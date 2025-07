Poletje 2025 smo začeli s čarobnim križarjenjem z ladjo Mahart do Szentendreja

Dolgo pričakovana poletna vročina prihaja junija, a v tem času sončni žarki še vedno prijetno božajo naše obraze: čas uničujoče vročine je še daleč. To je idealen čas za izlet z ladjo – smo si mislili med brskanjem po Mahart Donavi. In kako prav smo si mislili!

Opremljeni s sendviči in pripomočki za piknik prispemo na trg Vigadó, izhodno postajo Mahart, od koder se odpravimo proti Szentendreju. To smo izbrali izmed več možnih destinacij za križarjenje – Szentendre je čudovit in je blizu, a ne preblizu, tako da lahko v celoti uživamo v času, preživetem na Donavi.

Izlet z ladjo po Donavi

Kljub odhodu med tednom zjutraj je v pristanišču ob 10:15, četrt ure pred odhodom, precej velika množica – križarjenja po Donavi so priljubljen program za turiste in madžarske izletniške skupine, gurmani pa ne želijo zamuditi najboljših krajev.

Na Mahartovih letih je število zunanjih sedežev na zgornji palubi omejeno. Večina tistih, ki kupijo vozovnice, se tja še vedno lahko prilega, ostali pa dobijo notranjo palubo – v tem delu zrak, ki ga klimatska naprava ohladi na prijetno temperaturo, udobni stoli in mize ter bife, ki v celoti zadovolji osnovne potrebe, nadomestijo pomanjkanje vetriča, ki nam žgečka obraze.

Vzdušje je odlično po vsej ladji, razgled od tukaj skozi okno pa je precej impresiven – križarjenje po Donavi je odlična priložnost, da se občudujete čudoviti okolici in veličastnim stavbam, med katerimi se vsak dan sprehajamo v prestolnici.

Najprej se peljemo pod Verižnim mostom, nato mimo Ribiškega bastiona in Parlamenta, ki že od zunaj vzbuja spoštovanje. Nato se v vsej svoji lepoti pokažejo Margaretin otok, Elizabetin in Svobodni most …

Skoraj nenadoma se znajdemo, ko zapuščamo mesto. Veličastne stavbe zamenja nič manj čudovita pokrajina, vrh Shipyard Island s stolpi plinarne Óbuda v ozadju in plaža Római, kjer nam kopalci na brezplačni plaži veselo mahajo med dvema pljuskoma.

Le nekaj vodnih ptic in izkušenih kajakašev se vije mimo bujnih zelenih obal – zaželimo si, da bi sledili njihovemu zgledu, saj kmalu s hrepenenjem pogledamo počitniške hišice v slogu Bauhaus na divje romantičnem otoku Lupa.

Seveda nimamo razloga za zavist: čaka nas čarobni Szentendre, kamor prispemo kmalu po poldnevu.

Bogaten izlet v Szentendre

V tem mestecu, znanem po bogatem umetniškem življenju, nismo nikoli razočarani – ne glede na to, ali tam preživite uro ali dve, cel dan ali dlje časa, vedno je mogoče odkriti gastronomske in kulturne novosti, živahno življenje na bregovih Donave pa bo zagotovo kronalo izlet.

Tokrat se je v popoldanski program uvrstila razstava plakatov v slogu art nouveau Umetnostne galerije Szentendre in slaščičarne Muzeja marcipana Szamos – seveda ne zamudimo niti oddelka muzeja in slaščic – nato pa se ohladimo na plaži Postás-szabadstrand: nekateri skačejo v prijetno hladno vodo, drugi ležijo pod senčnimi drevesi.

Na poti nazaj potujemo z drugo ladjo – ne bomo naštevali, kaj smo še videli, čeprav bi z veseljem ponovili isto potovanje še tretjič, tako prijeten občutek je jadrati po Donavi v juniju, še posebej, ker imamo tokrat prostor na odprti palubi.

Na poti domov – morda zato, ker gremo v isto smer kot Donava – prispemo več kot pol ure hitreje, ladja pa se ustavi tudi na Batthyányijevem trgu poleg Vigadójevega trga, neposredno nasproti parlamenta. Pomemben prizor za zaključek pomenljivega, a neverjetno sproščujočega dne.

Široka izbira križarjenj

Szentendre je le del široke ponudbe križarjenj, ki jih ponuja Mahart – ko bomo naslednjič ponovili potovanje, jih bo na voljo še veliko več. Lahko se odpravite tudi v Esztergom, Višegrad ali pa raziščete celoten Donavski ovinek s hidrogliserjem.

Lahko se odpravite na ogled križarjenja hop-on, hop-off, na voljo pa so tudi večerna križarjenja in najem čolnov za dogodke, križarka pa ponuja znatne popuste za večje skupine.

Več o različnih križarjenjih in natančnem urniku si lahko preberete na TEJ strani