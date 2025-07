Poletje na vašem krožniku: 5 odličnih restavracij v Budimpešti za okusne poletne jedi

Osvežilne pijače za premagovanje vročine, sladice, popolne za popoldanski piknik, in slastne dimljene jedi obujajo nepozabne poletne trenutke. Poskusite, kako je, ko se poletje preseli na vaše krožnike!

Baalbek

Avtentična bližnjevzhodna restavracija v Budimpešti, Baalbek, ki se nahaja na Belgrad Quay, ponuja prenovljen jedilnik, mediteranske jedi in neprimerljivo gostoljubnost. Prva avtentična libanonska restavracija v državi ponuja bejrutski humus, timijanov labneh in piščančje nabodala, marinirane v jogurtu in začimbah, ali šiš tavuk, da potešite svojo lakoto. Poleg tradicionalnih receptov, jedi, pripravljenih z lokalnimi in libanonskimi sestavinami, prenovljeni jedilnik ponuja tudi veganske in rastlinske jedi.

1056 Budimpešta, Beograd rakpart 22.

Jónás Craft Beer & Food

Na srečo vam ni treba potovati v Južno Ameriko, da bi doživeli žar: vse, kar morate storiti, je obiskati prijetno teraso Jónás Craft Beer & Food v parku Bikás. Za začetek se splača poskusiti doma prekajene rezine račjih prsi, ki ustvarjajo popolno harmonijo s češnjevim čatnijem, marmornim sirom in domačo bageto. Klasično linijo predstavljajo 10–12 ur dimljena svinjina, pa tudi 6 ur pripravljena BBQ rebrca, ki jih naredita neustavljivo ocvrt krompir s porom in peteršiljem ter pečena koruza. Zgodbo bomo na koncu zaokrožili s kozarcem kraft piva.

1119 Budimpešta, Vahot utca

Édes Mackó Kürtőskalács-Cukrászda

Kaj je najboljše pri pečenem kürtőskalácsu poleti? Seveda, ko ga jeste v obliki Kürtős Fondü! Kürtős Fondü, ki je na voljo v Édes Mackó Kürtőskalács-Cukrászda, ki se nahaja v osrčju Városligeta, je tudi odlična izbira za poletni piknik: tople, hrustljave rezine Kürtőskalácsa lahko delite z različnimi prelivi. Posladkajte svoj piknik v Városligetu s sladicami, ki so na voljo v najrazličnejših okusih, ki jih lahko celo pomočite v makovo vanilijevo sodo, pistacijevo kremo ali hladilni vanilijev sladoled. Ne puščajte piknik odeje doma!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Mazel Tov

Fantastična poletna tradicija, ki je ne gre zamuditi: Mazel Tov Brunch je tudi letos tukaj, vsak petek do ponedeljka med 9.30 in 15.00, kjer se okusi Bližnjega vzhoda in Sredozemlja srečajo v enem najbolj zelenih vrtov Budimpešte. Med drugim lahko okusimo specialitete, kot so kruh s kislim testom in dimljenim lososom, domača granola ali beljakovinska skleda s falafelom in pikantnim mehko kuhanim jajcem. Osvežilne pijače so prav tako na voljo kot dodatek: naročimo lahko aromatične latteje in osvežilne koktajle, kombučo in jagodne mimoze. Med gastronomskim potovanjem poleg pristnih okusov doživetje krona akustična glasba v živo.

1073 Budimpešta, Akácfa utca 47.

VAJ Sas

VAJ Sas v središču mesta to poletje ponuja osvežitev s prostorno, senčno teraso in estetsko, hladno notranjostjo, le streljaj od bazilike. Vsak dan v tednu, od jutra do večera, se lahko poklonimo oltarju sveže pečenih, visokokakovostnih obrtniških sladic in slaščic, ki so napolnjene z našimi kremami in marmeladami iz najboljših sestavin. Poleti lahko odlične sendviče poplaknemo tudi z našimi, vznemirljivimi sadnimi limonadami, ledenimi čaji in sokovi ter ledenimi pijačami iz svetlo pražene specialne kave in domače kombuče.

1051 Budimpešta, Sas utca 2.