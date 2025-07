Novo odprt razgledni stolp pri vratih Pilisa čaka z edinstvenim vzdušjem

Dobra novica za pohodnike: končno lahko vidimo lepote Doroga, odprl se je težko pričakovani razgledni stolp Aknatorony. Železna konstrukcija čaka pohodnike, željne novosti, podnevi in ponoči z edinstvenim razgledom, industrijskim vzdušjem in inovativnimi rešitvami.

Najnovejši favorit pohodnikov obuja industrijsko estetiko

Nekdanje rudarsko mesto je bilo razširjeno z nenavadno turistično atrakcijo, razgledna terasa, zgrajena na vrhu Aknatoronyja, se zdaj dviga na hribu Kálvária in bogati paleto Muzeja rudarske zgodovine Reimann. Sodoben jekleni razgledni stolp igra ključno vlogo v vedno večji turistični ponudbi Doroga, hkrati pa ohranja prvotno strukturo stolpa in ponosno oznanja zgodovino naselja.

Ko pokukamo skozi kovinsko mrežo 16 metrov visokega razglednega stolpa, nas pričaka neprimerljiv razgled – pa čeprav samo zato, ker lahko od tam zgoraj občudujemo le severni konec Pilisa.

Madžarsko združenje naravoslovcev / Naturalists.hu (Péter Farkas)

Slikovito panoramo dopolnjujeta Börzsönny in sosednji apnenčev kamnolom ter seveda Nagy-Gete, ki se dviga nad hribi.

Izberite med neštetimi možnostmi izletov v okolici, med katerimi lahko najdemo celo pohodniške poti z rudarsko tematiko!

Rudarstvo in narava gresta z roko v roki

Med gradnjo je bil velik poudarek namenjen ureditvi območja okoli razglednega stolpa in zagotavljanju, da kovinska atrakcija ustreza potrebam sodobnega časa. Zato poleg tradicionalnih klopi najdemo tudi pametne klopi, ki omogočajo dostop do brezžičnega interneta in polnjenje telefonov za utrujene pohodnike.

Rudarski stolp, ki obeležuje 230 let rudarjenja premoga, zdaj gradi most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, z roko v roki z naravo.