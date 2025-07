Podaljšana razstava svetlobne umetnosti v Muzeju svetlobne umetnosti v Budimpešti

Razstava svetlobne umetnosti Fantomska vizija temeljito spreminja naše razumevanje realnosti. Muzej se je zdaj odločil, da čarobnost podaljša za dodaten mesec, do 27. julija 2025.

Razstava svetlobne umetnosti, ki smo jo podrobneje obravnavali v tem članku ob njenem odprtju septembra lani, vas popelje iz rutine vsakdanjega življenja v prej neznan, neraziskan svet.

Razstava ponuja popolno čutno izkušnjo, hkrati pa raziskuje teme, ki jih s prostim očesom ni mogoče videti – včasih pride v ospredje celo odsotnost svetlobe. Pomemben motiv je svet sanj, ki ga je na primer italijanska ustvarjalna skupina FUSE* modelirala s pomočjo umetne inteligence.

Tehnologija, znanost in sodobna umetnost

Zbirka skoraj 40 del nam predstavlja prava mini vesolja in javnosti ponuja edinstveno muzejsko izkušnjo. Obiskovalci se lahko na več kot 2000 kvadratnih metrih potopijo v svet del, rojenih na stičišču tehnologije, znanosti in sodobne umetnosti.

Razstava je prava zanimivost, saj so poleg domačih umetnikov na Madžarskem prvič skupaj razstavljena tudi dela sodobnih svetlobnih umetnikov, ki so značilne osebnosti na mednarodnem prizorišču, med njimi Olafur Eliasson, Jon Rafman, Brian Eno in Cerith Wyn Evans. Imeli bomo srečo, da bomo videli še posebej raznolik pristop, saj paleta sega od preprostih, analognih tehnik do najsodobnejših digitalnih rešitev.