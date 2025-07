Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 23.–29. junij 2025

Teden za tednom vas na obali Blatnega jezera junija 2025 čaka množica programov. Koncerti, zabave, ogledi, družinski programi – za vas smo izbrali nekaj teh.

Art Udvar – glasba, besedilo in vino. // Gyenesdiás (25. junij 2025)

Junija in julija se ob sredah zvečer umetnost sreča na prijetnem, mirnem dvorišču. Na notranjem dvorišču, ki ga omejujeta Mestna dvorana Gyenesdiás in Pastirska hiša, občinstvo, ki ljubi umetnost, čakajo brezplačne predstave in vrhunsko vino. 25. junija vas čaka koncert dua Prieger Fanni x Wagner Emil.

Koncerti iz slamnatih bal v Balatonalmádiju (25., 26., 27., 28. in 29. junij 2025)

To poletje bo v Balatonalmádiju na sporedu povsem nov dogodek, ki obljublja izjemno koncertno izkušnjo z vznemirljivo zasedbo nastopajočih od 20. junija do 20. avgusta. Edinstveno prizorišče na prostem lahko samozavestno nosi naziv najbolj romantičnega koncertnega prizorišča v državi, še posebej, ko se sveti v večerni svetlobi in je okrašeno z girlandami luči. Vse to dopolnjuje areni podobna krožna oblika, zgrajena iz zlatih slamnatih bal, ki obdaja majhen oder in ravno pravšnje število vrst stolov, da se ohrani intimno vzdušje koncerta.

Romantični koncerti iz slamnatih bal vas vabijo na pobočja severne obale Blatnega jezera

Balatonalmádi čaka tiste, ki se želijo sprostiti s čarobnimi koncerti, odličnimi izvajalci in koncertnim prizoriščem iz slamnatih bal.

Sprehodi po cerkvah okoli Blatnega jezera // Balatonfüred (26. junij 2025)

Arhitekturni pisatelj in novinar Dávid Zubreczki je v svoji knjigi Sprehodi po cerkvah okoli Blatnega jezera zbral takšne pravljične hiše. To poletje jih bo predvajal na osmih lokacijah, v mestih Alsóörs, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonlelle, Balatonszárszó, Vonyarcvashegy in Siófok.

Večerni ogled hriba Badacsony (27. junij 2025)

Poseben večerni ogled vrha Badacsonyja v mraku, med katerim lahko ob petju poljskih sov osvetlite vse skrivnosti gore, zavite v temo.

Hiperkarma // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (27. junij 2025)

V okviru 25. poletne turneje leta 2025 bo Hiperkarma 27. junija ponovno nastopila v Balatonakarattyi. Tukaj bo vse: drobljenec, rap, balade, stare pesmi, nove pesmi, zanimivosti in presenečenja.

Pocca Piknik 2025 // Felsőörs (27.–28. junij 2025)

Dva virtuozna večera s tujimi in domačimi zvezdniki boogie woogieja, rockabillyja in bluesa.

Naberite si svojo sivko // Dörgicsé (27.–29. junij 2025)

Od junija naprej vas v Dörgicséju, čudoviti vasici v Blatnem gorovju, čaka osupljivo morje vijoličnih cvetov.

7. mednarodni festival uličnega gledališča Bondoró // Balatonalmádi (27.–29. junij 2025)

Na festivalu Bondoró se vsak trenutek nekaj dogaja. Z desne prihaja godba na pihala, z leve pa vas osuplja vesela igra z zastavami hoduljarjev. V enem od vrtov se oglasi prvi akord koncerta, ki se ravnokar začenja, v vrvežu sejma pa lahko izbirate med več kot le lepim blagom in okusnimi prigrizki. Ko sonce zaide, so visoka drevesa Öregparka okrašena s kakofonijo svetlobnih slik.

Živalske sobote v dvorcu Szántódpuszta (28. junij 2025)

Od 9. do 14. ure vas v dvorcu s pomočjo strokovnjaka čakajo živalske dogodivščine in podrobna predstavitev živali, ki živijo v Szántódpuszti.

Grajski zločin – Grad Festetics, Keszthely (28. junij 2025)

Interaktivna preiskava v čudovitem okolju. Med igro morate s pomočjo znamenj in dokazov, ki so tam ostali, rešiti nepričakovan umor.

Gastronomski in obrtni sejem NagyonTagyon (28. junij 2025)

28. junija bo vinograd Tagyon Birtok ponovno oživel na gastronomskem in obrtnem sejmu NagyonTagyon. Srečanje narave in obrti, nagrajena vina, poseben gastronomski meni in DJ Galler zagotavljajo poletno vzdušje.

DJ v vinogradu // Vinarija Homola, Paloznak (28. junij 2025)

Sproščeno popoldne na vrhu hriba, kjer se glasba, vino in sonce ponovno srečajo. Cinknite s kozarci z vznemirljivimi jedmi, okušajte jedi, pripravljene na ognju, in se prepustite ritmom – vse do sončnega zahoda.

Vinska tura v Csobáncu (28. junij 2025)

Med ogledom, ob degustaciji treh vrst vina v treh kleteh, lastnik predstavi njihovo zgodovino, degustirane sorte, ponudi vinske rolke in vinske prigrizke. Med ogledom med vinarnami profesionalni vodnik pripoveduje in predstavlja zgodovino vinske regije, nastanek Csobánca, njegove posebnosti, legende in ljudi, ki tam živijo.

Ulični glasbeni festival Kavalkád – Siófok (28. junij 2025)

7 lokacij, več kot 20 nastopajočih, povezanih s Siófokom, privlačne melodije in živahno vzdušje

32. družinski festival Kabóciádé – Veszprém (28.–30. junij 2025)

Spektakularne predstave na prostem, koncerti, obrtniške delavnice, vožnja na hoduljah in nočna pustolovska tura vas čakajo tri dni v lutkovnem gledališču Kabóca, njegovem parku in na Otoku ljubezni.

Vinska tura okoli hriba Tóti (29. junij 2025)

Po skrivnih poteh, ki jih poznajo le domačini, lahko obiščete tri vinogradniške hribe – Tóti, Sabar in Örsi – in si na vsakem hribu ogledate klet.