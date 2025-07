Novo v Budimpešti: 10 na novo odprtih krajev, ki jih je vredno odkriti v juliju

Navdušujoče pri prestolnici je, da lahko na vsakem koraku odkrivamo nove stvari in da se nenehno odpirajo kraji, ki jih je skoraj obvezno poskusiti vsakomur, ki si želi pravega gastronomskega potovanja.

Roth Bar & Kitchen

Roth Bar & Kitchen je najnovejši biser v peštanski zabavni četrti, kjer hrana in pijača gresta z roko v roki in ustvarjata mediteransko eleganco. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju med kuhinjo in barom se številne sestavine, uporabljene na krožnikih, odražajo tudi v kozarcih, od začimb do zelišč in sadja. Jedi v slogu tapasov, navdihnjene z italijansko in špansko kuhinjo, spremlja tudi izbor mediteranskih in madžarskih vin, šampanjcev in značilnih koktajlov.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 23.

FőFagyi v Rákóczinu

Pet let po odprtju trgovine Bartók Béla út se je naša najljubša trgovina z umetniškimi cmoki iz porečja Káli končno ustalila na drugi strani Donave. Tretja enota kolektiva Kő fagyi? ponuja sladke užitke v lijaku na vogalu Rákóczi tér. Visokokakovostne sestavine, naravne arome, nič umetnih barvil in prav toliko ojačevalcev okusa: FőFagyi vabi vse, ki se želijo ohladiti z odprtimi rokami in pristnim italijanskim sladoledom!

1084 Budimpešta, Bacsó Béla utca 31.

Mattarello

Mattarello, prva restavracija s rogljički v državi, se je odprla na ulici Dohány utca. V restavraciji s koreninami v izraelski butični pekarni in v pripadajoči pekarni se jedi iz testa za rogljičke pripravljajo v različnih oblikah z uporabo sezonskih sestavin malih proizvajalcev. Rezultat je vedno kompleksna tekstura, okusna pesem, ki vzbuja duh fine dininga in zagotavlja nepozabno izkušnjo.

1074 Budimpešta, Dohány utca 5.

Monokini Kantin

Nova lokacija ekipe Padron in PitPit se osredotoča na fuzijo španske in japonske gastronomije: Monokini Kantin čez dan očara z ramenom, zvečer pa s tapasi novega vala. Jedilnik je vznemirljiv: na jedilniku so tudi slani churrosi iz sira manchego, miso zrezek in baskovska sirova torta s pálpuszto. Seznam pijač je podobno premišljen: poleg japonskih kratkih pijač obiskovalcem obljubljajo tudi brezalkoholne specialitete – vključno s sezamovim umazanim tonikom in domačo kombučo.

1027 Budimpešta, Varsányi Irén utca 33.

Dödölléző

Dödölléző, skrit le streljaj od trga Móricza Zsigmonda, prinaša okuse Őrséga v srce Újbude. To zahodnomadžarsko jed, narejeno iz mešanice krompirja in moke, ročno, z ljubeznijo in ustvarjalnostjo pripravljata Zsófi in Iván po originalnem železnem receptu. Poleg klasičnih različic s čebulo, kislo smetano, slanino in kozjim sirom so vedno pripravljene tudi s posebnimi kombinacijami okusov in možnostmi brez glutena, ki jih lahko naročite za uživanje na kraju samem ali pa jih odnesete s seboj!

1117 Budimpešta, Karinthy Frigyes út 9.

Rotigami

Prva budimpeštanska ulična hrana na Šrilanki ponuja zlato rjave ploščate kruhke s pikantnim nadevom, ocvrte na železni plošči – to je roti, kot že ime pove, otoška specialiteta, katere vse podrobnosti o lokalni pripravi se je lastnica in kuharica Laura naučila. Ta poslastica, večja od samose in manj mastna, ponuja čudovito okusno izkušnjo tako v mesni kot veganski različici, spremlja pa jo domača omaka za pomakanje in poseben lassi dukál, madžarska inovacija.

1088 Budimpešta, Vas utca 1.

Nomádka

Skupnostni vrt Bike Maffia Farm, ki ga je ekipa Budapest Bike Maffia odprla lansko poletje, je do sedaj prideloval predvsem zelenjavo in sadje za ljudi v stiski, zdaj pa ju je mogoče tudi zaužiti! Nomádka, srce kraja, od srede do sobote, od 16. do 22. ure, pričakuje goste z osvežilnimi pijačami, možnostmi žara in kotlov, visečimi mrežami in pisanim repertoarjem kulturnih programov.

1112 Budimpešta, Felsőörsöd utca 4.

Phams ponuja pristne jedi vietnamske gastronomije in japonske kuhinje v središču Kelenfölda: pa naj gre za bogato juho pho, raco s tamarindo, govedino z limonsko travo, piščančji udon, hrustljave spomladanske zavitke ali suši, vsaka jed je pripravljena iz svežih sestavin in zvesto odraža edinstvene okuse jugovzhodne Azije. Prijazna postrežba, široka izbira hrane in pijače ter odlično razmerje med ceno in kakovostjo, le nekaj korakov od parka Bikás!

1119 Budimpešta, Etele út 57.

Dunajski Nyitott Műhely

Med poletno sezono priljubljeno kulturno središče Margit Boulevard, Manyi, ki je zaradi prenove delno zaprto, čaka obiskovalce na pomolu Jane Haining, v viaduktu pod trgom Vigadó tér! Namesto urbane betonske džungle ponuja Donajski Nyitott Műhely kulturna in skupnostna doživetja v neposredni bližini osvežilnih pen, z mirno sprostitvijo in pop-up tržnicami čez dan, koncerti, DJ nastopi in različnimi zabavami zvečer.

1052 Budimpešta, pomol Jane Haining 7.

Pekarna Gyógyító Kenyerek

Skoraj dve desetletji izkušenj z brezglutensko prehrano sta skoncentrirani v tridesetih vrstah kruha in peciva, ki dan za dnem krasijo pult alternativne pekarne Gyógyító Kenyerek. Mimogrede, vsi izdelki v brezglutenskem kruhu s kislim testom Piros Panna so tudi privzeto veganski, kar pomeni, da ne vsebujejo mlečnih izdelkov in jajc. Največja uspešnica med kruhi je sirkova žemljica, a tudi polž s špinačo, paradižnikom in žemljica z indijskimi oreščki, sirom in borovnicami sta hitro razprodani. Odprto od torka do petka od 9.00 do 17.00, ob sobotah od 9.00 do 13.00.

1024 Budimpešta, Retek utca 22.