5 prijetnih mest za posedanje v Donavskem ovinku, kjer se lahko izgubite v pogledu na Donavo

Če si poleti obujete pohodniške čevlje in se odpravite proti Donavskemu ovinku, v svojih potovalnih načrtih ne izpustite sprostitve. V odličnih gastronomskih lokalih lahko uživate v kavalkadi okusov in lepoti Donave, ki žubori v bližini!

Kacsakő Bisztró, Szentendre

V Szentendreju vas Kacsakő Bisztró vabi s promenade kot izjemna oaza ob vodi, kjer lahko podnevi razvajate oči z razgledom na bližnja pobočja, medtem ko prijetne poletne večere pozlačujejo vrste luči. A ni le vzdušje tisto, kar daje temu poletnemu raju čar, saj vsakič znova pričarajo rajsko izbiro ulične hrane s vozičkov. Poleg kulinaričnih dobrot nas to sezono čaka 70 brezplačnih glasbenih, literarnih in kulturnih programov.

Navodila: Na južnem koncu Donavske promenade v Szentendreju

SzabadÉg Bar, Verőce

V SzabadÉg Baru ne dajejo proste roke le sončni svetlobi, temveč tudi ustvarjalnosti, katere vsaka kapljica pristane v hrani. Zato lahko med njihovimi odličnimi bistrojskimi jedmi pozdravimo jedi, kot so piščanec na žaru z ingverjem, veganska omaka ali pa ročno izdelana Perőcsényjeva klobasa na žaru z medenim zeljem in česnovim kruhom. Poleg nebeških jedi so zagotovljeni tudi breg Donave, velik vrt, čudovit razgled in dobro vzdušje.

2621 Verőce, Árpád út 98.

Piknik Manufaktúra, Nagymaros

Če se na dveh kolesih peljemo mimo najlepših panoramskih točk Donavskega ovinka, lahko naletimo tudi na Piknik Manufaktúro, mimo katere bi bil greh, če bi se kar peljali. Na kraju, ki ponuja enega najlepših razgledov v regiji, je, kot da bi prispeli pod senčno uto naše babice: sedeč na klopeh, lahko celo opazujemo Višegradski grad. To je prava skrinjica z dragulji, kjer ni izjemno le vzdušje, ampak tudi hrana. Tukaj nas čakajo hamburgerji, meso, pečeno na žaru, najboljše vegetarijanske in veganske jedi, skupaj z kraft pivom, domačimi sirupi in koktajli.

2626 Nagymaros, Hunyadi sétány 2.

KerékBár, Zebegény

Veter svobode nas vse poljubi na obraz, ko se naslonimo na breg Donave v Zebegényju, medtem ko KerékBár skrbi za naše kruleče želodce. Zaloge energije si lahko napolnimo s prefinjenimi, brezplačnimi tortami, bagetami s cheddarjem, solatami in giros krožniki. Prodnata plaža in zeleni vrt s pogledom na reko zagotavljata vzdušje. Če pa bi si pravljično panoramo ogledali z višje, nas terasa bara KerékBár ne bi razočarala. Potem, ko si napolnimo moči, lahko vilice zamenjamo za veslo in se s kajakom ali kanujem odpeljemo naprej po toku.

2627 Zebegény, Dózsa György út 118.

Korzó Fish & Chips, Vác

Vzdušje plaže vas bo v trenutku prevzelo na enem najlepših sprehajališč v Vácu, v gastronomskem raju blizu korzója Ady Endre. V zunanjem prostoru s panoramsko teraso so fish & chips pripravljeni iz aljaške trske, zaviti v domače pivsko testo in postreženi s pikantnim krompirjem, ki ga lahko grizljate med pomakanjem v omako remoulade. V majhni, a toliko bolj prijetni ulični ponudbi hrane v Vácu pa lahko poskusite tudi osliča, solato iz tune, pečeno trsko in burgerje z lososom.

2600 Vác, Ady Endre sétány 10.