsaj enkrat letno podoživeti s čofotanjem po vodi.

Platán Strand, Balatonboglár

Platán Strand, ena največjih in najbolje opremljenih brezplačnih plaž ob Blatnem jezeru, obiskovalce sprejema vse leto. Na 600 metrov dolgi obali se lahko po prijetnem čofotanju sprostite pod senco dreves. V okolici med dvema potopoma je veliko za raziskovanje: igrišča, športna igrišča, različni okrepčevalnice in restavracije, fontane in sprehajališča dopolnjujejo doživetje.

8630 Balatonboglár, Szentmihályi utca 1.

Kisfaludy Strand, Balatonfüred

Mnogi ljudje obožujejo Kisfaludy Strand v Balatonfüredu zaradi peščene, senčne obale in počasi globlje vode. Plaža ima otroški bazen z vodnimi elementi, ležalnike, športna igrišča in izposojo pedalin. Na voljo je široka paleta restavracij in okrepčevalnic, brezplačno parkiranje in dostopne vstopnine.

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány

Diási Játékstrand, Gyenesdiás

Na Diasi Játékstrand se lahko sprostijo tako mladi kot stari. Plitva voda in peščena obala sta idealni za varno kopanje, sodobno igrišče in velikanski tobogan pa nudita odlično zabavo za otroke. Na plaži so tudi športna igrišča ter izposoja pedalin, kajakov in SUP-ov. Poleg tega so za udobje na voljo pomol za sončenje, senčna počivališča, sodobne garderobe in brezplačno parkiranje.

8315 Gyenesdiás, Strand utca 1.

Osrednja plaža, Balatonszárszó

Osrednja plaža v Balatonszárszóju je posebna med drugim zato, ker se lahko kopamo v resnično naravnem zalivu, na peščeni plaži. Voda se počasi in postopoma poglablja, zaradi česar je idealna lokacija za družine z otroki. Plaža ponuja brezplačno parkiranje brez ovir in vsako leto gosti več gastronomskih dogodkov.

8624 Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca 2.

Plaža Lido, Vonyarcvashegy

Plaža Lido v Vonyarcvashegyju je eno najbolj priljubljenih kopališč na zahodni obali Blatnega jezera, ki je s široko ponudbo storitev odlična izbira za vse starosti. 7 hektarjev velika, dobro vzdrževana plaža čaka tiste, ki si želijo sprostitve, s peščenimi in travnatimi površinami ter senčnimi drevesi. Otroški bazen s plitvo vodo, sodobno igrišče in animacijski programi zagotavljajo zabavo za družine.

8314 Vonyarcvashegy, ulica Fürdő