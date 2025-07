6 izjemnih razstav v Budimpešti, ki jih poleti ne smete zamuditi

Medtem ko poletni meseci privabljajo številne na obalo, tisti, ki bodo naslednjih nekaj mesecev preživeli v mestu, ne bodo ostali brez vznemirljivega programa, saj zainteresirane čaka veliko posebnih razstav.

Bozó Szabolcs: Sorodna duša | Sorodna duša // NEO Contemporary Art Space (do 7. septembra 2025)

Prvič na Madžarskem so na ogled igrive, humorne, a včasih dramatične slike in grafike Bozója Szabolcsa, ki živi in dela v Londonu. Razstava, postavljena v Neo Contemporary Art Space, ponuja celovit pregled dosedanjega dela mladega umetnika, hkrati pa predstavlja njegova dela z oznako “ljubka” in bolj kompleksne interpretacije. Dela, ki temeljijo na zgodbah klasične madžarske animacije, zainteresiranim razkrivajo edinstven umetniški svet.

Gustav Klimt: Poglobljena izkušnja // Dvorana BOK (do 5. oktobra 2025)

Nova, vsečutna razstava uporablja najsodobnejšo tehnologijo, da obiskovalce seznani s Klimtovim čudovitim svetom, ki še več kot sto let po umetnikovi smrti še vedno navdušuje. 2000 kvadratnih metrov velik obiskovalni prostor oživlja najbolj znana dela avstrijskega slikarja, kot so Dama s pahljačo, Smrt in življenje ter seveda Poljub. Še en nepozaben in spektakularen del razstave je zlati tunel, skozi katerega se lahko sprehodijo vsi obiskovalci. V ogromni poglobljeni sobi se lahko vsakdo sprosti in potopi v množico nezamenljivih Klimtovih barv in motivov na ležalnikih.

Poletje v mestu. Doživetja iz oglasnega stolpca // Bazar v grajskem vrtu (do konca oktobra 2025)

Posebna razstava na prostem oživlja vzdušje začetka prejšnjega stoletja na Bazarju v grajskem vrtu, saj plakati iz tistega obdobja spominjajo na urbano živahnost obdobja, ki sta ga zaznamovala sloga art nouveau in art deco. Na skupni razstavi Madžarske narodne galerije in grajske kapitanije se lahko udeležimo potovanja v realnem času, kjer svet znova oživi, kjer so se električne luči kosale z zvezdami in tako podaljševale dneve; poletne večere je zabava naredila nepozabne, dneve pa pivski vrtovi, zračne ladje in valovne kopeli.

Italijanske korenine madžarske proizvodnje salame // MKVM (do 2. novembra 2025)

Po golažu je na najnovejši začasni razstavi Madžarskega muzeja trgovine in gostinstva v središču pozornosti še ena madžarska priljubljena jed, salama. Razstava z naslovom »Italijanska dediščina, madžarski ponos« ne le obuja okusne okuse salame, temveč ponuja tudi vpogled v njene italijanske korenine – prikazuje, kako so obrtniki iz Furlanije oblikovali zlato dobo madžarske proizvodnje salame. Obiskovalci se lahko seznanijo z zgodovino blagovnih znamk Vidoni v Debrecenu, Forgiarini v Szegedu, Del Medico v Budimpešti ali Herz and Pick ter kako je salama postala ne le madžarska specialiteta, temveč tudi svetovno priznan izvozni artikel.

Tako potujemo – Javni prevoz v prestolnici skozi oči otroka // Muzej podzemne železnice (do konca leta 2025)

Nova razstava Muzeja podzemne železnice, ki letos praznuje petdeseto obletnico, se je odprla na dan otroka. Fotografije, plakati, vozovnice in prepustnice, znaki za vozila, gradiva za potnike, otroške knjige in igre dodajo barvo novi razstavi v Muzeju na Deákovem trgu, ki s posebne perspektive preučuje kulturno zgodovino javnega prevoza v prestolnici od nastanka Velike Budimpešte. Začasna razstava z naslovom Tako potujemo – Javni prevoz v prestolnici skozi oči otrok prikazuje, kako so otroci v zadnjih 75 letih doživljali in uporabljali javni prevoz v prestolnici.

Anatomija tovarne. Zgodovina naše ladjedelnice Óbuda // Muzej Óbudai (do 30. aprila 2027)

Nova začasna razstava v muzeju Óbudai želi obeležiti 190-letno zgodovino ladjedelnice Óbudai in njenih nekdanjih zaposlenih, ne glede na občasne spremembe lastništva. Razstava, bogata z barvitimi slikami in filmi, želi obiskovalcem ponuditi kompleksno sliko delovanja ladjedelnice in s tem pomagati tistim generacijam, ki jo poznajo le iz študija ali družinskih zgodb, razumeti ključne industrijske enote. Razstava, ki je organizirana v več razstavnih prostorih v sodelovanju z Madžarskim muzejem tehnologije in prometa, ponuja tudi vpogled v zbirko ladjedelnice, ki je širša javnost še ni videla.