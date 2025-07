6 čudovitih poletnih plesnih dvoran v Budimpešti, kjer se lahko zabavate do zore

Poletni večerni vrvež, kjer mesto oživi v ritmu ljudske glasbe – na več lokacijah, s plesi iz različnih regij, profesionalnimi glasbeniki in programi za družine. Ne glede na to, ali se zabavamo do zore ali pa le poskusimo, bomo to poletje v prestolnici zagotovo našli plesno dvorano po svojem okusu.

Festival plesnih dvoran Folkpark | Budapest Park (10. julij 2025)

10. julija se po koncertu skupine Aurevoir. zabava v Budapest Parku ne konča – pravzaprav se takrat zares začne. Eden največjih plesnih dogodkov poletja se odvija na več plesiščih hkrati, glasbo pa vam prinašajo impresivni gostje: Szalonna and Her Band, ansambel Berka in skupina Khamoro.

Poletne plesne dvorane | Várkert bazar (11. julij 2025 – 22. avgust 2025)

Na eni najlepših točk mesta s panoramskim razgledom, Várkert bazarju, iz večera v večer odmevajo melodije različnih regij, od Rábaköza do Kalotaszega, od Mezőséga do Szatmárja. 11. julija bo nastopil Szalonna s svojo skupino, 25. julija ter 8. in 22. avgusta pa Marci Szabó s prijatelji.

Plesna hiša na prostem | Madžarska glasbena hiša (17. julij 2025 – 11. september 2025)

To poletje lahko brezplačno obiščemo tudi plesno hišo v Madžarski glasbeni hiši, kjer so poleg plesnih tečajev tudi odlični koncerti. Bence Pálházi s svojo skupino bo nastopil 17. in 31. julija, sledil bo nastop skupine Tempó 21. avgusta, nato pa bo programski niz 11. septembra zaključil Zoltán Batyu Farkas.

Plesna hiša Hacacáré | Madžarska glasbena hiša (2. avgust 2025)

Madžarska glasbena hiša je še vedno kraj, kjer lahko ljubitelji plesa najdejo program po svojem okusu, ne le v večernih urah. Program plesne hiše ljudske glasbe, ki bo potekal 2. avgusta zjutraj, je namenjen predvsem otrokom, a je tudi dobra priložnost za odrasle, da se seznanijo z ljudsko glasbo.

Plesna hiša pod zvezdnatim nebom | Budapest Park (7. avgust 2025)

Dobra plesna hiša traja do zore – tako bo tudi na dogodku Budapest Park 7. avgusta, kjer bomo lahko plesali pod zvezdami med 22. in 10. uro. in 2.00 zjutraj. Čeprav prizorišče iz tedna v teden gosti največje mednarodne zvezde, so pogosto prav dogodki madžarske ljudske glasbe tisti, ki ustvarijo največje zabave.

Csenderítők | Pótkulcs (13. avgust 2025)

Poleti 2025 lahko zaplešemo tudi v enem najbolj atmosferskih vrtnih pubov v središču mesta: 13. avgusta bodo v Pótkulcsu zazvenele moldavske melodije čanga. Organizatorji, Csenderítők, so se osnov svojih glasbenih veščin naučili na taborih ljudske glasbe in zdaj komaj čakajo, da nas spravijo v ples.