5 prijetnih restavracij s terasami, kjer se lahko osvežite v soparnih poletnih večerih

Zbrali smo kopico terasnih lokalov, ki vas bodo pomirili v soparnih poletnih večerih in vročih dneh, kjer vas bodo osvežili odlični koktajli, jedi z žara, ki so kot nalašč za poletje, in slastne jedi.

Púder Barszínház

Púder Barszínház bo to poletje v javnost vstopil kot eno najbolj barvitih zbirališč v mestu. Na svoji boemski, senčni terasi ob torkih od 17. ure naprej vabi tiste, ki se želijo osvežiti z DJ-sessionom Gin&Jam in posebno izbiro Gin&Tonic. Ob nedeljah od 16. ure naprej lahko teden zaključite s poletnimi ritmi na sprostitveni terasi Aperol&Friends, a v vročem poletnem dnevu se splača poskusiti eno najbolj osvežilnih jedi iz ponudbe poletnega kuharja, hladno kislo kumarično juho, postreženo z lososom. Poleg tega bo v začetku julija v okviru dodatne zabave predstavljen njihov poletni koktajl meni Margarita, ki bi ga bilo greh zamuditi!

1092 Budimpešta, Ráday utca 8.

ARAZ

Sredi vrveža mestnega jedra, a skrita pred mestnim hrupom, zelena oaza čaka ljubitelje gastronomije z odličnim vzdušjem, osvežilnimi koktajli in ognjenimi jedmi z žara. Na čarobni notranji terasi restavracije ARAZ gostom vsak torek zvečer postrežejo s specialitetami z žara, medtem ko na meniju manjših krožnikov najdete tradicionalne madžarske jedi v sodobni predstavitvi. Restavracija, ki ponuja sezonske gastronomske specialitete, dvo- ali trihodni meni za kosilo in širok izbor vin, ponuja klimatiziran notranji prostor in brezplačno parkiranje.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Teatrum Bistro

Terasa Teatrum Bistro, skrita znotraj zidov budimpeštanskega operetnega gledališča, ponuja posebno doživetje: elegantni koktajli, slastni prigrizki in kanček gledališke čarovnije vas čakajo v zgodovinskem okolju. Medtem ko mesto obsije svoje najlepše večerne luči, se lahko ob kozarcu vina srečate celo s svojimi najljubšimi igralci. Če iščete eleganten način za ohladitev in uživanje v poletnih okusih, medtem ko ste do ovratnika zatopljeni v peneče večere Pešte, je Teatrum Bistro pravi kraj za vas, kjer se kultura in gastronomija prepletata. Spremljajte programe, če ne želite zamuditi najbolj nepozabnih poletnih večerov!

1065Budimpešta, Nagymező utca 17.

Bazaar Budapest

Bazaar Budapest, oaza v središču mesta, skrita v vedno živahni ulici Dob v prestolnici, vas pričakuje z penečim vzdušjem orientalskih bazarjev. V skrivnem vrtu, obdanem z bujnim zelenjem, lahko preživite poletne večere pod zvezdnatim nebom, medtem ko se predstavljajo najboljši okusi z vsega sveta. Najboljše iz gastronomskih kultur Bližnjega vzhoda, Azije, Amerike in Madžarske oživi na krožniku: zrezki se pečejo na žaru na oglje v predstavitveni kuhinji, specialitete z žara pa se pripravljajo v dimniku. Poleg okusnih koktajlov in izbranih pijač v baru, ob koncih tedna vzdušje ustvarijo tudi žive mehke house melodije.

1072 Budimpešta, Dob utca 18.

Bistro Kiscsónakom

Eden najbolj romantičnih kotičkov v mestu je mestno jezero za čolne, kjer se je fantastično za nekaj ur umakniti vsakdanjemu življenju. Poleg tega je v paviljonu na obali odličen majhen bistro, katerega senčna terasa ponuja čudovit razgled na vodo in grad Vajdahunyad. Nič ni boljšega kot sprostitev pod listjem ob dobri kavi, brezalkoholni pijači ali špricerju – in seveda je priporočljivo prigrizniti, saj Kissikonakom upravlja odlično hladno kuhinjo, ki ponuja okusne sendviče in sladke prigrizke. Poskusite tudi posebno poletno skledo za omako!

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 5.