11 čudovitih izletniških destinacij in znamenitosti na južni obali Blatnega jezera, ki jih je vredno obiskati to poletje

Na sprehodu po južni obali Blatnega jezera, ki je kot nalašč za sprostitev in rekreacijo, lahko najdete nešteto zakladov. Med znamenitostmi poleg panoramskih točk, ki se odpirajo na severno obalo, priporočamo tudi senčne parke, srednjeveške spomenike in romantične izletniške točke za raziskovanje.

Park Jókai, Siófok

Park Jókai obiskovalce čaka s čarobnim japonskim vrtom, ki je lahko idealna destinacija, če bi si namesto resnega ogleda želeli dan vzeti nekoliko bolj sproščujoč. V bližini postaje za čolne Siófok, pod impozantnimi drevesi zelenega območja, leži urejen ribnik, bogat z vodnimi rastlinami. Drug pomemben element parka, ki je primeren tudi za šport, je igrišče in glasbeni paviljon, kjer redno organizirajo koncerte na prostem.

Učna pot Törek Lakes

Dolina ob okrožju Törek je bila leta 1994 razglašena za zaščiteno območje, kjer se lahko sprehajamo med impresivnimi naravnimi vrednotami in spoznavamo divje živali regije. Pot je mogoče prilagoditi vsakomur: skupna dolžina učne poti je 8,5 km, vendar jo je mogoče povezati s 14 km dolgo pohodniško potjo, možni pa so tudi krajši sprehodi. Če imamo srečo, lahko med opazovanjem ptic dobimo vpogled v vsakdanje življenje ptic.

Viadukt Kőröshegy

Srečanje naravnih lepot in arhitekturnega čudesa – tako bi lahko povzeli razgled, ki se nam odpre z razgledne točke, še posebej ob sončnem zahodu. Odpre se osupljiva panorama najdaljšega mostu na Madžarskem, 1872 metrov dolgega in 88 metrov visokega viadukta, pa tudi okoliških ribnikov in hribov ter južne obale Blatnega jezera. Bližnji Völgyhíd Konyha & Rét je idealen postanek za osvežitev po pohodu.

Grad Fehérkő, Kereki

Prijeten gozdni sprehod vas popelje do srednjeveškega gradu Fehérkő oziroma natančneje do njegovih obnovljenih ostankov. Okoli 283 metrov visokega spomenika je bilo v zadnjih letih zgrajeno varno gozdnato območje, s katerega lahko udobno občudujete, kako divje cvetje prevzema obzidje nekdanje trdnjave. Vzpetina, porasla s starimi orehi, ponuja čudovit razgled na viadukt Kőröshegy.

Panoramska razgledna točka in visok breg, Balatonvilágos

Ta posebna lokacija, ki ni tradicionalna razgledna točka, je navdihnila številne slikarje, saj ni tradicionalna razgledna točka, saj lahko občudujete edinstveno panoramo s tal, ko hodite po puhličasti steni. Obiščemo lahko 12 metrov visok spomenik Svete krone ali, če pridemo s partnerjem, most zaljubljencev, poln ključavnic, ki obljubljajo večno srečo. Tukaj poteka kolesarska pot ob Balatonu, zaradi česar je to zelo priporočljiva destinacija za kolesarje.

Rdeča in modra kapela, Balatonboglár

Rdeča in modra kapela je nepogrešljiva znamenitost v Balatonboglárju in na jugozahodni obali. Čeprav se bogoslužja ne odvijajo v neogotskih kapelah na pokopališkem griču, ki so kot nalašč za fotografiranje, namesto tega gostijo umetniške razstave za ljubitelje kulture. Cerkve, zgrajene v 19. stoletju, je vsako zgradila luteranska družina, ki je živela na tem območju, in so le nekaj minut hoje druga od druge.

Otok Csicsergő, Balatonberény

Prava skrinjica z dragulji je otok Csicsergő v Balatonberényju, ki je poseben že samo po svojem imenu. Otok, obdan s trstičjem, je dobil ime po pticah, ki tukaj gnezdijo, njegovo vzdušje pa lahko primerjamo s tem, kako naravno in nemoteno je bilo nekoč območje Blatnega jezera. Glede na gladino vode otok včasih imenujejo polotok, njegov naravni rezervat pa pohodnikom ponuja počitek in sprostitev.

Močvirje Fehérvíz, Nagyberek

Seznam posebnih znamenitosti na južni obali bogati Nagyberek, ki je nekoč služil kot poplavna ravnica Blatnega jezera. Močvirje Fehérvízi, ki je izjemno dragoceno, je del močvirja, ki je nekoč varovalo bogato floro in favno. Njegovo divjo romantiko dobro dokazuje dejstvo, da je nudilo zavetje celo prebivalstvu, ki je živelo tukaj, med tatarskimi vpadi in turškimi časi, danes pa služi kot dom redkim živalskim in rastlinskim vrstam.

Razgledna točka Walko in vila Kripta, Fonyód

Če med potovanjem v Fonyód iščete resnično čudovito panoramo, vas zagotovo ne bo razočaralo razgledno mesto Walko in bližnja vila Kripta. Priljubljena razgledna točka se nahaja ob vznožju hriba Sipos in ponuja neprimerljiv razgled na Badacsony in severno obalo. To velja tudi za vilo Kripta, znano kot Hiša večne ljubezni, kjer lahko uživate v razgledu tudi ob skodelici kave.

Visoka pot Balatonboglár

Pred nekaj leti, le streljaj od ikonične razgledne točke Xantus János Gömb, je bil na seznam znamenitosti Balatonboglárja dodana nova atrakcija. Na strani nekoč pustega, a danes s črnimi borovci bogatega Várdomba je bila ustvarjena visoka pot, ki pohodnike vodi na višini 10 metrov med krošnjami dreves. 500 metrov dolga pot ponuja čudovit razgled na strme hribe, ki obdajajo severno obalo.

Otok Kányavári, Kis-Balaton

Na čudovit otok, ki si ga lahko ogledate brez vodnika, vstopimo čez dih jemajoč lesen most, po katerem poteka poldrugi kilometer dolga učna pot Búbos gekon. Ljubitelji ptic bodo imeli še posebej odlično izkušnjo, saj lahko v odličnih razmerah opazujemo vodne ptice, ki so vajene ljudi, spoznamo pa se lahko tudi z netopirjevo favno regije. Otok ponuja tudi možnost peke na žaru in ribolova.