Turizem ob sončnih zahodih v Budimpešti: 5 nebesnih barov s čudovitimi razgledi in neverjetnimi koktajli

Prestolnica ponuja veliko krajev za opazovanje čudovitih sončnih zahodov. Vendar pa pravim ljubiteljem sončnih zahodov priporočamo nebeške bare, ki se nahajajo sredi budimpeštanskega vrveža in se dvigajo nad mestom kot skrite skrinjice za dragulje.

Bar na strehi Duchess

Ustanovitev bara na strehi palače Matilda je navdihnila nadvojvodinja Klotilda Maria, ki je sanjala, da bi na tem mestu delila veselje do življenja z družbeno elito. Ta odmerjena igrivost se odraža v duhu bara, ki obiskovalce vabi, da se potopijo v ta svet razkošja in razvajajo svoje čute z jedmi in pijačami na meniju hrane in pijače, medtem ko uživajo v edinstveni panorami strešnega bara.

Prepoznavni koktajl bara, Lady Mischief, s svojimi žarečimi rdečimi odtenki zlahka prikliče neprimerljive barve sonca, ki tik zahaja za obzorje.

1056 Budimpešta, Váci utca 36.

360 Bar

360 Bar se nahaja na ulici Andrássy ut, znani tudi kot Elizejske poljane v Pešti, in ponuja neprimerljiv pogled na nebo nad mestom, ki ga svetloba zahajajočega sonca napolni z živahnimi barvami. Bar ponuja osupljiv razgled na Budimpešto, v katerem lahko najbolje uživate med preizkušanjem sladko opojnih koktajlov bara, ki jih lahko izberete glede na barve, ki prevladujejo na zgodnjem večernem nebu.

Koktajl Tekoče sonce se odlično poda k čarobnosti poletnih sončnih zahodov, saj hkrati prikliče kombinacijo zlatega neba in sočne melone.

1061 Budimpešta, Andrássy utca 39.

Strešna terasa Sky Garden

Vrt, skrit visoko na strehi hotela Mystery, služi kot poseben prostor za sprostitev, s katerega se odpira čudovit razgled na železniško postajo Nyugati, grad Buda, Ribiški bastion in hrib Gellért, ki se dviga nad prestolnico. To je odličen kraj za sprostitev po napornem dnevu in uživanje v čudoviti izbiri koktajlov v baru, medtem ko se potopite v tisoč barv sončnega zahoda.

Včasih se sonce od nas poslovi s tisoč živahnimi barvami, včasih pa zaide z zadržano eleganco in nebo pobarva s pastelnimi barvami. Koktajl Mezcalita v baru s svojo bledo rožnato barvo prikliče ta skromen, a čudovit sončni zahod.

1064 Budimpešta, Podmaniczky utca 45.

High Note SkyBar

High Note SkyBar, ki obljublja nepozabne večere in okuse, nadaljuje glasbeno temo hotela Aria Budapest. Terasa, odprta vse leto, ponuja osupljivo panoramo, s katere se odpira še posebej lep razgled na baziliko sv. Štefana. Izkušnjo še bolj dopolnjujejo osvežilni koktajli, okusni prigrizki in romantični sončni zahodi.

Bar ponuja tudi meni koktajlov, navdihnjen z glasbo, zato priporočamo koktajlni special Tchaikovsky, poimenovan po ruskem skladatelju, čigar svetlo oranžna barva je skoraj tako lepa kot zadnji žarki zahajajočega sonca.

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 5.

Liz & Chain Strešni bar

Ta strešni bar, ki se nahaja na peštanski strani hotela Budapest Marriott, izžareva prefinjeno eleganco in ponuja dih jemajoč razgled na Budimski grad, ki se dviga na drugi strani. Bar ponuja izjemne koktajle in okusne jedi gostom, ki iščejo edinstveno doživetje in najboljše kotičke za opazovanje sončnega zahoda v mestu.

Njihov meni koktajlov je ustvarjen v duhu »naravne preprostosti«, zato je vsaka pijača narejena iz svežih, sezonskih sestavin. Poskusite poseben, sončen koktajl Ananas, ki obljublja pravo okusno potovanje v zgodnjo poletno noč.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 4.