11 vznemirljivih podeželskih festivalov in programov, ki jih ne smete zamuditi v juliju 2025

Če vas čakajo še dolge počitnice, a bi radi za dan ali dva pobegnili od sivega vsakdana, je tukaj odlična priložnost za raziskovanje različnih delov države. Julija nas čaka dolg seznam odličnih festivalov in programov, ki jih ne smete zamuditi!

Festival VéNégy // Nagymaros (2.–5. julij 2025)

Obiskovalci Nagymarosa bodo lahko od 2. do 5. julija priča vznemirljivemu umetniškemu prepletu. V okviru festivala in gledališkega srečanja VéNégy se bodo na odru izmenjevale najbolj priljubljene skupine v državi, med njimi Quimby, Dzsúdló, Desh in Analog Balaton. Raznolik program vključuje nastope gledaliških skupin iz Madžarske in sosednjih držav (kot so Vecsei H. Miklós in Qjúb, poljski Teatr Groteska in češki 420People). Za nepozabno doživetje si lahko imetniki vstopnic ogledajo tudi UV-svetlobni šov, žongliranje z ognjem in interaktivno klovnovsko predstavo.

Zsolnayjev svetlobni festival // Pécs (3.–6. julij 2025)

Med 3. in 6. julijem bodo vse oči uprte v najbolj spektakularen dogodek poletja, mednarodno edinstven Zsolnayjev svetlobni festival. Na 28 postajah Svetlobne poti, ki poteka skozi središče mesta Pécs, oživi fantazijski svet, ki pozdravlja mimoidoče, ki si lahko med živahnimi deli ogledajo zgodovinske stavbe, poslikane s svetlobo, svetlobna bitja, ki lebdijo v morju tila, začaran svetlobni vrt in interaktivne novosti. Devet lokacij na poti, dostopnih z zapestnico, ponuja nepozabno svetlobno izkušnjo, ki je prav tako nepozabna kot razkošne, tridimenzionalne svetlobne stvaritve tekmovanja Zsolnay Light Art Video Mapping.

Festival lesenih cerkva // Magyarföld (11.–13. julij 2025)

Cerkveni in posvetni koncerti, glasbene in literarne predstave, obrtniške delavnice in programi, ki oživljajo ljudske tradicije, bodo med 11. in 13. julijem popestrili vsakdanje življenje v Magyarföldu. Med tridnevnim Festivalom lesenih cerkva, ki je ime dobil po leseni cerkvi, ki so jo zgradili domačini, si lahko ogledamo življenje vasi v županiji Zala, medtem ko poslušamo priznane izvajalce, kot so Ági Szalóki, ki prihaja s sodobnimi priredbami cerkvenih ljudskih pesmi, Katlan, ki ohranja pristnost ljudske glasbe in njene pesmi predstavlja z drznim pridihom, ali Kaláka, ki uglasbi odličnost madžarske in univerzalne poezije.

Noč žičnic // na več lokacijah (12. julij 2025)

Že desetič se lahko z žičnicami vozimo pozno v noč, tokrat v soboto, 12. julija. Zainteresirani se lahko z žičnicami vozijo na skupno štirih lokacijah, možnost pa je tudi občudovanje nočne pokrajine v gorah Bükk, Mátra, Zemplén in Buda. V priljubljeni pobudi sodelujejo žičnica Zugliget, park Libegőpark v Lillafüredu, adrenalinski park Oxygen v Sástóju in pustolovski park Zemplén v Sátoraljaújhelyju. Spremljevalni programi bodo objavljeni en ali dva tedna pred dogodkom, vse potrebne informacije pa bodo objavljene na spletni strani koordinatorja dogodka, smučarskega in turističnega grozda István Chernel.

Koncerti na kraljevem gradu // Gödöllő (15. in 17. julij 2025)

Julija 2025 bosta na veličastnem gradu Gödöllő potekala dva visokokakovostna glasbena dogodka. 15. julija bo prizorišče namenjeno ljubiteljem operete: v okviru gala programa z naslovom Pravljična kraljica – Bodi moja ljubica bodo Simfonični orkester Gödöllő in priznani pevci praznovali jubilej Huszke, Jókaija in Straussa. Med drugim bodo izvedeni Ciganski baron in druge klasike. 17. julija bo v središču pozornosti jazz glasba: nagrajeni Kossuthov nagrajeni Hot Jazz Band bo na grajskem dvorišču praznoval svojo 40. obletnico. Program vas bo popeljal skozi štiri desetletja jazzovskih stilov. Nastopil bo posebni gost Kozma Orsi, ki bo skupaj z Zoltánom Mátraijem očaral občinstvo.

Festival Campus // Debrecen (16.–20. julij 2025)

Festival Campus, eden največjih pop glasbenih in kulturnih dogodkov na Madžarskem v več kot desetletju in pol, se bo začel 16. julija na že znanem prizorišču okoli stadiona Nagyerdei. Štiridnevna serija zabav bo predstavila najpomembnejše predstavnike glasbene scene, vključno z Jasonom Derulom, The Chainsmokers in Johnom Newmanom. Prisotne bodo tudi madžarske zvezde, saj bodo na glavnem odru nastopili Desh, Dzsúdló, Majka, ByeAlex in Slep, Tankcsapda ter Ganxsta Zolee in Kartel, ki praznujejo 30. obletnico in se vračajo s svojo originalno zasedbo.

34. Dolina umetnosti // Kapolcs–Taliándörögd–Vigántpetend (18.–27. julij 2025)

Največji umetniški festival v naši državi bo med 18. in 27. julijem že 34. zapored pozdravil svoje nove in vračajoče se obiskovalce z neprimerljivim tokom kulturnih doživetij. V trikotniku Kapolcs–Taliándörögd–Vigántpetend je nešteto prizorišč, ki ponujajo program, pa naj bo to sodobni ples, novi cirkus, gledališče, filmske projekcije ali recimo kolesarska tura. Kar zadeva glasbeni program, se bodo na oder podali priljubljeni bendi in izvajalci, kot so Irie Maffia, Margaret Island, Budapest Bar, Esti Kornél in 30Y. Glavni izvajalec bo rock skupina Franz Ferdinand iz Združenega kraljestva.

IX. Zsámbéki Blues piknik // Zsámbék (25.–27. julij 2025)

Od 25. do 27. julija se bodo madžarski ljubitelji bluesa znova lahko srečali z lokalnimi predstavniki žanra na čudovitem prizorišču na prostem. Prizorišče je Zsámbék, ki se nahaja približno 30 kilometrov od Budimpešte, kjer od petka do nedelje – poleg koncertov, ki bodo potekali v porušeni cerkvi – zainteresirane čakajo predstavitve knjig, pogovori, filmske projekcije in otvoritve razstav, ki so seveda organizirane okoli blues tematike. Ta poseben dogodek vsako leto vabi obiskovalce na različne dodatne programe, letos pa bo na voljo tudi voden ogled raketne baze Műemlék.

XVIII. Dnevi lotosa // Szeged (26.–27. julij 2025)

Botanični vrt Univerze v Szegedu bo 26. in 27. julija praznoval cvetenje indijskega lotosa. Botanični vrt se ponaša z največjo populacijo indijskega lotosa na prostem v srednji Evropi; Rastlina zdaj zaseda približno polovico vodne površine jezera, kjer je postala njen dom. Vzdušje Daljnega vzhoda dogodka ustvarjajo meditacijski koncerti, tradicionalni indijski plesni nastopi ter eksotični okusi in vonji. Obiskovalci se lahko udeležijo tudi joge in se odpravijo na ogled lotosov. Temno rožnati lotosi glavnih junakov se od maja do avgusta lesketajo v ribniku Botaničnega vrta Szeged.

18. festival Ördögkatlan // Nagyharsány–Kisharsány–Beremend (29. julij – 2. avgust 2025)

Festival Ördögkatlan, ki bo potekal v južnem delu Baranje, bo svoja vrata odprl 29. julija in bo do 2. avgusta ponujal popolno sprostitev z več kot 600 programi. Na festivalu z bogato preteklostjo, ki je namenjen izključno umetnosti, bo vsakdo našel žanr in program, ki mu najbolj ustreza, na primer bodo na sporedu gledališke predstave, klasični in rock koncerti, predstavljena bosta sodobna literatura in ljudska kultura, potekal bo tudi tek s kettlebellom, zainteresirani pa se bodo lahko celo aktivno vključili v sajenje dreves. Vse je na voljo za polnjenje baterij, lokacije poiščite na spletni strani!

Dnevi vina in jazza v Debrecenu // Debrecen (31. julij – 2. avgust 2025)

Dnevi vina in jazza, ki jih vsako leto težko pričakujemo, ponujajo še širši spekter kot prej, saj bo prvič zastopanih vseh 22 madžarskih vinskih regij, prisotne pa bodo tudi odlične vinarne iz Transilvanije, Zgornje in Južne regije. Obiskovalci bodo deležni mojstrskih tečajev in tematskih degustacij vin v čudovitem okolju na obali jezera Békás, kjer bodo vinarji osebno vodili goste. Tudi zabave ne smete zamuditi, saj bo na odru nastopilo več kot 40 nastopajočih, tako da se lahko med drugim sprostite ob ritmih swinga, funka, latina in modernega jazza.