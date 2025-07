7+1 brezplačnih možnosti za odbojko v Budimpešti poleti 2025

Če je poletje, potem odbojka na mivki! Malo je športov, ki so tako zabavni za gledanje in igranje, poleg tega pa fantje in dekleta običajno igrajo skupaj. Pokažemo vam nekaj krajev v prestolnici, kjer lahko najdete brezplačna igrišča za odbojko.

Városliget | 14. okrožje

Začnimo z mestom, ki ga verjetno nobenemu amaterskemu odbojkarju v Budimpešti ni treba predstavljati: v Városligetu igralce čakata dve peščeni igrišči. Kadar koli je prost prostor, se tekme tukaj pogosto odvijajo do teme.

Hajógyári-sziget | 3. okrožje

Na Hajógyári-szigetu ne organizirajo le obsežnega festivala, temveč tudi odbojkarske turnirje med skupinami prijateljev. Zanimivo je, da igrišči nista bili postavljeni na peščenih, temveč na travnatih površinah – tako da nas vsaj noge ne bodo pekle v poletni vročini.

Družinski rekreacijski park na Gladiátor Street | Okrožje III

Igrišče in rekreacijski park, zgrajen s skupnostnim trudom in z lastno Facebook stranjo, ima tudi dobro vzdrževano igrišče za odbojko na mivki, poleg številnih drugih športnih objektov, kjer lahko sedite na klopeh in opazujete igro.

Park Mészkő Óbuda | Okrožje III

Peščeno igrišče v javnem parku Óbuda je prav tako odlična lokacija za dobro igro odbojke – čeprav se leseni tramovi, ki mejijo na igrišče, ne zdijo najboljša rešitev za tiste, ki radi mečejo velike žoge. Vsaj ne bo razprave o tem, ali je bila žoga zunaj.

Park Pünkösdfürdő | Okrožje III

Óbuda ima precej dobro razmerje brezplačnih igrišč za odbojko na osebo, saj lahko igrate tudi v večnamenskem parku Pünkösdfürdő, ki se nahaja ob jezu Békásmegyer – in to na relativno novem, peščenem igrišču v dobrem stanju.

Deževno zbiralnik Érdliget | tik ob XXII. Okrožje

Le nekaj metrov izven upravne meje Budimpešte se nahaja rekreacijski park, zgrajen okoli izjemno lepega deževnega rezervoarja Érdliget, in med drugim štiri igrišča za odbojko na mivki. Ni naključje, da se mnogi prebivalci prestolnice prihajajo sem ukvarjat s športom.

Park Kőbányász | XXII. Okrožje

V Budatétényju se nahaja preprost, a zadovoljiv skupnostni park, ki poleg igrišča, tekaške steze ter košarkarskih in namiznih tenis igrišč vključuje tudi igrišče za odbojko.

+1: Odbojka na budimpeštanskih plažah

Čeprav ta rešitev ni povsem brezplačna, imajo številne budimpeštanske plaže igrišča za odbojko na mivki – in seveda vam po nakupu vstopnice za njihovo uporabo ni treba doplačati. Če želite igro združiti z dobrim čofotanjem, se splača pogledati na zemljevid plaž naše prestolnice!