Skupina Tóth Vera se vrača na Várkert Bazár z ikoničnimi poletnimi uspešnicami

Čudovit oder na prostem v Várkert Bazárju obljublja vznemirljivo glasbeno doživetje 4. julija. Na večeru z naslovom Poletna noč Budimpešta bo Vera Tóth skupaj s svojo devetčlansko skupino izvedla ikonične poletne uspešnice in edinstvene glasbene aranžmaje. Dvorišče Öntőház in zvezdnata noč zagotavljata popolno kuliso za vse to – brezoblačna sprostitev je zagotovljena! (x)

Vera se v impresivnem prizorišču že resnično počuti doma, lansko poletje se je na Várkert Bazárju z Zoltánom Mujahidom poklonila spominu na Péterja Mátéja, nato pa je zlatogrla pevka zasijala v predstavi z naslovom Dívák újéve.

Skupina Tóth Vera zdaj svojim oboževalcem ponuja še eno poslastico, saj na nepozaben večer Poletne noči v Budimpešti ne bodo prinesli le lastnih skladb, temveč tudi priredbe znanih melodij, da bo občinstvo lahko doživelo nezamenljivo poletno večerno vzdušje v objemu lahkotnih, osvežilnih ritmov.

Večer, kjer se rap odlično poda k skupini ABBA

Pevka in njen bend pripravljata tudi presenečenje, saj se bo koncert začel z na novo interpretiranimi, funky pesmimi skupine ABBA, ki jih je predelal norveški trobilni glasbenik. Vera je prepričana, da bodo na novo zasnovane, priljubljene pesmi obogatile repertoarno paleto s svežimi barvami. A to še ni vse, zahvaljujoč vokalistu Balázsu Harótu bo del koncerta tudi rap vmesna melodija!

Vera je pred kratkim odkrila pevkin rap talent in takoj vedela, da mora v svoj koncert na bazarju Várkert vključiti tudi optimistične melodije. »Rap se ujema z vzdušjem koncerta, saj so elementi črnske glasbe in R&B-ja že prisotni v mojih pesmih. Prepričana sem, da bo občinstvo navdušeno!« je razkrila Vera. Kot vedno bo pevkino visokokakovostno izvedbo kronal njen neverjeten odrski nastop.

Če si v petek zvečer zaželite posebne poletne sprostitve v središču mesta, vas 4. julija na Várkert Bazárju čaka skupina Tóth Vera Band. Prava glasbena poslastica, ki je ne smete zamuditi!