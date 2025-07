5 vznemirljivih poletnih knjig iz preteklih nekaj let, ki nas bodo popeljale na peneče obale Blatnega jezera

Če vam med največjim vročinskim valom ni uspelo priti na obalo madžarskega morja, pa si to zelo želite ali pa ste trenutno na počitnicah in iščete kaj za branje, si oglejte naš izbor najboljših zgodb, ki se dogajajo na Blatnem jezeru iz preteklih nekaj let.

Zoltán D. Zajácz: Krvavi Blatni jezero

Štirinajstletna Marion Morel, edina hči pariškega sekretarja francoske komunistične partije, v skrivnostnih okoliščinah izgine iz pionirskega taborišča Zánka na izletu z ladjo v Tihany. Nekaj dni pozneje na plaži pionirskega mesta najdejo mrtvo enaindvajsetletno učiteljico, ki je otroke spremljala na izletu z ladjo. Preiskavi je dodeljen poročnik Máté Adorján. Nadarjeni mladi detektiv ima tudi pomočnico: Lauro Lendvay, študentko medicine, ki počitnikuje v sosednjem poslovnem letovišču. Dekle se izobražuje za psihiatrinjo in jo živo zanima nova ameriška metoda, kriminalno profiliranje. Zgodba, ki je vznemirljiva in polna preobratov, oživi Madžarsko iz obdobja Kádárjeve vladavine z njenimi tipičnimi liki iz poznih sedemdesetih let: sekretarji stranke, nenehno nezadovoljni uradniki, direktorji velikih podjetij, ki se ukvarjajo z lovom, jahtami in ljubimci ter posnemajo zahodnjaški življenjski slog.

Janka Fábián: Ljubimci na Aninem plesu

Kálmán Györöky, ekscentrični posestnik, vzgaja svojo napol osirotelo hčer Ilko v dvorcu na pobočju Füreda. Ilka, ki jo domačini zaradi očetovega načina življenja nekoliko zaničujejo, kljub temu sklene iskreno prijateljstvo z edino hčerko bogate družine Szentgyörgyi-Horváth, Krisztino. Usoda dveh mladih deklet, ki odraščata v živahnem, šumečem vzdušju reformacije, se odloča med čarobnim poletjem v Füredu. Bralec se lahko sreča z zvezdniki prvih desetletij 19. stoletja, pa tudi z imenitnimi gosti, ki so obiskali Füred: palatinom Józsefom in njegovo družino, Ferencom Deákom, Mihályjem Vörösmartyjem, Sándorjem Kisfaludyjem, Miklósom Wesselényijem in drugimi. Vendar reformacija, ki jo imenujemo zlata doba Füreda, ni bila neprekinjena zmaga: naravne nesreče, epidemije in požari so prizadele tudi naselje, iz katerega se je vsakič znova rodilo, še lepše in elegantnejše, kot feniks.

Gábor Ákos Tóth: Balatoni Menedék

Roman se dogaja v burnih letih prve polovice prejšnjega stoletja na Balatskem višavju, a počasi postaja jasno, da prebivalci vaškega dvorca iz naslova ne bežijo le pred holokavstom, temveč pred lastno preteklostjo … Piše se leto 1942 in “nori baron” v sedemdesetih letih ter begunsko judovsko dekle na pragu odraslosti poskušata preživeti grozote, pomanjkanje, teror in izdajo, ne da bi se ozirala na preizkušnje. Med epidemijami, revolucijami in vojnami se mestni prebivalci zgrinjajo v počitniške kraje in poskušajo živeti po načelih domačinov, ki živijo v počitniških hišicah: “Karkoli se zgodi na svetu, življenje teče srečno naprej tukaj na obali jezera in tako bo do konca časa … Koga briga za Hitlerja, Stalina ali Mussolinija, ko tukaj teče dobro vino, igra orkester in dekliška krila valovijo kot valovi, ki se razbijajo ob boke jadrnic.”

Rudolf Ungváry: Počitniška hiša ob Blatnem jezeru

Včasih se preteklost lažje in pristneje razkrije, če ne preizprašujemo le osebnih spominov ljudi, temveč sledimo tudi sledi materialnih relikvij. Rudolf Ungváry opisuje stoletno zgodovino poletne hiše v Badacsonyju in prikazuje usodo družine Lessner, ki se je naselila v Blatnem višavju in tam uvedla pridelavo vina, ter njihovo krščansko meščansko okolje, ki je včasih polno srečnih in včasih usodnih preobratov. V romanu se pojavijo in nato izginejo nešteto resničnih osebnosti, ki so na videz povedane z odmaknjenostjo učenjaka. Zgodba, ki se začne konec 18. stoletja in se nadaljuje do danes, se odvija skozi spomine živečih potomcev, časopisna poročila in fotografije.

Anikó Király: Morska deklica z Blatnega jezera

Dolgo izgubljeni prebivalci prispejo v Rózsalak v Balatonfüredu. Pustolovska in spletkarska Szofi komaj čaka, da ponovno odkrije kraj, kjer jo vežejo spomini njenih starih staršev, in spozna nove prijatelje, vključno s pisateljem Jókaijem. Mesto se pripravlja na Annin ples, lepotica plesa pa bo nosila čudovit dragulj, imenovan Ledeno srce Balatona. Toda nenavadni dogodki zmotijo priprave: pojavi se Balatonska morska deklica, žandar pa stori vse, kar je v njegovi moči, da skrivnostni kompas ne bi dosegel svojega lastnika …