4 odlične restavracije v Budimpešti, če iščete brezglutenske dobrote

Kdo je rekel, da je lahko brezglutenska prehrana samo dolgočasna? Pozor: ne glede na to, ali ste brezglutenski ali vsejed gurman, vam bodo ti kraji zagotovo vzbudili navdušenje!

Zelénák Sütiház

Zelénák Sütiház je družinam prijazna slaščičarna brez glutena v Budimpešti, kjer so vse torte, pite in pecivo zagotovljeno brez glutena – kar potrjujejo uradni laboratorijski rezultati. Poskrbijo tudi za prehranske potrebe: ponujajo tudi paleo, veganske, brezmlečne, brez jajc, sladkorja, laktoze in brez IR sladice. Njihovi izdelki so narejeni iz naravnih, vrhunskih sestavin, brez dodatkov, v lastni delavnici in so vsaj tako okusni kot tradicionalne torte. Zelenák Sütiház ponuja zdrave, sladke izkušnje, prijazne do postave in alergenov. Prijeten, čudovit kraj, v katerem zagotovo ne boste razočarani!

1105 Budimpešta, Gitár utca 4.

Szezám Budimpešta

Szezám je svoja vrata odprl pred komaj letom in pol v središču Budimpešte in danes je že redna točka za tiste, ki sledijo dieti brez glutena. Nič čudnega, saj na njihovem jedilniku so dobrote, kot so pistacijeva sirova torta in rdeči žametni piškoti – strogo brez glutena. Specialiteta lokala, babka, je na voljo v treh okusih – cimet, čokolada, pistacija – in ta dobrota je leta 2023 celo osvojila nagrado za pecivo leta brez glutena. Le nekaj korakov od brega Donave vas čakajo z okusnim zajtrkom, kavo novega vala in seveda z možnostmi brez glutena.

1052 Budimpešta, Galamb utca 9.

Zdravilni kruh

Že ime Zdravilni kruh razkriva, da gre za nenavaden kraj. V pekarni lahko najdete posebne zaklade: predvsem kruh iz kislega testa brez glutena. Poleg ajdovega, črnega česna, borovničevega, orehovega in mnogih drugih okusov kruha lahko v pekarni Buda izbirate tudi med dobrotami, kot so piškoti z rožmarinom in peso, polžki iz paradižnika in drobnjaka ali žemljice z indijskimi oreščki, skuto in borovnicami. V Gyógyító kényker je vse brez glutena, vegansko in brez dodatkov – pravi raj za superživila! Vredno je priti čim prej, da ne zamudite dnevne ponudbe.

1024 Budimpešta, Retek utca 22.

Restavracija Kata

Restavracija Kata je idealen kraj za srečanja s prijatelji in družino, kjer lahko uživate v jedeh, ki so 100 % brez glutena in laktoze. Na jedilniku so mednarodne in na novo zasnovane madžarske jedi, pa tudi vegetarijanske možnosti, usposobljeni natakarji restavracije pa so bili pripravljeni odgovoriti na vsa naša vprašanja. Njihovi mojstri kuharji pripravljajo jedi brez glutena na kraju samem, kot so kremasti njoki iz mlade špinače z veganskimi mesnimi kroglicami in paprikaš s piščancem brez glutena. Impresivna notranjost je primerna za skupine do 40 oseb, poleti pa lahko uživamo tudi v brezkompromisnih dobrotah restavracije Kata za zunanjimi mizami.

1065 Budimpešta, Hajós utca 27.