Julijski seznam želja: 5 pustolovskih programov, ki temeljijo na naravi, po vsej državi

Tudi julija se ne splača sedeti doma – pripravili smo pet vznemirljivih programov, ki temeljijo na naravi, in vas bodo julija 2025 ne le napolnili z energijo, ampak vas bodo tudi obogatili s trajnimi izkušnjami.

Soočenje z netopirji // Pécs (5. julij 2025)

S pomočjo strokovnjaka za obročkanje netopirjev iz Narodnega parka Donava-Drava se lahko s temi nekoliko nerazumljenimi bitji seznanimo od blizu, s pomenom njihove zaščite in možnostmi, ki jih ponuja. Program, ki bo trajal v noč, bo trajal od 20.30 do 23.30. Zvečer bo priložnost za spoznavanje metod raziskovanja netopirjev, ogled netopirjev, ujetih z mrežami za zavese v rokah, in sklepanje prijateljstev – z drugimi besedami, to je odlična priložnost, da se znebimo morebitnih strahov in predsodkov.

Vikend divjih konj // Hortobágyi Vadaspark (5.–6. julij 2025)

Prvi vikend v juliju ponuja odlično priložnost, da bolje spoznate zadnjo preostalo vrsto divjih konj, Przewalskega konja. Zgodba o živali, ki so jo rešili pred robom izumrtja, je tudi simbol: kaže, da je mogoče izginotje redkih, posebnih vrst preprečiti z mednarodnim sodelovanjem in doslednim, vztrajnim delom. 5. in 6. julija se bodo vodeni ogledi začeli ob 11. oziroma 13. uri – pomembno je, da se vnaprej pozanimate o natančnih pogojih programa, saj je dostop do Hortobágyi Vadaspark mogoč le z vozili narodnega parka.

Noč žičnic // na več lokacijah (12. julij 2025)

Že desetič se lahko z žičnico peljemo pozno v noč, tokrat v soboto, 12. julija. Zainteresirani se lahko s sedežnico peljejo na skupno štirih lokacijah, možnost pa je tudi občudovanje nočne pokrajine v gorovju Bükk, Mátra, Zemplén in Buda. V priljubljeni pobudi sodelujejo sedežnica Zugliget, sedežnica v Lillafüredu, adrenalinski park Oxygen v Sástóju in pustolovski park Zemplén v Sátoraljaújhelyju. Odpiralni čas se razlikuje glede na lokacijo – ponekod sedežnice obratujejo do 21. ure, drugje pa do 1. ure zjutraj. Na voljo bodo tudi spremljevalni programi – spodnja povezava zbira spletne strani posameznih lokacij, kjer lahko izvemo natančen urnik.

Osvajalska tura s kanuji, ki spremljajo bobre // Baja-Dunafürdő (12. julij 2025)

Tudi letos se lahko s profesionalnim vodnikom odpravimo na kanu po reki Vén-Donava, ki prečka gozd Gemenc, habitat za majhne, kosmate vodne živali. Rečni ovinek je zdaj pritok, ki je na severnem koncu povezan z reko z ozkim kanalom, na južnem koncu pa ima odprt izhod proti Donavi. Skoraj kot da bi drseli po jezeru, saj na tem odseku skoraj ni toka. Udeleženci ture lahko občudujejo gozd in vodne ptice, ki tukaj živijo, medtem ko vodilni naravovarstvenik deli veliko zanimivih informacij o divjih živalih in življenju v poplavnih območjih na splošno. Za program je potrebna predhodna prijava.

XVIII. Dnevi lotosa // Szeged (26.–27. julij 2025)

Botanični vrt Univerze v Szegedu bo 26. in 27. julija praznoval cvetenje indijskega lotosa. Botanični vrt se ponaša z največjo populacijo indijskega lotosa na prostem v srednji Evropi; rastlina zdaj zaseda približno polovico vodne površine jezera, ki je postalo njen dom. Vzdušje Daljnega vzhoda dogodka ustvarjajo meditacijski koncerti, tradicionalni indijski plesni nastopi ter eksotični okusi in vonji. Obiskovalci lahko vadijo tudi jogo in se udeležijo ogleda lotosov. Temno rožnati lotosi, glavni junaki, se v ribniku Botaničnega vrta v Szegedu lesketajo od maja do avgusta.