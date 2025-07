6 vznemirljivih doživetij in znamenitosti v Zamárdiju, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Ne glede na to, ali gre za sprehode v naravi, pustolovščine ali dober film pod zvezdnatim nebom, je Zamárdi poln poletnih aktivnosti. Pripravili smo šopek vznemirljivih znamenitosti mesta.

Razgledni stolp Kőhegyi

Razgledni stolp, zgrajen na mestu nekdanje vinske stiskalnice, ponuja čudovit razgled na jezero in gore na drugi strani, medtem ko se nasproti razkrije tudi polotok Tihany v vsej svoji lepoti. Vredno je začeti pri posebni skalni formaciji Szamárkő, nato pa pot vodi navzgor skozi prijetno vrsto kleti. Zgodovina najdišča bogati izkušnjo tudi z arheološkimi najdbami, na primer lahko občudujemo čudovit, nedotaknjen kamniti križ.

Pustolovski park Hiša voda

Izobraževalno-zabaviščni kompleks Transdanubijske regionalne vodovodne družbe ponuja raznoliko doživetje: na voljo je vodno igrišče za sprostitev in razvajanje, na učni poti za bose noge pa je prostor za interaktivno učenje in v razstavnem prostoru, opremljenem s kotičkom za eksperimente in modelno mizo. Lahko si celo zgradite akvadukt.

Pustolovski park Zamárdi

Eden najboljših pustolovskih parkov ob Blatnem jezeru se nahaja le streljaj od železniške postaje Zamárdi. Vrvni parki, vodni čas jam, skakalni stolp in iskanje zaklada – to so le nekateri izzivi, ki nas čakajo. In če se utrudimo, se lahko zapeljemo z pustolovskim parnikom ali poskusimo odlično restavracijo. Igralnih oblačil ne puščajte doma!

8621 Zamárdi, Siófoki utca

Vrtni kino Zamárdi

Ko vročina v poletnih večerih končno začne popuščati, ni nič boljšega kot projekcija na prostem. Še posebej, ko se predvajajo klasike, kot so Deadpool in Wolverine, Poletje je tu ali Gru 4. Retro kino na prostem, kjer so dovoljeni tudi psi, je tudi pravi raj za stand-up – to poletje bosta med drugim nastopila László Hadházi in Péter Kőhalmi.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14.

Muzej svetovnih vojn

Več kot tisoč relikvij iz svetovnih vojn si lahko ogledate na majhni, a bogati razstavi, postavljeni ob cesti 7, ki povezuje Zamárdi s Sófokom. Poleg tega si lahko v »božanju orožja« poberete uniforme različnih narodov in trajno onesposobljeno orožje ali pa ga celo preizkusite.

8621 Zamárdi, Siófoki utca 30.

ZAM! Zamárdi

Gastropub, ki deluje na odprti plaži, je zrasel v živahen kulturni in skupnostni prostor. Poleg kulinaričnih specialitet obstaja velika verjetnost, da bomo tukaj odkrili tudi literarne in glasbene dobrote, restavracija pa je dom tudi visokokakovostnega razstavnega prostora za likovno umetnost, kulturnega mehurčka ZAM ART.